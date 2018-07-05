«Природа их деятельности»: почему у депутатов такие зарплаты

Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составила 399,3 тысячи рублей до уплаты налога. После уплаты подоходного налога она составила 347,4 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

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При этом по итогам первой половины 2018 года фактическая начисленная среднемесячная зарплата (с учетом дней болезни и отпусков) депутата составила 388,5 тысячи рублей до налогов и 338,5 тысяч рублей «чистыми».

Если парламентарий проработал в Госдуме более 10 лет, то размер его пенсии составил в 2018 году 63,5 тысячи рублей.

Пенсия депутатов, проработавших не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей.

При этом исчисляется она не от «большой» зарплаты. Для расчета размера доплат к пенсиям депутатов используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно этому закону те, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты, исполнявшие свои обязанности более десяти лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.

Если гражданин был депутатом Госдумы менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

При этом до 2017 года правила были другие. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом Госдумы от одного и трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата, а для тех, кто был депутатом более трех лет, — 75% от этой величины.

Те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, если после ухода с поста гражданин замещает государственную или муниципальную должность, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется только после освобождения от соответствующей должности.

Как поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, обсуждаемое сейчас повышение пенсионного возраста не затронет народных избранников: соответствующая реформа уже проведена в 2017 году. В ходе нее, в частности, для мужчин-депутатов пенсионный возраст продлили до 65 лет, а для женщин до 63 лет соответственно.

В апреле на сайтах Госдумы, Совета Федерации, администрации президента России и федерального правительства были обнародованы сведения о декларациях депутатов и чиновников. Согласно им, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), а депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост на 25,6%), сотрудников Кремля — 13,1 млн руб. (рост на 25,4%).

В прошлом году среди самых богатых депутатов Госдумы оказался депутат от «Единой России» Григорий Аникеев (доход - 4,3 млрд рублей), единоросс Николай Борцов (1,1 млрд рублей) и единоросс Леонид Симановский (734,4 млн рублей). В числе самых обеспеченных депутатов, судя по декларациям, — фигурант последнего санкционного списка США единоросс Андрей Скоч (262,2 млн рублей).

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Комментируя корреспонденту «Газете.Ru» свое попадание в новые санкционный список США Андрей Скоч отмечал, что ему сложно оценить, к каким последствиям приведет попадание в список. «Да как тут можно прокомментировать — я понятия не имею. Говорят, что с Украиной связано, но я не знаю даже, ведь в Крыму я не был, и никаких связей с Украиной у меня не осталось», — отмечал Скоч.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2017 год указал доход в 51,4 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2017 год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов .Он заработал в прошлом году 6,3 миллиона рублей.

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 миллиона рублей, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,5 миллиона рублей. У главы ЛДПР Владимира Жириновского — 5,4 миллиона рублей.

При этом в апреле фракция «Справедливая Россия» предлагала приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – 35 тысяч рублей. Соответствующий законопроект даже был внесен в Госдуму.

В документе также предлагалось отменить некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению для депутатов и сенаторов.

«Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — поясняли авторы документа.

Однако правительство этот законопроект не поддержало. Отмечалось, что повышенные зарплаты сенаторов обусловлены «природой их деятельности».

Как отмечал в мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский, значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования. По его словам, во всем мире депутаты получают больше, чем в России.

Так, в США члены конгресса зарабатывают около $13 тысяч в месяц, а средняя зарплата в стране составляет примерно $3,5 тысячи. Таким образом, американский депутат получает в 3,7 раза больше, чем среднестатистический гражданин.