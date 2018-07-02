«Мало рычагов»: Трамп не остановит «Северный поток — 2»‍

США уже долгое время делают все возможное, чтобы помешать строительству газопровода между Россией и Германией, однако даже самое серьезное оружие американского лидера Дональда Трампа — санкции против европейских партнеров «Северного потока — 2» — не гарантируют Вашингтону достижение цели, пишет немецкая газета Die Welt

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В частности, в материале издания указывается на то, что последним шансом президента США Дональда Трампа могло бы стать введение экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте, но это все равно может не привести к поставленной цели.

Как пишет Die Welt,

американские санкции в случае их объявления будут, наоборот, способствовать реализации проекта, тем более что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. ЕС, Россия, КНР и другие страны объявили об ответных мерах. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза, если Брюссель не отменит торговых барьеров для американских товаров.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте «Северный поток — 2» и грозили санкциями тем странам, которые не пойдут на это.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял на слушаниях в сенате, что американские власти активно работают с партнерами из ЕС, чтобы убедить их отказаться от строительства газопровода. По его словам, согласие Европы на строительство противоречит политике «противодействия России».

«Северный поток — 2» — это один из нескольких примеров, <…> с точки зрения того, что мы даем России возможность осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе», — говорил Помпео.

При этом большинство европейских партнеров, несмотря на угрозы со стороны США, выдали разрешение на строительство газопровода. В частности, на такой шаг пошли Германия, Финляндия и Швеция.

Проблемы возникли только с Данией. Она осталась последней страной, которая может несколько затруднить строительство газопровода.

Копенгаген намерен задержать строительство «Северного потока — 2», однако учитывая, что этот проект носит общеевропейский характер, готов обсудить вопрос с другими партнерами.Такое заявление на прошлой неделе сделал премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен

По его словам, в парламенте находятся законодательные инициативы, блокирующие или по крайней мере задерживающие строительство проекта. Однако премьер Расмуссен признал, что Дания не в состоянии решить этот вопрос, поэтому страна пока не принимает никаких законодательных инициатив, направленных против «Северного потока — 2».

При этом заминка с Данией не приговор для «Северного потока — 2». Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов на днях заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть пущен в обход Дании, власти которой не выдали разрешения на строительство, так как никаких действенных препятствий для его строительства нет.

Однако это может привести к «небольшому удорожанию проекта и, может быть, к небольшой отсрочке в его запуске». Ранее планировалось, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Между тем на днях американские власти сообщили Германии, что пока не собираются вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием.

«Американцы не всегда склонны держать свои обещания, если Вашингтон начал вести разговоры о том, что больше угрожающих санкций для «Северного Потока — 2» он вводить не будет, то здесь может быть два варианта: либо действительно все возможные способы остановить его исчерпали себя, либо США переводят свою политику в так называемую «слепую зону», когда готовится что-то более грандиозное без предупреждения. Действительно, можно сказать, что США вряд ли уже могут сделать что-то конкретно против газопроводного проекта, очень мало осталось реальных рычагов воздействия, но это не значит, что Америка не готовит иных сюрпризов», - резюмирует

управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.