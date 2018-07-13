Деньги в кармане: россияне заработали на болельщиках

За июнь объем свободных денег у россиян достиг 29,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования центра «Ромир». Согласно им, в первом летнем месяце резко вырос индекс свободных денег (ИСД) у населения. Рост составил 23,3% — в денежном выражении это 5 600 рублей (рост с 24 100 руб.).

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Индекс свободных денег «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. При его подсчете учитываются данные потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10 000 человек.

По сравнению с маем объем свободных денег увеличился во всех населенных пунктах. Однако самый большой рост индекса замечен в городах с населением от 100 до полумиллиона человек. В таких населенных пунктах индекс поднялся ровно на треть — на 33,3%. В денежном выражении рост составил 5,2 тыс. рублей (с 15,6 до 20,8 тыс. рублей).

На втором месте — города-миллионники, там объем свободных денег увеличился на 20,3% или на 6,4 тысячи рублей — с 31,6 до 38 тыс. рублей.

Меньше всего ИСД поднялся в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек — на 17,7% или на 4,7 тысячи рублей (рост с 26,5 до 31,2 тысячи рублей).

Если брать статистику за год, то по сравнению с июнем прошлого года индекс увеличился на 25,3%. В итоге россияне стали богаче на 6 тысяч рублей (рост с 23 700 рублей).

Однако в «Ромире» считают, что пока рано говорить о повышении благосостояния населения. Это очень похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летом.

Помог россиянам стать богаче и проходящий в городах России чемпионат мира по футболу, начавшийся в июне месяце, считают эксперты.

Так, наши сограждане стали активно предлагать свои услуги болельщикам, приехавшим в российские города на время чемпионата, в качестве водителей, экскурсоводов.

Согласно данным сайта по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, в преддверие мундиаля резко вырос спрос на обслуживающий персонал в ресторанной, гостиничной сферах и логистике.

«Резкий рост начался с марта месяца и планомерно повышается по нынешний момент — работодателям было необходимо успеть найти сотрудников, успеть их обучить и подготовить к событию. Мы прогнозируем, что компании будут активны вплоть до окончания чемпионата мира по футболу, то есть до середины июля», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

В частности, по данным сайта, спрос на водителей вырос на 67%, официантов — на 25%, грузчиков — на 59%. Также на 36% выросло предложение для барменов, на 32% — для поваров, 11% — курьеров.

Кроме того, люди получают дополнительные деньги от сдачи квартир в наем иностранцам и соотечественникам, приехавшим на матчи, сообщили «Газете.Ru» в Avito. По информации компании, арендодатели выставили приезжим цены от одной до 20 тысяч рублей и выше за ночь.

С момента начала чемпионата уже более 277 000 гостей арендовали жилье в российских городах через Airbnb, что в четыре раза превышает показатель за такой же период прошлого года, рассказали в самой компании. 76% гостей приехали из-за рубежа, при этом больше всего фанатов — из США, Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу, более 38 000 российских гостей решили забронировать жилье через Airbnb в самый разгар соревнований.

Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что во время чемпионата мира — 2018 столицу посетили более трех млн туристов.

По данным Росстата, 2018 год был первым годом, когда реальные доходы россиян (реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен — «Газета.Ru») начали немного расти после четырехлетнего падения. Так, в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. За январь — май 2018 года, с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года, реальные доходы выросли на 2%, а без ее учета, — на 3,2%.

При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты заявляли, что в этом году рост реальных доходов населения будет умеренным, а в следующем они и вовсе уменьшатся.

Как отмечал «Газете.Ru» главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров, по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус. Аналитик «Финам» Алексей Коренев, в свою очередь, считает, что если по итогам этого года реальные доходы будут в плюсе, то в следующем году они, как и предыдущие четыре года, будут снижаться.