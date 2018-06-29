Мусор в платежке: как подорожала коммуналка

Традиционно, в России с 1 июля повышены тарифы на услуги ЖКХ. Порог роста совокупного платежа за ЖКХ составляет 4%, рассказали в Минстрое. Это некий баланс между интересами населения и необходимостью поддерживать и развивать инфраструктуру, считают в ведомстве.

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В Минстрое напомнили, что в 2017 году фактический рост размера платы граждан по 82 субъектам РФ составил 3,87%.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая осуществляет мониторинг тарифов по субъектам Федерации, поясняют, что средний рост на 4% не означает, что платежка за коммунальные услуги подрастет ровно на эту сумму.

«В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста, как больше среднего по России, так и меньше. Превышение в ряде случаев должны согласовываться местными депутатами», — отметили в ФАС.

В Москве рост платы за «коммуналку» составит 5%, в Санкт-Петербурге платеж в среднем увеличится на 6%. В Калининградской, Мурманской, Сахалинской, и Тверской областях рост будет ниже среднего – 3,4%. А в Северной Осетии и Новосибирской области рост будет самым низким в стране – 3%.

«При этом в рамках этого ограничения местными органами регулирования может приниматься решение – на какие именно ресурсы тариф вырастет больше, а на какие — меньше или даже не изменится совсем. Например, плата за отопление может не вырасти вообще, а, на водоотведение — увеличиться на 5%, что в совокупности даст рост общей платежки не более, чем на 4%», — рассказали в Минстрое.

Есть вопросы к абсолютной величине тех тарифов, которые растут, поделилась мнением с «Газетой.Ru» директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева.

«У нас по стране они сильно различаются. По идее, в Москве они должны расти медленнее, чем, например, в Северной Осетии, поскольку в столице лучше и новее инфраструктура», — говорит она.

Эксперт обратила внимание, что приведенные правительством средние цифры по росту оплаты за ЖКХ будут соблюдены, в этом сомневаться не приходится. Но в ряде регионов есть реальные причины, по которым сумма может увеличиться. Во-первых, речь идет об инвестиционной надбавке, которую вправе вводить органы самоуправления решением советов депутатов, например, если на конкретную территорию пришел концессионер и реализуется крупный инвестиционный проект.

Во-вторых, в настоящее время происходит переход регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, и платеж за вывоз мусора переходит из разряда жилищной услуги в коммунальную. Таким образом, если по старой схеме плата взималась с квадратного метра, то новые правила предполагают платеж с человека.

Как рассказали «Газете.Ru» в Минстрое, 6 регионов полностью перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и к оказанию коммунальной услуги. В их числе Астраханская и Ивановская области, город Севастополь, Республики Мордовия, Карелия и Чечня. Еще в 5 субъектах (Новгородской и Челябинской областях, Камчатском, Краснодарском и Ставропольском краях) система действует на территории отдельных муниципальных образований.

«В этих субъектах плата за обращение с ТКО взимается согласно тарифам, установленным региональным регулирующим органом. Эти данные имеют открытый характер и раскрываются органами регулирования и региональным оператором. В остальных субъектах плата за обращение с отходами взимается по старой схеме», — обратили внимание в Минстрое.

При этом Разворотнева привела пример удорожания коммуналки в ряде регионов, где уже живут по новым правилам.

«Конечно, те регионы, которые уже прошли этот путь, они показывают, что тарифы на мусор существенно возрастают. Ивановская область уже перешла на новую систему. Если ранее стоимость услуги по вывозу коммунальных отходов составляла 2,5 рубля с квадратного метра, то теперь с человека берут в районе 86 рублей, то есть 260 рублей за троих», — привела примерные расчеты собеседница «Газеты.Ru».

Разворотнева считает, что при таком раскладе выиграет тот, кто занимает большую площадь и живет один, а проиграют бедные семьи, в которых обычно проживает много человек на малой площади.

Таким образом, добавила эксперт, плата за ЖКХ в нескольких регионах может вырасти намного выше заявленных параметров.

Так или иначе, но полный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами во всех регионах страны должен быть выполнен до 1 января следующего года.

«При этом уже сейчас реформа обращения с отходами, которая позволит систематизировать вывоз и переработку коммунальных отходов, а также исключить образование несанкционированных свалок, стартовала в 75 субъектах страны», — обратили внимание в Минстрое.

По данным ведомства, размер платы за вывоз отходов по новой системе зависит от плотности населения и протяженности зон деятельности регионального оператора, от наличия и количества объектов инфраструктуры по обращению с отходами, полигонов, пунктов сортировки, от необходимости строительства новых мощностей. Поэтому в каждом регионе тариф индивидуален.

Подорожает и капитальный ремонт. «В 2018 году средний размер взноса вырос всего на 16 копеек. По предварительным подсчетам экспертов он составит 6,76 руб., таким образом, изменился по сравнению с 2017 годом на 2,54%»,

— рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова.

Напомним, что размер взносов на капитальный ремонт для россиян устанавливается непосредственно регионами, и власти каждого субъекта страны сами принимают решение о необходимости его индексации.

Сейчас есть два способа накопления средств на такие нужды. В первом на счет регионального оператора или, другими словами, в «общий котел». Второй вариант предполагает сбор денег на специальный счет непосредственно конкретного дома, жители которого на общем собрании выбрали такой способ накопить на ремонт своего дома.

При этом увеличение минимального размера взноса на капремонт не происходит не по инициативе власти. Все большее число собственников, которые формируют фонд капремонта на спецсчетах, принимают решение об увеличении платы для того, чтобы ускорить проведение капитального ремонта в доме.

По словам Мамоновой, в этом году 49 регионов приняли решение оставить размер взноса на капремонт на уровне 2017 года. При этом 35 субъектов решили изменить минимальный размер платы. «В течение 2018 года размер взноса увеличится на территории Республики Саха (Якутия), Пермского края, Кемеровской области, Республика Хакасия», — уточнила она.