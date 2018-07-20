Новогодняя декада: как Россия будет отдыхать

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2019 году. Согласно проекту постановления правительства РФ,

в новогодние и рождественские каникулы граждане России будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Следующие праздники, День защитника Отечества и Международный женский день, продлятся с 23 по 24 февраля и с 8 по 10 марта соответственно.

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Выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, ведомство предлагает перенести на 2 и 3 мая соответственно. Это значит, что в первую рабочую неделю мая следующего года россияне будут работать только два дня. «Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в материалах министерства.

Таким образом, согласно предложению Минтруда, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, когда страна будет праздновать Праздник Весны и Труда и День Победы.

Также выходной день традиционно запланирован на День России — 12 июня. День народного единства жители РФ отпразднуют со 2 по 4 ноября.

Как пояснили в Минтруде, такой порядок переноса дней отдыха в 2019 году составлен с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Кроме того, возможно жители России получат еще один нерабочий день, если депутаты Госдумы РФ все-таки одобрят законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Пока нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила инициативу в первом чтении 18 июля.

«Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена — работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего — просто отказываться от планового осмотра», — сказал Володин во время первого чтения законопроекта.

Ранее Валерий Рязанский, глава комитета Совфеда по социальной политике, сообщил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации. Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать. По словам спикера Госдумы, своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

Согласно «майскому указу», в 2024 году необходимо обеспечить снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста - до 350 случаев на 100 тыс. населения, а также «смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения».

Считается, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако, как показывает статистика, работают россияне тоже много. По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году).

Таким образом, Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Таким образом, по трудоголизму Россия обходит страны большой семерки, в том числе США, Японию и Германию. В целом, россияне отработали на 221 час больше, чем в среднем работники в странах ОЭСР (1759 часов).

Однако количество никак не перейдет в качество: производительность труда в России остается низкой. Согласно «майскому указу» президента, она должна расти на 5% в год.