Суд проигран: Россия вернет долги СССР

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по советским облигациям 1982 года. Об этом сообщается в пресс-релизе суда во вторник.

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В деле «Волокитин и другие» против РФ Европейский суд по правам человека посчитал, что нынешняя власть не выполняет обязательств перед гражданами. Иск подали 15 заявителей, по некоторым из жалоб принято положительное решение. Пока лишь часть истцов должны получить различные суммы и компенсацию морального ущерба. Выплаты варьируются в размере от €30 до €1800.

В судебной инстанции отметили, что данный иск не первый, что свидетельствует о системной ошибке финансовых властей при расчетах с населением.

Истцы утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не смогли получить деньги и товары.

Суд отметил, что после распада Советского Союза российское правительство в 1992 году взяло на себя обязательство выкупить облигации СССР, но не смогло ввести в действие механизм реализации такого выкупа, что является нарушением права на защиту собственности заявителей.

В период с 1995 по 2000 год Россия приняла ряд законов и правил для погашения долгов. Однако осуществление этих процедур было приостановлено. При этом, согласно статьям 43 и 44 Конвенции, решение суда не является окончательным. В течение трехмесячного периода после обнародования решения любая сторона может потребовать передать дело в высшую инстанцию суда. Если такой запрос будет сделан, группа из пяти судей решит, заслуживает ли запрос дальнейшего рассмотрения. В случае положительного решения суд еще раз заслушает дело и выступит с заключительным суждением. В случае отказа рассмотреть дело первоначальное решение станет окончательным.

Минфин РФ не смог оперативно прокомментировать решение ЕСПЧ..

Волокитин начинает и выигрывает

Первопроходцем по судебным инстанциям был Константин Волокитин, житель Алтайского края. Он добивался положительного решения почти 18 лет.

Дело в том, что 9 февраля 2007 года вступило в силу постановление Европейского суда по правам человека по жалобе № 374/03 «Волокитин против Российской Федерации». Европейский суд признал нарушение властями Российской Федерации пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Протокола № 1, выразившееся в длительном неисполнении решения Новоалтайского городского суда Алтайского края от 6 сентября 2001 года.

Из обстоятельств дела следует, что Волокитин являлся владельцем чеков «Урожай-90» номинальной стоимостью 64 000 рублей, дававших ему право на приобретение до 1 октября 1991 года товаров повышенного спроса, в том числе автомобилей марки «ВАЗ».

Поскольку государство в установленный срок не исполнило свои обязательства перед заявителем как владельцем чеков, в 2001 году он обратился в Новоалтайский городской суд Алтайского края с иском к правительству РФ и Министерству финансов РФ о взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости четырех автомобилей марки «ВАЗ». Решением от 6 сентября 2001 года исковые требования заявителя были удовлетворены, с правительства РФ в лице Минфина за счет средств госказны взыскана денежная компенсация по 149 чекам «Урожай-90» в сумме 455 рублей. Определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского городского суда от 9 января 2002 года указанное решение было оставлено без изменения. 23 января 2002 года Волокитину был выдан исполнительный лист, который поступил в Минфин РФ 3 июня 2002 года. Но решение суда было полностью исполнено лишь 8 мая 2007 года, то есть после рассмотрения дела Европейским судом и спустя пять лет и восемь месяцев после вынесения судебного решения.

Европейский Суд еще 10 лет назад подчеркнул, что неоднократно встречался со случаями нарушения властями Российской Федерации п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к ней при рассмотрении дел, аналогичных настоящему.

Суд отметил, что российские власти «не выдвинули ни одного факта или довода, способного привести к иному решению в настоящем деле», и указал, что, не исполняя в течение длительного периода судебные решения, вынесенные в пользу заявителя, власти Российской Федерации лишили заявителя «права на суд», а также возможности получить денежные средства, на которые он имел право на основании вступившего в законную силу и обязательного для исполнения судебного решения».

Европейский суд констатировал тогда нарушение властями Российской Федерации пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к ней и обязал власти Российской Федерации выплатить заявителю 2700 евро в качестве компенсации морального вреда.

Нынешняя попытка вернуть «долги СССР» не первая. В январе этого года около 400 тыс. граждан Франции обратились с требованием к России вернуть долги, которые были списаны в 1918 году. Об этом сообщало RFI.

Уточняется, что в 1867 году французские инвесторы вложили в российские железнодорожные компании около 15 млрд франков (€53 млрд), которые впоследствии не были возвращены. Потомки инвесторов потребовали от России возмещения ущерба.

По мнению издания, у французов надежды на погашение российского долга нет, поскольку в 1997 году страны заключили соглашение, исходя из которого Россия выплатила €330 млн за закрытие царского долга.