За чей счет: кто оплатит пенсионную реформу

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации пенсионеров. Об этом он заявил на совещании по экономике и социалке.

«Нам очень важно не потерять ни одного профессионала и приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Хочу подчеркнуть — возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения, дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что правительство собирается учесть интересы и работников, и работодателей при проведении пенсионной реформы. Но сделать это будет непросто. Главное условие крупного бизнеса, при котором он согласен поддержать правительственные предложения, — официальный отказ обязывать работодателей сохранять занятость работников предпенсионного возраста.

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Во вторник премьер выслушал эти условия от представителей бизнеса. В совещании, помимо членов кабмина, участвовали «руководители профильных общероссийских общественных организаций», в том числе, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Административные барьеры предлагается заменить мерами финансовой поддержки возрастных граждан, которые могут стать безработными, рассказали «Газете.Ru» источники в бизнес-кругах, знакомые с предложениями РСПП. Оплачивать эти меры должны правительство и сами работники.

Обсуждается два варианта. По одному из них безработным старших возрастов надо платить повышенный размер пособия по безработице. В первые три месяца 75% от утраченного заработка, в следующие четыре месяца — 60%, а затем 45%. Ограничение только одно – максимальный размер пособия не может превышать средней зарплаты по региону проживания.

Другой вариант – выплачивать повышенное пособие по безработице при наступлении действующего пенсионного возраста не ниже среднего размера пенсий по региону.

Правительственный вариант реформы, одобренный 16 июня, предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет, для женщин с 55 лет до 63 лет, соответственно к 2028-му и 2034 году.

Для работников, чей возраст совпал с этим переходным периодом, РСПП предлагает разрешить досрочную пенсию по старым правилам, но только в том случае, если службы занятости не смогут трудоустроить такого работника за год его безработицы.

Кроме того, РСПП предлагает полностью пересмотреть сложившийся институт досрочных пенсий, сокращая основания, потерявшие свое социальное значение, на ее получение. Заодно могут быть сокращены и условия выхода на досрочную пенсию, которыми ранее стимулировалась занятость в определенных секторах экономики и территориях.

Если эти условия будут приняты, РСПП предлагает их профинансировать из дополнительных доходов федерального бюджета, которые должны появиться из-за сокращения трансферта Пенсионному фонду России (ПФР) на обязательное пенсионное страхование.

Работникам также предлагается платить за свою возможную пердпенсионную безработицу. Для них будут введены дополнительные страховые взносы, уплачиваемые самостоятельно в систему обязательного социального страхования по тарифу 0,5% от заработной платы.

Но и это еще не все требования к пенсионной реформе со стороны РСПП. По словам источников, крупный бизнес предлагает отменить работающим пенсионерам все ограничения, влияющие на снижение их пенсий: пониженные пенсионные коэффициенты и запрет на индексацию страховых пенсий. Очевидно, что это позволит сохранить пониженные зарплаты для пенсионеров, которые будут компенсироваться государственными пенсиями.

Источники так же отметили, что РСПП согласился с предложением правительства закрепить ставки страховых взносов на уровне 30% на постоянной основе, но высказывается против сохранения и расширения отраслевых льгот по этому тарифу.

Еще одно важное условие, сформулированное бизнесом, — увеличить роль программ профессиональной подготовки и переподготовки. Сегодня эти программы в основном финансируется региональными бюджетами. Правительству предложено два варианта решения. По одному из них региональные средства, которые шли на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население, после их передачи на федеральный уровень, должны быть направлены на программы переподготовки работников старших возрастов.

По другому варианту предлагается передать на уровень регионов финансирование пособий по безработице и стипендий на переподготовку безработных. А на федеральный уровень поднять финансирование программ на рынке труда, включая переобучение.

Кроме того, РСПП согласился с предлагаемым развитием пенсионных накоплений через формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При условии, что правительство сохранит называвшиеся ранее госгарантии, налоговые льготы и софинансирование. Но при этом сделана важная оговорка о том, что РСПП поддержит только заявительный характер участия работника в ИПК, а не автоподписку как на этом настаивают негосударственные пенсионные фонды.

Источники «Газеты.Ru» отмечают, что в инициативах РСПП есть предложение по развитию корпоративных пенсионных программ. Но как они будут скомбинированы с ИПК, не расшифровывается. Зато упоминается возможность работодателям и работникам формировать страховые средства в своих корпоративных системах, а не в ПФР.

В последнее время предложения РСПП проходят через правительство с очень большим трудом. На этот раз у работодателей есть реальный рычаг давления в виде роста безработицы среди пожилых людей. Но и правительство не пойдет на то, чтобы взять на себя новые финансовые обязательства, и потратить на них почти все сэкономленные от повышения пенсионного возраста средства. В общем, Дмитрию Медведеву предстоят непростые переговоры.