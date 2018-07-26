Разобрать на атомы: ведомства просчитают «перекрестку»

В правительстве намерены детально просчитать объемы перекрестного субсидирования – механизма, когда одни потребители платят за электроэнергию больше за счет сниженного тарифа другим. Профильным ведомствам предстоит также представить комплексные предложения, направленные на снижение объемов перекрестного субсидирования с указанием конкретных мер и результатов. Соответствующее поручение Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС дал вице-премьер Дмитрий Козак по итогам прошедшего в июне совещания, рассказал «Газете.Ru» источник, слышавший об этом поручении на совещании в ФАС 25 июля. Представитель Козака подтвердил факт совещания и объяснил его существованием проблемы, но не стал комментировать итоги. В свою очередь в Минэнерго подтвердили, что поручение получили. В ФАС и Минэкономразвития на этот вопрос не ответили.

Реклама

В связи с чем собиралось совещание в ФАС и каковы его результаты, в пресс-службе ФАС говорить также не стали. На этой встрече присутствовали представители ведомств, рынка и экспертного сообщества, следует из материалов к совещанию, имеющихся в распоряжении «Газеты.Ru». «К сожалению, вместо ликвидации в последнее время наблюдается неуклонный рост масштабов применения этого механизма, усиливается его негативное влияние на участников энергорынка. Этим фактором и был обусловлен сегодняшний диалог на площадке ФАС», — пояснил руководитель направления по развитию энергетики группы НЛМК Алексей Москалёв. Участники совещания по большей части согласились с необходимостью снижения объемов перекрестного субсидирования и в первую очередь с детализацией его видов для целей 35-ФЗ и просчета последствий. Постановление правительства, предусматривающее утверждение плана снижения объемов перекрестного субсидирования было выпущено еще в 2014 году, но соответствующая «дорожная карта» до сих пор не подготовлена. Ответственное ведомство по ней – Минэкономразвития.

«Министерство в настоящее время готовит позицию, включая все необходимые оценки и варианты разрешения проблем. Более подробно сможем рассказать на следующей неделе», — сказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Обещанного 20 лет ждут

В России некоторые потребители (в основном это промышленные предприятия) покупают электроэнергию по более высокому тарифу – это позволяет держать пониженные ставки для населения и других категорий потребителей. Перекрестное субсидирование заложено в тарифы на услуги по передаче электроэнергии между населением и прочими потребителями, между уровнями напряжения, между субъектами и так далее. В частности, это связано с поддержкой возобновляемых источников энергии, регионов Дальнего Востока, мусороперерабатывающих предприятий и так далее.

«Перекрестное субсидирование в электроэнергетике – признанная всеми участниками энергорынка проблема, решение которой ищут уже более 20 лет», — вспоминает Алексей Москалев. По его словам, по своей сути это ценовая дискриминация.

«В 2013 году государство сделало шаг к сокращению перекрёстного субсидирования. В тот момент было принято решение о ликвидации одного из механизмов «перекрёстки» — так называемой аренды «последней мили», когда промышленные потребители значительно переплачивают за услуги сетевых компаний и эта переплата (около 51 млрд рублей в год) используется для финансирования льготных тарифов населению и приравненным к нему группам потребителей», — поясняет директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев и приводит данные Минэнерго — ежегодный объём «перекрёстки» приближается к 400 млрд рублей.

Согласно презентации, представленной ФАС на совещании,

51% объема перекрестного субсидирования обеспечивают 16 регионов.

При этом наблюдается рост объемов потребления населением относительно прочих потребителей, следует из материалов ФАС и ВШЭ. В условиях перекладывания затрат на промпредприятия некоторые крупные компании переходят на прямые договоры с ФСК ЕЭС, а также жалуются на необходимость отвлечения средств от инвестпрограмм.

Надбавки и наценки

Самым чувствительным является вопрос снижения перекрестного субсидирования, заложенного в тарифы для населения.

«По последним расчетам, проведенным Минэнерго России, объем перекрестного субсидирования тарифов на электроэнергию для населения оценивается в размере порядка 313 млрд рублей в год», — рассказали «Газете.Ru» в Минэнерго.

В среднем по России цены для прочих потребителей на 30% выше, чем для населения, и это единственный мировой пример такого ценового дисбаланса, указано в презентации ВШЭ к совещанию в ФАС. Причем, среднее потребление населением от региона к региону различается в разы – от 225 Квт/мес. в Иркутской области (там самые низкие тарифы в Росси – чуть более рубля) до примерно 50 Квт/мес. в регионах СКФО. «Судя по тому, что пресса пестрит информацией о разрастающейся сети сибирских майнеров, дешевая электроэнергия стала для них магнитом, таким образом, мы сталкиваемся уже с многоуровневым перекрестным субсидированием», — говорил ранее «Газете.Ru» директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев. Проблема больших «потерь» в СКФО связана в том числе с «безучетным пользованием и хищением», признается в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Низкий уровень тарифов для граждан достигается за счет завышения сетевой составляющей для остальных потребителей, часть из которых реагирует на это путем строительства собственной генерации и уходом с рынка, в результате чего на оставшихся потребителей еще больше увеличивается нагрузка по субсидированию населения», — говорит предправления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (Ассоциации ГП и ЭСК) Наталья Невмержицкая. Это мнимые льготы, которые возвращаются населению и прочим потребителям в виде удорожания продукции промпредприятий, причем с сопутствующими надбавками и наценками, соглашается Василий Киселев. В 2017 году ФАС предлагала постепенно сокращать диапазон понижающих коэффициентов на тарифы для населения, но этот проект до сих пор не согласован.

Одномоментная ликвидация перекрестного субсидирования за счет тарифов для населения невозможна, признают в Минэнерго. «По поводу сроков ликвидации/сокращения перекрестного субсидирования — то это вопрос к Минэкономразвития России, которое отвечает за разработку графика сокращения перекрестного субсидирования. По мнению Минэнерго России, за 10-15 лет возможно сократить перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию для населения», — указали в ведомстве.

Субсидирование тарифов как для нуждающихся, так и для имеющих возможность платить граждан работает в пользу обеспеченных, говорит Невмержицкая. «Возможно, стоит присмотреться к зарубежному опыту – во многих странах мира применяются дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, а также действуют схемы поддержки малоимущих граждан», — отмечает эксперт. При этом такая социальная норма введена лишь в нескольких регионах России.

Представители рынка соглашаются – систему необходимо менять, при этом просчитав экономические последствия не только для организаций сетевого комплекса, но и прочих отраслей. «Как представители энергоемкой отрасли, мы выступаем за поэтапное исключение перекрестного субсидирования не только в электросетевом комплексе, но и в ценах и тарифах оптового рынка электроэнергии (мощности)», — указывает Москалев из НЛМК.

«… искажение ценовых сигналов тормозит развитие энергоёмких производств и экономики в целом, снижает конкурентоспособность отечественной продукции, при этом население и другие потребители всё равно возмещают эту льготу опосредованно. Поэтому необходимо как можно скорее избавляться от этого заблуждения, ликвидация перекрёстного субсидирования даст ясные стимулы для развития предприятий, освободит значительные инвестиционные ресурсы», — заключает директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев.