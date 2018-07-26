Страх перед будущим: Россия не дождется дешевых денег

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 июля, проведет очередное заседание. Основная тема — изменение ключевой ставки, составляющей на данный момент 7,25% годовых. Как полагают аналитики, регулятор оставит ее без изменения.

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Тем самым процесс «нормализации» денежно-кредитной политики, снижения ставок и удешевления денег в экономике будет вновь заморожен. Сам регулятор ранее отмечал, что уже в этом году готов перейти к «нейтральной» политике, ставка при этом будет составлять 6-7%. Но теперь речь об этом не идет.

ЦБ снова говорит о возросших инфляционных ожиданиях и об усилившихся инфляционных рисках. В июне 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 9,8%, что соответствует уровню сентября-октября 2017 года (9,6-9,9%), напоминает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Сначала всех напугал весенний рост цен на бензин, а затем запланированное на 2019 год повышение НДС с 18% до 20%.

По оценке аналитиков Банка России, максимальный разовый эффект от повышения НДС может дать дополнительно 1,16 процентных пунктов к инфляции. Но поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, аналитики оценивают прямой эффект на инфляцию в 0,8–0,95 процентного пункта. Данные оценки были представлены в июльском бюллетене «О чем говорят тренды», который готовит Департамент исследований и прогнозирования ЦБ.

«Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС», — отмечается в бюллетене.

Вместе с тем возможно появление «вторичных эффектов на инфляцию». Они связаны с ростом инфляционных ожиданий и определенной степенью инертности в динамике цен. Департамент исследований и прогнозирования отмечает, что наличие и масштаб вторичных эффектов зависят от политики Банка России по опережающему влиянию на инфляционные ожидания.

«Таким образом, эффект на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта», — резюмируют они.

В России инфляционные ожидания не заякорены, и существует высокая вероятность появления вторичных эффектов, указывается в документе. Это означает, что регулятор будет учитывать этот фактор при принятии решения о параметрах ключевой ставки. В частности, Банк России на последнем заседании уже указал на рост налогов как на важную причину сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 7,25%.

В целом, аналитики ЦБ ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

По итогам июня инфляция составила 2,3%, но к концу года она разгонится, по оценке ЦБ, до 3,5–4%. Во всех субъектах РФ рост цен был ниже 4-процентного целевого ориентира Банка России, сообщает Минэкономразвития. Самой высокой инфляция была в Ингушетии (3,7%), Московской области и Чукотском АО (3,6%), Хабаровском крае и Нижегородской области (3,5%). При этом в Дагестане была зафиксирована дефляция на 0,2%, а в Ростовской, Тверской, Омской областях и в Республике Крым рост цен составил менее 1%.

Стоит также отметить, что в Департаменте исследований и прогнозирования полагают, что прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС на два процентных пункта может составить около 0,5 процентного пункта от ВВП. Но аналитики надеются, что с «учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным».

Усиливать инфляционные ожидания могут еще и геополитические факторы, которые приводят к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывают влияние на курс рубля,

отмечает также Анастасия Соснова.

«Таким образом, на июньском заседании Банк России не сможет проигнорировать инфляционные риски и продолжить смягчение монетарной политики», — полагает она.

«Мы полагаем, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменения. На прошлом заседании, 15 июня, регулятор ясно дал понять, что ставка останется на уровне 7,25% как минимум до конца III квартала 2018, и с тех пор мало что изменилось», — в свою очередь считает Николай Минко из Sberbank CIB.

Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ банка «Открытие», также ждет сохранения паузы в цикле снижения ключевой ставки и не рассчитывает на его возобновление в ближайшие месяцы. При этом он допускает, что, при отсутствии новых внешних шоков и сезонном замедлении месячной инфляции в августе-сентябре в конце года ставка может быть снижена на 25 базовых пунктов.