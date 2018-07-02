Эстония хочет остановить «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt заявил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить этот проект»,

— сказал Миксер.

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Он также заявил, что считает проект «Северный поток — 2» не экономическим, а политическим проектом.

США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями, однако, как отмечает издание Die Welt, даже санкции, учитывая торговые противоречия ЕС и США, не помогут президенту США Дональду Трампу помешать реализации проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

При этом разрешение на строительство газопровода выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия и Швеция.

Только Дания пока что не выдала разрешение на строительство газопровода. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала.

Копенгаген намерен задержать строительство «Северного потока — 2», однако учитывая, что этот проект носит общеевропейский характер, готов обсудить вопрос с другими партнерами.Такое заявление недавно сделал премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен

По его словам, в парламенте находятся законодательные инициативы, блокирующие или по крайней мере задерживающие строительство проекта. Однако премьер Расмуссен признал, что Дания не в состоянии решить этот вопрос, поэтому страна пока не принимает никаких законодательных инициатив, направленных против «Северного потока — 2».

При этом заминка с Данией отнюдь не приговор для «Северного потока — 2». Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов, комментируя заявление Дании, отмечал, что газопровод «Северный поток — 2» может быть пущен в обход Дании.

В компании Nord Stream 2 AG также заявили, что возможный отказ Дании одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах не повлияет на реализацию проекта.

Финдиректор NS2 Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне на днях заявлял, что укладка труб может начаться уже летом. «Мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — приводит его слова ТАСС.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании»,

— говорил топ-менеджер.

По его словам, изменение маршрута несильно повлияет на стоимость и сроки реализации проекта. Участок, который предполагается проложить в датских территориальных водах, составляет около 10% общей длины газопровода. Можно начинать укладку труб на территории других стран, а потом вернуться к Дании.

Ранее Латвия, Литва и Польша также заявляли, что не одобряют строительство «Северного потока — 2».

Их лидеры также уверены, что это прежде всего политический, а не экономический проект. Украина при этом опасается потерять доходы от транзита российского газа.

При этом польское управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) даже предъявило обвинения «Газпрому» и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода «Северный поток — 2». Председатель управления Марека Нехчала указывал на «признаки нарушения антимонопольного законодательства», а также отсутствие согласия со стороны польского регулятора.

Между тем Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния на ЕС. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.