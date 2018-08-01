Праздник закончился: что не так с российской экономикой

По оценке Минэкономразвития, ВВП России во втором квартале 2018 года вырос на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в первом квартале, по данным Росстата, составил 1,3%, а в целом за январь-июнь он оценивается на уровне 1,7%. Об этом говорится в июльском выпуске «Картины экономики».

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«Положительный вклад в динамику ВВП в апреле-июне внесло промышленное производство, профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по сравнению с первым кварталом 2018 года способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также восстановление динамики строительного сектора», — указывается в обзоре ведомства.

В Минэкономразвития отмечают в частности, что в июне ускорился рост потребительского спроса, в том числе «благодаря проведению в России Чемпионата мира по футболу». Оборот розничной торговли вырос в июне на 3% с майских 2,4 % (здесь и далее — к июню и маю прошлого года).

Ускорение роста было более выраженным в сегменте продовольственных товаров (3,2 % в июне против 2% в мае). Правительственные экономисты отмечают также активизацию спроса «в период спортивных соревнований» в сфере общественного питания (плюс 4,6 % в июне против 2,1 % в мае).

Чемпионат мира оказал также положительное влияние на транспортную отрасль. По данным РЖД, на которые ссылается Минэкономразвития, рост перевозок пассажиров поездами дальнего следования в июне ускорился до 15,6 % с 7% в мае. По данным Росавиации, темп роста авиаперевозок в июне составил 10,4% по сравнению с 8,7 % месяцем ранее, при этом «активизация спроса наблюдалась как на международных, так и на внутренних направлениях».

Ранее о позитивном эффекте мундиаля заявили и в Банке России.

«Положительный вклад внесло и проведение в России чемпионата мира по футболу. По оценкам, спрос со стороны иностранных болельщиков увеличил объем предоставления услуг в гостиничном секторе, в транспортной и ресторанной сфере», — говорилось в недавнем информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

При этом годовой темп прироста ВВП в втором квартале, по оценкам Банка России, увеличился до 1,8–2,2%. Оценка Минэкономразвития, напомним, 1,8%.

Большой вклад в рост экономики внесло также оживление промышленного производства во втором квартале, которое выросло на 3% (в первом квартале было плюс 2,3%). Аналитики Sberbank CIB отмечают при этом, что статистика за июнь свидетельствовала о замедлении годового роста в базовых отраслях до 1,5% по сравнению с 3,8% в предыдущем месяце.

Но эффект от проведения чемпионата мира окажется кратковременным. Аналитики не ждут ускорения темпов роста в третьем и четвертом кварталах.

Все проблемы российской экономики остались неизменными — это слабый рост доходов населения (0,2% за июнь и 2,6% за полгода) и недостаточно высокий темп роста инвестиций. Минэкономразвития оценило рост капвложений во втором квартале всего в 2-3% к апрелю-июню прошлого года. В первом квартале показатель составлял 3,6%.

«Эффект от чемпионата мира на экономический рост, по нашим оценкам, достаточно краткосрочный и ограниченный (около 0,2-0,3% ВВП), он вряд ли он сильно подстегнет потребительский спрос во второй половине года, так как усиливаются инфляционные ожидания, а доходы стагнируют», — отмечает Сергей Суверов, старший аналитик БКС.

В то же время он отмечает, что косвенный положительный эффект на экономику в дальнейшем будут оказывать новые дороги, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры, построенные к мировому первенству.

Но зато спортивная инфраструктура будет требовать расходов на свое содержание, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Дополнительный прирост ВВП от проведения ЧМ 2018, судя по всему, не превысит 0,1-0,2 процентных пункта, считает он и добавляет, что «это исчезающе малая величина».

«Полагаю, что 0,1-0,2 процентных пункта, которые обретет ВВП в этом году, легко будут «съедены» повышением НДС на 2 процентных пункта, ростом стоимости бензина на 11%, растущей инфляцией, и, как следствие — падающими реальными доходами граждан», — подчеркивает он.

По итогам года, согласно консенсус-прогнозу Reuters, российский ВВП вырастет на 1,8%. В третьем и четвертом кварталах текущего года темпы роста экономики составят, по мнению экономистов, 1,7% и 2,1% соответственно. Но при этом на следующий год прогноз дает только 1,7% роста. По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики будут колебаться вокруг 2% до 2021 года.

Российская экономика выглядит бледно на фоне конкурентов. Так, по первой оценке, ВВП США вырос во втором квартале на 4,1%. В американской администрации ждут уверенного роста в среднесрочной перспективе.

«Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех-пяти лет», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.