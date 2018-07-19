Пенсионный возраст: что решили в Госдуме

Российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии в одну тысячу рублей, что в годовом выражении выльется 12 тыс. руб. Правительство обещает увеличить размер выплат уже с 2019 года в случае повышения пенсионного возраста с текущих 55 до 63 лет для женщин, и для мужчин — с 60 до 65 лет. Соответствующий законопроект кабмина депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении в четверг, 19 июля.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о том, что правительство подготовило пенсионный законопроект. 16 июня проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин, родившихся в 1964 году. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году, а значит, в возрасте 61 год и 56 лет. Полный переход на новые правила займет 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Несмотря на поддержку инициативы большинством голосов, депутаты подчеркивают необходимость доработки действующего законопроекта.

Так, Ярослав Нилов, глава профильного комитета Госдумы по труду, который во вторник, 17 июля, рекомендовал документ к принятию в первом чтении, обратил внимание на то, что повышение пенсионного возраста может негативно отразиться на ситуации на рынке труда.

В целях минимизации негативных последствий реализации законопроекта необходимо разработать программу по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста и недопущению роста молодежной безработицы. Кроме того, рекомендуется принять меры по выплате пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения и рассмотреть возможность внедрения страховых принципов социальной защиты работников от безработицы, говорилось в заключении комитета.

Глава Минтруда Максим Топилин не ожидает роста безработицы. При этом он не исключил, что уровень регистрируемой безработицы может вырасти, в том числе после повышения пособия по безработице.

Он напомнил, что правительство намерено выделять по 5 млрд руб. в год на повышение квалификации пожилых россиян. Министр пообещал, что данная программа будет доработана ко второму чтению по законопроекту.

В свою очередь комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока надеется добиться введения повышающего коэффициента для пенсий дальневосточников.

Замечания по текущей версии высказала и Счетная палата. Среди основных — отсутствие механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции.

Во время выступления в Госдуме глава Минтруда подчеркнул, что все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам.

По словам министра труда, рост пенсий уже со следующего года составит не ниже 7%, что будет почти в два раза выше инфляции. В январе этого года выплаты пенсионерам были проиндексированы на 3,7%.

При этом предполагается, что к 2024 году размер пенсий может вырасти до двух прожиточных минимумов. Сейчас это соотношение находится на уровне 163-164%.

Напомним, что согласно данным Росстата, сейчас «минималка» на пенсионера едва превышает 8 тысяч рублей, а точнее, как пояснили «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России (ПФР), 8,7 тысячи рублей.

По данным фонда, в 2013 году размер пенсий увеличился на 926 рублей, годом позднее — 853 рубля, в 2015 году наблюдался рост в размере 1,2 тысячи рублей. При этом в 2016 году индексация составила всего 342 рубля. В прошлом году речь шла о росте на 589 рублей.

Топилин ожидает, что уже в 2019 году средний размер пенсий может составить 15,4 тысячи рублей. Сейчас речь идет о 14,4 тысячи рублей. Задача правительства — выйти на размер пенсии в 20 тысяч рублей к 2024 году.

На пленарном заседании Топилин также заявил, что в течение 6 лет с 2019 года по 2024 год на эти нужды должно быть выделено 3 трлн рублей. «Именно эти средства обеспечат тысячу рублей в месяц, 12 тысяч рублей в год на протяжение этого шестилетнего периода. Это все будет отражено в бюджете Пенсионного фонда и федеральном бюджете», — сказал Топилин.

В 2019-2021 годы на индексацию потребуется больше денег, чем образуется от повышения пенсионного возраста. «Потом будет картинка меняться», — заключил министр.

Ранее в пресс-службе Минтруда России «Газете.Ru» рассказали, что в первые годы после наступления пенсионного возраста работает более 50% граждан. Там же добавили, что на 1 января 2018 года численность пенсионеров составляла 46,5 млн человек или 31,7% от численности населения, из них работающих 12,3 млн человек или 26,4% от численности пенсионеров.

Пока в законе не предусмотрена индексация пенсий пенсионерам, которые продолжают работать. Сегодня средний размер пенсий для таких групп пенсионеров равен 13,3 тыс. рублей, рассказали ранее «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России. Там же добавили, что ежегодно 1 августа проводится перерасчет. В 2017 году по итогам перерасчета средняя прибавка к пенсии составила 169 рублей.

«Если ничего не делать, то пенсионеров к 2024 году может насчитывается 42,1 млн человек, в результате изменений речь будет идти о 37,5 млн страховых пенсионеров», — отмечал Топилин еще во время заседания профильного комитета во вторник, 17 июля. Там же он обратил внимание, что сейчас самое правильное время, чтобы повысить пенсионный возраст.

Он отметил, что к концу 1950-х годов на одного пенсионера приходилось 5 человек трудоспособного возраста. Сейчас пропорция иная: на одного пенсионера всего 2 трудоспособных россиянина.

На заседании 19 июля Госдума также приняла в первом чтении законопроект о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, который был внесен правительством 16 июня параллельно с пенсионным законопроектом.

Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

«Мы заключаем общественный договор с новым поколением работников. Это даст возможность повышать пенсию выше инфляции», — заключил депутат Госдумы Андрей Исаев.

После первого чтения предстоит широкое обсуждение проекта пенсионной реформы. Сроки принятия поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» продлены с обычных 30 дней до более чем двух месяцев: с 18 августа до 24 сентября.