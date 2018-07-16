Цены вырастут: депутаты рекомендовали повысить НДС

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам в понедельник 16 июля рекомендовал одобрить поправки ко второму чтению законопроекта о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

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Второе чтение правительственного законопроекта, который предусматривает в том числе повышение НДС в России с 1 января 2019 года, будет рассмотрен депутатами нижней палаты парламента уже на этой неделе – 18 июля.

Напомним, что в день открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня российские власти заявили о том, что правительство одобрило идею повышения НДС на 2 процентных пункта со следующего года. Документ был внесен в Госдуму уже через пару дней – 16 июня, а 3 июля он был принят в первом чтении.

По словам вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС до 20% принесет доходы более чем 600 млрд руб. в год. «Мы остановились на повышении основной ставки НДС на 2 пункта — с 18 до 20%, что позволит создать ресурс в экономике — более 600 млрд руб. в год», - объяснил он ранее в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Повышение ставки НДС коснется как бизнеса, так и граждан. Это неминуемо повлечет за собой рост цен на товары, прежде всего на продовольственные и лекарственные. Рост цен может составить от одного до нескольких процентов. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес скажется на снижении предпринимательской активности, темпах экономического роста, малый и средний бизнес будет вытеснен крупными компаниями, имеющими свое производство, логистику, сбыт, считает Давид Абрамян, руководителя юридической практики компании «Прифинанс».

«На мой взгляд, в краткосрочной перспективе такая мера сможет обеспечить бюджету дополнительные средства, но в перспективе наиболее вероятным исходом будет переход еще большей части бизнеса в теневую зону» – поделился мнением Абрамян.

По оценке Банка России, максимальный разовый эффект от повышения НДС может дать дополнительно 1,16 процентных пунктов к инфляции.

Об этом говорится в июльском бюллетене «О чем говорят тренды», который готовит Департамент исследований и прогнозирования ЦБ.

Но, поскольку на практике производители неполностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, аналитики оценивают прямой эффект на инфляцию в 0,8–0,95 процентного пункта.

«Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного–двух кварталов после повышения НДС», - отмечается в бюллетене.

Вместе с тем возможно появление «вторичных эффектов на инфляцию». Они связаны с ростом инфляционных ожиданий и определенной степенью инертности в динамике цен. Департамент исследований и прогнозирования отмечает, что наличие и масштаб вторичных эффектов зависят от политики Банка России по опережающему влиянию на инфляционные ожидания.

«Таким образом, эффект на инфляцию может составить в 0,8–1,25 процентного пункта», - резюмируют они.

В России инфляционные ожидания не заякорены, и существует высокая вероятность появления вторичных эффектов, указывается в документе. Это означает, что регулятор будет учитывать этот фактор при принятии решения о параметрах ключевой ставки. В частности, Банк России на последнем заседании уже указал на рост налогов как на важную причину сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 7,25%.

В целом, аналитики ЦБ ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

Кроме того, в Департаменте исследований и прогнозирования полагают, что прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС на 2 процентных пункта может составить около 0,5 процентного пункта от ВВП. Но аналитики надеются, что с «учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным».

Ранее замглавы Минфина Илья Трунин заверил, что при повышении НДС с 18% до 20% льготную ставку менять не предполагается, как и ставку 0%. «Наличие льготной ставки предполагает, что цены и налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останутся без изменений», — сказал Трунин. По его словам, речь идет о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах, лекарствах.

Согласно поправкам ко второму чтению, законопроектом планируется до 2025 года продлить действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно, а также в Калининград. Кроме того, речь идет о нулевой ставке НДС для услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

Новые нормы могут продлить действие льготного режима по страховым взносам для ряда некоммерческих организаций также на 6 лет – до 2025 года. Например, речь идет о НКО, представляющих благотворительные организации.

В пакете поправок также содержится предложение по снижению совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с сегодняшних 34% до 30%. При этом предлагается установить у тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Силуанов добавил, что повышение НДС в меньшей степени затронет бизнес, а также россиян с небольшим доходом.

Как заметил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров, речь идет не о повышении НДС, а о возвращении тех 2%, которые действовали ранее. «Когда говорят, что мы увеличиваем НДС на 2%, — это неправда. НДС начинался как 28%, а 20% налог был до 2004 года. Тогда с учетом высоких темпов роста, которые были, государство пошло навстречу бизнесу и снизило ставку на 2% — до 18%», — напомнил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, с 2004 года за счет снижения ставки бизнес получил ресурсов на 5,2 трлн рублей. «Бизнес распределился ими так, как считал нужным. Сегодня у государства другие задачи, и я неслучайно говорю о том, что бизнес воспринимает эти 2% как возврат к тем 20%, а не увеличение налога, как свой вклад в выполнение указов президента», — объяснил Макаров.