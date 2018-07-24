Греция в огне: россияне пожара не боятся

Лесные пожары унесли жизни уже более 60 человек в Греции. Основные очаги возгорания находятся недалеко от Афин, в прибрежном городке Мати, который популярен среди туристов.

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В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения, говорится на сайте Ростуризма.

Сегодня в регионе Аттика находится порядка 2 тысяч организованных туристов из России,

сообщили в Ростуризме со ссылкой на данные, полученные от туроператоров.

«Обращений от них на горячую линию Ростуризма не поступало. На настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает», — сообщается на сайте ведомства.

Всего на курортах Греции может единовременно отдыхать порядка 60 тысяч россиян, сообщается на сайте АТОР со ссылкой на оценку Александра Цандекидиса, главы туроператора «Музенидис Трэвел». По его словам, никакой угрозы жизни и здоровью туристов нет.

О том, что российские граждане не пострадали, также заявил советник посольства Владимир Майстренко в эфире «Россия 24». Он уточнил, что сейчас эта информация проверяется консульством.

«Сейчас сложно давать оценку, но мы должны учитывать, что туристические потоки в Афины и Аттику не направляются в те районы, на которые обрушился пожар. Большая часть туристов посещают центр города и побережье Саронического залива», — цитируют РИА «Новости» директора представительства ГНТО Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпа Эфстатиу.

Греция, как и многие страны южной Европы, ежегодно страдает от лесных пожаров. Так, в 2000 году горел остров Самос. В тот год туроператоры отмечали массовые отмены путевок со стороны туристов, а большинство покидало Самос, не дождавшись конца отпуска, говорится в исследовании Всемирного фонда дикой природы. По разным экспертным оценкам, на следующий год турпоток на остров сократился на 20-50%.

По оценке властей, бушующие сейчас пожары могут оказаться более разрушительными для Греции, чем в 2007 году. Тогда в результате бедствий на полуострове Пелопоннес, остров Эвбея, регионах Аттика и Аркадия погибли 79 человек. Тот разгул стихии считается худшим для страны за последние 150 лет.

Греция регулярно входит в топ-5 направлений для российских туристов.

По статистике греческих аэропортов, предоставленной «Вестнику АТОР» в ГНТО, за первые 6 месяцев 2018 в Греции зафиксировано 305 779 прибытий граждан РФ, что на 5,2% больше, чем за тот же период 2017 года. В том числе, в аэропорту Афин было зарегистрировано 51 552 россиян (+38% по сравнению с тем же периодом 2017 года), в региональных аэропортах — 254 227 российских прибытий (-1,8%).

Турпоток из России в Грецию в 2017 году достиг 856,2 тыс. человек. По прогнозам, в этом году на греческих курортах могут отдохнуть до 1 млн россиян.

Однако Аттика, которая горит сейчас, не слишком популярный среди россиян регион для туристических поездок. Соотечественники предпочитают острова Крит, Корфу и Родос. «Аннуляции туров нет. Были два индивидуальных туриста на побережье в регионе Афин, и им предложили альтернативное размещение», — рассказал советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

Задержек российских рейсов в Грецию нет, как и ограничений по экскурсиям, сослался он на данные опроса туроператоров. Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что «все лето продано», большое количество туров было приобретено по акциям раннего бронирования.

«На август продажи по Греции еще идут», — сообщил Горин.

«Заявок на возврат мы также не получали. Как правило, чрезвычайные ситуации могут заставить туристов изменить планы, если они приводят к невозможности добраться до страны или реально угрожают безопасности», — сказал руководитель направления пакетных туристических продуктов OneTwoTrip Антон Ким.

В ряде российских компаний подтвердили, что сообщение с Грецией не прервано. Представитель Azur Air уточнил, что авиакомпания осуществляет рейсы только на острова — Родос и Крит, где пожаров сейчас нет. «Уральские авиалинии», которые осуществляют рейсы в Ираклион (Крит), подтвердили отсутствие проблем. В Utair заверили, что отмены и переноса рейсов в Салоники не было. В авиакомпаниях S7 и «Аэрофлот», которые осуществляют рейсы в Афины, оперативно не смогли прокомментировать ситуацию с задержками.

Между тем, греческий авиаперевозчик Aegean сообщил 23 июля об отмене части авиарейсов в Афины в связи с пожарами и плохой видимостью в аэропорту из-за задымления. Онлайн-табло в аэропорту Афин аэропорт Афин показывает, что во вторник 24 июля многие рейсы осуществляются с задержкой (например, авиакомпаний Air France, Olympic Air, SWISS).

Пока никаких прямых рекомендаций МИД России или Ростуризма воздержаться от поездок в страну нет. Поэтому если турист решит на фоне новостей отказаться от поездки, на полное возмещение путевки ему не приходится рассчитывать.

«Если нет рекомендации Ростуризма или МИДа, то договор может быть расторгнут, но 100% возврата уже надо будет добиваться в судебном порядке, если не будет добровольного урегулирования конфликта», — объяснял ранее «Газете.Ru» президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора туроператором. В данном случае речь идет, наоборот, об одностороннем отказе от исполнения договора туристом, поэтому вопросы возврата средств будут регулироваться условиями конкретного соглашения», — говорит Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации.

Как правило, оператор не возвращает средства, так как он уже выполнил часть своих обязанностей по договору и понес расходы – оплата перелета и проживания. Поэтому оснований для взыскания компенсации в такой ситуации нет.

Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин подтвердил, что поскольку туроператор уже понес расходы на оплату тура и бронь билетов для конкретного клиента, то в случае отказа вряд ли может идти речь о возвращении полной суммы тура.

Сегодня законодательство запрещает брать штрафы за аннуляцию, и обязывает туроператоров взимать с путешественников лишь фактически понесенные расходы, связанные с отказом от тура.