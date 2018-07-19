Молодой металл: как изменилась алюминиевая отрасль

Алюминий является одним из наиболее молодых металлов, которые начало использовать человечество – это произошло только в XIX веке, так как для этого потребовалось появление электричества и открытия в области химии. За это время алюминий прошел путь от драгоценного металла до материала, применяемого практически во всех сферах человеческой жизни.

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Дешевый и подходящий для промышленных нужд способ получения глинозема – оксида алюминия, в 1889 году изобрел австрийский химик Карл Иосиф Байер, который работал на петербургском Тентелевском заводе. Благодаря этому в течение нескольких десятилетий возникла алюминиевая отрасль металлургии.

Алюминий дал толчок развитию сразу нескольких производственных направлений – он позволил совершить революцию в авиации, судостроении, конструировании автомобилей и строительстве. Изделия из алюминия, от кастрюль и фольги до элементов для строительства небоскребов, быстро завоевали мир.

Советский Союз первоначально вынужден был импортировать этот металл, но в 1920 году вместе со строительством на российских реках каскадов ГЭС стали возникать и алюминиевые заводы. Первая партия советского алюминия в промышленных масштабах была произведена в 1932 году на Волховском алюминиевом заводе. Так СССР стал 11-й страной в мире, которой удалось организовать производство ценного металла.

Уже к 1940 году СССР с 60 тыс. тонн выпущенного алюминия занимает третье место в мире, уступая по объемам производства лишь Германии и США. С 1951 года и до распада Союза в стране было введено в эксплуатацию еще около 10 крупных алюминиевых заводов, продолжавших успешно работать, даже когда исчезла построившая их страна.

Алюминиевые огурцы на брезентовом поле

В начале 1990-х годов российская промышленность пребывала в упадке, и, как следствие, к 1994 году потребление алюминия в России снизилось до 2 кг на душу населения, тогда как, например, в 1980-е годы этот показатель достигал 17 кг. «Несомненно, последние 20-30 лет были трудным периодом в алюминиевой отрасли. Перестройка проходила на фоне поиска новых путей развития, жесткой конкурентной борьбы за рынки потребления», — рассказал «Газете.Ru» президент «Альянса прессовщиков алюминия» Михаил Локшин.

Постепенно, с развитием отрасли металл из России начал завоевывать мировые рынки - по данным Международного института алюминия,

с 1990 по 2000 год объем экспорта алюминия из РФ подскочил в 6 раз. За этот период производство первичного алюминия возросло с 2,916 млн до 3,244 млн тонн в год.

Алюминиевая ассоциация России подсчитала, что мировое потребление этого металла ежегодно увеличивается на 5-6% за счет роста объемов строительства и развития электротехнической отрасли. В РФ ситуация обстоит несколько иначе – хотя за последние 25 лет в мире стали потреблять в 2,6 раза больше алюминия, потребность в нем промышленных предприятий в России и странах СНГ снизилась на треть. В настоящее время по уровню среднедушевого потребления алюминия Россия отстает даже от среднемирового уровня, потребляя примерно 5,4 кг на человека при мировом уровне в 7,7 кг.

Глава Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко полагает, что в последние 20-30 лет в России произошло три основных события, связанных с развитием отрасли в настоящее время и ее будущим. «Во-первых, консолидация производства первичного алюминия. Это поспособствовало техническому перевооружению, созданию новых производств первичного алюминия, решению вопросов по экологии и себестоимости. Во-вторых, хочу отметить создание новых, современных прессовых производств, ориентированных на строительную индустрию. Перспектива применения алюминиевых изделий в стройке велика, и уже сегодня их использование увеличивает возможность решения многих сложных строительных задач», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Третьим в череде важных событий, отмеченных и Трищенко, и другими экспертами, стало создание Алюминиевой ассоциации, на данный момент объединяющей более 90 компаний и курирующей свыше 30 масштабных проектов. «Именно благодаря ее работе в отрасли запускаются инновационные проекты, применение алюминия совершенствуется, а уровень его потребления растет», — уверен Трищенко.

День грядущий

С 1991 года производство алюминия в России и странах СНГ увеличилось более чем на 30%, но около 80% всего металла, производимого на территории бывшего СССР, поставляется на экспорт из-за низкого уровня потребления со стороны отечественных перерабатывающих предприятий – таковы данные Алюминиевой ассоциации. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предлагают несколько вариантов решения проблем отрасли и перспективных путей ее развития.

«России необходимо использовать наши алюминиевые изделия, полуфабрикаты как можно шире: в транспорте, электротехнике, строительстве. Если говорить о транспорте, то нужно брать во внимание и автомобильную отрасль, и железнодорожную. Нельзя забывать и об авиастроении.

Возможно, композиционные материалы постепенно его заменят, но это произойдет не в ближайшее время: алюминиевые сплавы еще длительное время будут основным конструкционным материалом в авиастроении», — уверен начальник лаборатории во Всероссийском институте легких сплавов Валерий Захаров.

По его словам, подобный рост внутреннего использования продукции из алюминия окажет благотворное влияние на экономику России.

Директор «Русала» по сбыту и маркетингу Роман Андрюшин полагает, что нельзя забывать и о человеческом факторе — необходимо воспитывать поколение профессионалов, которое будет знать о преимуществах и свойствах алюминия, а также уметь работать с ним. «Сегодня подготовка специалистов отстает от потребностей рынка. И, так как нет понимания возможностей использования алюминия, проектировщики или дизайнеры, к сожалению, зачастую предпочитают избегать этого металла», — сетует Андрюшин.

Еще одной проблемой, требующей оперативного решения, Андрюшин считает устаревшие ГОСТы и своды правил, которые сдерживают использование алюминия в строительстве, вагоностроении, энергетике и во многих других отраслях.

В том, что алюминию найдется масса применений и в будущем, нет никаких сомнений, уверяет директор по развитию бизнеса и новых технологий «Алкоа Россия» Александр Дриц. «Алюминий – легкий, прочный, красивый металл, вместе с этим у него есть еще одно прекрасное свойство: 100% рециклируемость без потери свойств. При этом вторичная переработка значительно экологичнее первичного производства. Это особенно актуально сейчас, когда высокая энергоэффективность и снижение выбросов становится глобальным приоритетом», - подчеркивает он.