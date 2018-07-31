Сжигают мосты: Европа расширила санкции из-за Крыма

Во вторник 31 июля стало известно, что Совет ЕС ввел санкции в отношении российских компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым.

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«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», -— говорится в заявлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

По мнению руководства Евросоюза, строительство моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года — это «ключевые шаги по консолидации контроля Российской Федерации над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Санкционные меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо денежные средства.

Под санкции ЕС попали АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (эта компания разрабатывала проект моста), АО «Судостроительный завод «Залив»» (участвовала в возведении моста), ООО «Стройгазмонтаж — Мост» («дочка» «Стройгазмонтажа»), вологодское АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида», и автодороги по мосту).

В черном списке ЕС оказались также две компании Аркадия Ротенберга, ранее включенные в санкционный список США, — «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж». Сам Ротенберг также находится под санкциями.

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44-х.

Кроме того, Евросоюз запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморозили.

По «бархатному пути» к санкциям

Со времени открытия Керченского моста в мае 2018 года по нему в обе стороны проехали уже более 1 млн автомобилей, в том числе свыше 11 тыс. автобусов.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн, скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч. На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, который прокладывается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км. В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту.

Сообщалось, что 25 июля строители уложили первые рельсы на железнодорожной части Крымского моста. «Над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Кроме того в Крыму запустят рейсы скоростных кораблей на подводных крыльях «Комета». Похожие суда использовались в СССР, но позднее их строительство прекратилось, проект не окупился.

Сразу не подумали, но теперь добавили

ЕС расширил санкционный список сразу после того, как 30 июля правительство РФ приняло решение о продлении до 2022 года федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом в понедельник сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Программа будет продлеваться, будут появляться новые объекты. Первый раз, когда делалась программа, первый срок был выбран как основная пятилетка (до 2020 года — «Газета.Ru»), чтобы адресовать ключевые проблемы, которые были в инфраструктуре», — сказал Орешкин журналистам.

По словам министра, за последние 20-30 лет в инфраструктуру Крыма не вкладывались серьезные инвестиции. Сейчас же с реализацией ФЦП на полуострове начинают постепенно вводиться в эксплуатацию ключевые объекты.

В Севастополе, например, будут дополнительно включены в ФЦП 70 объектов. «Понятно, что есть еще объекты, о которых сразу не подумали. Какие-то другие проблемы появились. Как раз обсуждали, что до 2022 года эти объекты будут включены и добавлены в развитие этой программы. Будет стандартный бюджетный процесс, добавим объекты уже со сроками исполнения за пределами 2020 года», — уточнил глава Минэкономразвития РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».