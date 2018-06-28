«Газпром» платить не будет: «Нафтогаз» проиграл суд

«Газпром» сообщил, что шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, по которому российская сторона должна выплатить украинской $2,56 млрд.

«Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Нафтогаз Украины» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными», — говорится в сообщении «Газпрома».

В российской компании считают, что это обстоятельство усиливает их позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах.

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Ранее украинская компания предприняла попытки арестовать активы «Газпрома» в Швейцарии и Нидерландах. В частности, приставы приходили в компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, являющиеся операторами проектов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в четверг сообщил, что акции компании не арестованы. Он подчеркнул, что это продолжающийся юридический процесс, и отказался от подробных комментариев.

Последним местом атаки на активы российского газового концерна стала Великобритания. «Нафтогаз» сообщал, что «Газпрому» вручено распоряжение о замораживании активов в Англии и Уэльсе. Соответствующий приказ Коммерческого суда Лондона вышел 18 июня.

Речь идет об обеспечительных мерах, которые направлены на сохранение активов перед основным судебным разбирательством, говорит Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm. Это распространенная практика, которая позволяет «предотвратить вывод активов». Слушания по существу намечены в Лондоне на 6 июля.

Заморозка активов не подразумевает их продажу и не мешает работе компаний «Газпрома», подчеркивает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Газпром» 13 июня сообщил, что суд округа Сева приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Вероятно, суд принял во внимание результаты лингвистической экспертизы, согласно которым значительный кусок «стокгольмского» вердикта был написан третьим лицом, что является грубым процессуальным нарушением.

«Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — говорится в сообщении российской компании.

При этом в «Газпроме» утверждали, что после решения суда округа Свеа «вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом». Украинская сторона обжаловала эту заморозку Стокгольма, но, как стало известно в четверг, неудачно.

Юристы поясняли «Газете.Ru», что решение суда округа Свеа не гарантирует «Газпрому», что «Нафтогаз» перестанет пытаться арестовывать его активы в других странах.

Например, в Нидерландах суд вправе не легализовывать и придавать силу арбитражному решению, если идет рассмотрение в рамках апелляционного производства, отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

А вот в лондонском суде «привести в качестве аргумента решение о приостановлении действия решения Стокгольмского арбитража, выданное апелляционным судом Швеции, он в условиях английского права, скорее всего, не сможет», считает Дмитрий Горбунов.

Напомним, что судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» длятся уже около четырех лет. В декабре-феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по контракту на поставки газа и по договору на транзит. Приняв во внимание сложное положение Украины, падение спроса и экономические трудности, суд снизил для компании штрафные санкции по договору «бери или плати», но не учел обстоятельств «Газпрома», связанных со снижением транзитных объемов прокачки газа в ЕС через ГТС Украины.

В результате по итогам двух решений «Газпром» остался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Платить газовый концерн не стал, пообещав оспорить это решение в апелляционном суде, а «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию этих средств.