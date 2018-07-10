Атомные страсти: обойдется ли Украина без России

Во вторник, 10 июля появилась информация, что Киев готов возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора ГК «Росатом» Кирилла Комарова.

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В своем обращении Насалик якобы отметил высокий уровень взаимодействия с Москвой в сфере атомной энергетики, обратил внимание на перспективы для наращивания сотрудничества и необходимость возобновления нескольких совместных проектов.

Украинская сторона предложила руководству Росатома провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля, отмечает издание, чтобы, в частности, обсудить строительство завода по производству ядерного топлива для АЭС на территории республики.

Однако позднее сам министр энергетики и угольной промышленности Украины опроверг обращение своей страны к российской стороне. «Насалик опроверг существование ранее опубликованного «Экономической правдой» письма за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновления ряда совместных проектов с ТВЭЛ в ядерной энергетике», — пишет издание, отметив, что чиновник назвал эту информацию «фейком».

Речь идет о возвращении к проекту по созданию на Украине производства тепловыделяющих элементов для АЭС.

В 2010 году украинский концерн «Ядерное топливо» и российская ТВЭЛ создали совместное предприятие по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР — ЧАО «Завод по производству ядерного топлива».

Предполагалось, что новое производство будет организовано возле поселка Смолино в Кировоградской области. Однако проект так и не был реализован: Киев не утвердил проектно-сметную документацию и отказался финансировать строительство, хотя российская сторона не раз говорила о том, что выполнила свои обязательства по этому проекту.

Согласно проекту программы развития атомно-промышленного комплекса на период до 2020 года, разработанному государственным концерном «Ядерное топливо», проект запуска производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) в Украине, обойдется в 5,64 млрд грн. Из них бюджетное финансирование — 300 млн грн. Остальное — привлеченные инвестиции.

«Экономическая правда» отмечала, что Киев готов вернуться к идее этого проекта, однако пока не очень понятно, как именно его предполагается реализовать.

Так, пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сообщила 10 июля, что долю РФ в проекте завода ядерного топлива в Украине хочет выкупить китайская China Nuclear Fuel Corporation. Речь идет о доле в 50% минус 1 акция.

«С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, в 2015-2016 годах проведены переговоры с предполагаемыми инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation, которая предложила организовать совместное производство ядерного топлива для потребностей украинских АЭС. Предусматривается, что китайская сторона выкупит акции АО «ТВЭЛ» в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий Росатома по этому поводу не удалось.

В июне 2018 года руководство China Nuclear Energy Industry Corporation выступило с инициативой провести трехсторонние переговоры: Украина — Китай — Россия, по поводу участия китайской стороны в этом проекте. В украинском министерстве подчеркивают, что для строительства завода «украинской стороной на сегодняшний день профинансирован эквивалент $10 млн долл. США, из них 5,2 млн долл. США — аванс на изготовление нестандартизированного оборудования производства ОАО «ТВЭЛ».

Проект должен был помочь Росатому бороться против экспансии американской компании Westinghouse на украинском рынке ядерного топлива, напоминает руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления Сколково Алексей Хохлов.

Если бы политического конфликта между странами не было, вопрос поиска инвестиций решался бы с помощью российской стороны, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Киеву необходим сильный инвестор, который мог бы компенсировать затраты, понесенные ГК «Ядерное топливо» для нужд ТВЭЛ. Привлечение китайской компании, которая имеет и свой интерес на местном рынке, решило бы проблему недостающих средств, добавляет аналитик.

В настоящее время на территории Украины расположены четыре работающие атомные станции: Южно-Украинская АЭС, расположенная в Николаевской области, Ровенская АЭС в Волынском Полесье, Хмельницкая АЭС на западе страны и самая крупная в Европе Запорожская АЭС, расположенная на берегу Каховского водохранилища. На станциях работают 15 реакторов типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор) общей мощностью 13,8 ГВт.

Оператором всех действующих атомных станций страны является госпредприятие «НАЭК «Энергоатом». Оно приобретает ядерное топливо по контрактам с российской компанией ТВЭЛ (входит в ГК «Росатом») и шведским подразделением «дочки» японской Toshiba — Westinghouse Electric Sweden в соотношении 40% на 60%. Причем, еще в декабре прошлого года Насалик говорил, что в 2018 году планирует увеличить долю закупок у Westinghouse с 40% до 55%. Однако, в реальности приспособить американское топливо для украинских АЭС оказалось непросто.

Украинский проект для Westinghouse Electric — пожалуй, самый яркий пример неудачи в сфере атомной энергетики, отмечал партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша. На адаптацию собственных ТВЭЛов для работы на советских энергоблоках компания потратила в разы больше, чем смогла заработать на их поставке.

Для Киева возвращение к Росатому является мерой безальтернативной, полагает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. К началу текущего года 15 реакторов действующих на 4 украинских АЭС обеспечивали 55% генерации в стране и по мере снижения эффективности ТЭС в результате снижения качества и роста стоимости используемого угля нагрузка на АЭС уже значительно выросла, а достаточно туманные перспективы заключения новых контрактов с «Газпромом» создают куда более существенные вызовы для энергетики Украины в перспективе уже ближайших 3-5 лет, добавляет эксперт.

Между тем ранее старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу компании Олег Григорьев отмечал, что ТВЭЛ готова поставлять более современные топливные сборки для украинских АЭС.