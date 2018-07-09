Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил состояние делового климата в российской промышленности на основе опросов руководителей 3,8 тыс. крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов России и обнаружил новый тренд.

В июне, уже второй месяц подряд, заметна повышенная динамика роста цен производителей товаров в обрабатывающей промышленности. Растут как текущие цены, так и ожидаемые.

«В частности, о росте «своих» цен реализации в июне по сравнению с маем сообщили 14% респондентов. Подобной относительно высокой доли предприятий, увеличивших за один месяц «свои» цены, не наблюдалось с декабря 2016 года», — говорится в отчете экспертов ВШЭ. Одновременно 34% респондентов сообщили о росте «чужих» цен на сырье и материалы. Последний раз подобное значение фиксировалось также в конце 2016 года.

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Ценовые ожидания не радуют

Настораживают и ценовые ожидания участников опросов на ближайшие 3-4 месяца.

«Увеличить «свои» цены намерены уже 22% руководителей обрабатывающих производств, а возможный рост «чужих» цен ожидают 42%», — отмечают эксперты.

Заметный всплеск цен производителей зафиксировала и официальная статистика. Так, по данным Росстата, индекс цен производителей промышленных товаров в обрабатывающей отрасли в первом квартале 2018 года к декабрю 2017 года составлял 0,9%, однако в мае он уже вырос до 6,2%.

Неудивительно, что так называемый Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в июне сократился сразу в двух крупных отраслях отечественной промышленности – в добывающей — на 1 процентный пункт и в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 2 п.п. В третьей отрасли — обрабатывающей промышленности — заметных отклонений от траектории развития в июне не произошло, но там индекс и ранее был в отрицательной зоне (-3%).

Эксперты проанализировали, какие факторы повлияли на ухудшение настроений в бизнес-среде и по какой причине российская промышленность решила повысить цены на стагнирующем рынке. Июньский опрос не выявил заметных изменений в оценке факторов, лимитирующих производственную деятельность промпредприятий. Тройку антилидеров в рейтинге с большим отрывом по-прежнему возглавляют «недостаточный внутренний спрос», «неопределенность экономической ситуации» и «высокий уровень налогообложения». Об ограничивающем воздействии этих факторов сообщили соответственно 52%, 43% и 41% респондентов из обрабатывающих производств и 30%, 33% и 30% – из добывающих.

Фактор «высокий процент банковского кредита», о котором нередко говорят как о дном из главных барьеров, ограничивающим производство, занял в этом рейтинге лишь пятое место. Так, в обрабатывающей промышленности на него сослались 26% респондентов, а в «добыче» — лишь 13%.

В июньском опросе продолжилось вялотекущее ухудшение ситуации на рынке труда: доля респондентов, сообщивших о сокращении занятости на крупных и средних промышленных предприятиях обрабатывающих производств, превышает, хотя и незначительно, долю тех, кто заявляет об увеличении численности. В частности, в июне 10% участников опроса сообщили о росте занятости и 13% констатировали сокращение (в мае 11 и 12%, соответственно).

Июнь — месяц тревог и смятений

В июне практически каждого года наблюдается «незначительное ухудшение оценок делового климата со стороны респондентов», отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Это объясняется не столько ухудшением производственной и спросовой ситуации, сколько наступлением сезона отпусков. В этот период руководителей предприятий настораживает возможное изменение управленческих схем из-за нехватки персонала, ухудшение взаимодействия с поставщиками сырья и материалов.

Иными словами, негативные факторы, влияющие на производственную активность, остались прежними, но отпускные цены производителей пошли в рост.

Очевидно, в такой ситуации одним из основных факторов, мотивировавших предпринимателей к увеличению цен, стало заявление Минфина РФ о возможном повышении НДС 18 до 20% с января следующего года, отмечают эксперты. Законопроект об увеличении этого налога прошел в Госдуме процедуру первого чтения.

«Предприниматели просто начинают хеджировать возможные налоговые потери еще до введения заявленного механизма», — говорится в обзоре.

«Крупный промышленный бизнес вряд ли будет значительно наращивать свою производственную активность, пока полностью не ознакомится с возможными структурными, институциональными, управленческими, налоговыми и другими перестроениями, которые будут предусмотрены в целях выполнения указа президента России от 7 мая этого года», — прогнозирует Остапкович.

Если «тенденция акцентированного роста цен производителей промышленных товаров продолжится», особенно в тех видах деятельности, где конечными потребителями является население, то это начнет разгонять инфляцию. И в этом случае следует обратить внимание на два момента.

Во-первых, подавляющее большинство товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину для расчета индекса потребительских цен, облагается НДС.

Во-вторых, отмечают эксперты, наибольший ущерб от роста НДС понесут те виды промышленной деятельности, где высока доля затрат на промежуточное потребление сырья и материалов. И, к сожалению, один из лидеров по объемам промежуточного потребления — пищевая промышленность, где конечным потребителем являются домашние хозяйства. Эксперты уверены, что «за счет роста НДС постепенно начнет расти и общая инфляция». Насколько она вырастет, пока не известно.

Но однозначно можно предположить, что дополнительный рост цен в следующем году за счет увеличения НДС составит 1,1-1,3%, прогнозируют эксперты ВШЭ.

Соответственно, при сохранении номинальных доходов примерно на эту же долю сократятся реальные располагаемые денежные доходы населения, прогнозируют эксперты ВШЭ.

Между тем, и ЦБ, и Минэкономразвития ранее уже признали, что налоговые новации, в первую очередь, повышение НДС уже в этом году может ускорить инфляцию. Причем, если финансовый регулятор оценивает этот вклад в 1 п.п., то экономическое ведомство – в 1,3 п.п.

По мнению трети россиян (34%), повышение НДС принесет экономике России больше вреда, чем пользы: «рост цен, налогов, инфляции», «снижение уровня жизни людей, ухудшение их положения», «снижение покупательной способности населения», следует из июльского опроса Фонда «Общественное мнение».