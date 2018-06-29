Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти и Российскому экспортному центру (РЭЦ) проработать вопрос стимулирования въездного туризма через субсидирование стоимости путевок на отдых в Россию, приобретаемых иностранными гражданами.

Реклама

«Федеральным органам исполнительной власти совместно с АО «Российский экспортный центр» при подготовке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» продолжить проработку вопросов его финансового обеспечения, в том числе имея в виду <…> стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг», — говорится в поручениях премьера, опубликованных на сайте правительства.

Также поручено взять за основу для последующей проработки в рамках «проектных мастерских», в том числе, инициативу по упрощению визового режима при отдельных видах организованных туристических поездок.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала «Газете.Ru», что речь идет о субсидиях юрлицам, обеспечивающим приток иностранных туристов. «В любом случае от этого выиграет весь въездной туризм», — высказала мнение эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заметил, что, вероятно, в ходе разработки мер стимулирования въездного туризма, будут выбраны страны, в которых заинтересована Россия, а также будут субсидироваться поездки в те места по РФ, где власти видят перспективу наращивания турпотока.

«Основные направления и так развиты, в Москву и Санкт-Петербург приезжают туристы из других стран. Наверно, будут стимулировать какие-то менее продвинутые наши территории», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, стоит развивать такие интересные направления, как Байкал, Алтайский край, Карелия. При этом эксперт добавил, что сегодня нужно привлекать платежеспособных туристов, которые оставляют средства в России.

За рубежом уже давно работают программы субсидирования. Речь идет как о субсидиях за генерирование потоков туристов, так и за продвижение продуктов, когда правительство разных стран по соглашениям финансирует туроператоров, обращает внимание вице-президент РСТ.

Своя программа есть у Израиля, отметил Дмитрий Горин, гендиректор агентства VIP-service, например, Израиль оплачивает туроператорам 45 долларов за каждого привезенного туриста. Турция субсидирует авиаперевозки. Страна оплачивает российским компаниям от 6 до 8 тысяч долларов за каждый рейс.

По словам Барзыкина, если посмотреть на страны, граждане которых в большем количестве путешествуют в Россию, то на первом месте Китай. Но поскольку в КНР туры в нашу страну и так популярны, есть вероятность, что будут разработаны меры по поддержке поездок для туристов из других государств.

«Традиционно в лидерах по турам в Россию граждане таких стран, как Китай, США и Германия. Очень серьезно увеличил свою динамику в поездках в нашу страну показывают иранцы, жители Южной Кореи, Японии, а также Латинской Америки.

Кстати, надеемся, что чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в российских городах, тоже даст повторный позитивный эффект для въездного туризма», — сказал Горин.

Ранее в СМИ глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что количество американских туристов, посетивших Россию, выросло на 25% в 2017 году. Ранее он говорил об около 1,5 млн человек из КНР, которые посетили нашу страну, приводит данные агентство ТАСС.

Если учесть, что годом ранее речь шла о 1,3 млн туристов, то речь идет о росте 15%. Что касается Германии, то турпоток в прошлом году составил 629,1 тысяч человек, и это рост к 2016 году на 2,6%, свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Общее число поездок иностранцев в Россию в 2017 году выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, составив чуть более 32 млн. Из них 22,8 млн (доля 71,25%) поездок совершили граждане стран СНГ и других стран «ближнего зарубежья», — говорится на сайте ассоциации.

Статистика въездного туризма 2018 года, по данным компании «ТурСтат», показала, что в I квартале 2018 года из Китая приехало 216 тыс. человек, из США — 19 тыс., из Германии — 58 тыс..

Горин обратил внимание, что в поручении идет речь именно об организованных туристах, потому что предложено проработать «компенсации части стоимости туристической путевки». Понятно, что это не касается тех, кто не приобрел тур и путешествует самостоятельно.

По его словам, важно взять во внимание и второе поручение премьера по упрощению визового режима при отдельных видах организованных туристических поездок, потому как оно тоже будет способствовать увеличению въездного туристического потока из других стран.

На территории Дальнего Востока с 2017 года работает механизм выдачи электронных виз. Таким образом граждане иностранных государств могут приехать на Камчатку, в Приморский край и Сахалин. Визу можно оформить через интернет, и она будет действовать в течение 30 календарных дней. Иностранным туристам разрешается пребывать в регионе не более восьми суток со дня въезда в Россию.

С 2019 года система электронных виз заработает в Калининградской области. По словам главы ведомства Олега Сафонова, начала эксперимент должен быть отработан на пилотных территориях. «В последующем, как я надеюсь и ожидаю, будет распространен на всю территорию страны», — приводятся его слова на сайте Ростуризма.