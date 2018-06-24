«Повышение цен на газ доведет украинцев до ручки»

Депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что если Киев не пересмотрит свои отношения с МВФ в интересах украинцев, то на Украине «произойдет социальный взрыв». Позиции экспертов относительно прогноза нардепа расходятся.

Реклама

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько полагает, что социальных потрясений на Украине не будет. В разговоре с https://russian.rt.com/ussr/news/527935-ekspert-ukraina-mvf-kredityhttps://russian.rt.com/ussr/news/527935-ekspert-ukraina-mvf-kredity эксперт заявил, что украинское общество до сих пор переживает закрепившиеся у него в голове мифы: в частности, о том, что до прихода к власти Петра Порошенко уровень и качество жизни были ниже и хуже. Кроме того,

на Украине верят, что предложения Евросоюза и Международного валютного фонда влекут за собой позитивное развитие.

Гинько отметил, что в случае повышения цен на газ по требованию МВФ «экономика Украины просто перестает работать». Эта мера приведет не только к оттоку капитала и экономической деградации, но и к сокращению экономической активности, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для пересмотра сложившихся отношений с МВФ Киеву необходимо вернуть взятые у Фонда кредиты – но «сделать этого они не могут, как и большинство стран, которые оказываются с такой мощной финансовой «поддержкой», потому что новые кредиты идут частично и все в большей долевой степени на погашение ранее выданных».

Экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко заявил, что прогноз Бойко относительно социального взрыва «довольно мягкий». Он убежден, сообщает ФАН, что за действия киевских властей придется расплачиваться «не только детям и внукам украинцев, но и правнукам и праправнукам», если принимать во внимание молниеносное уменьшение украинского населения.

Журавко добавил, что цены на газ будут подняты ради получения очередного транша от МВФ, а

Украина «давно находится под внешним управлением». Что же до национальных интересов и чаяний «простых украинцев — то они отлетели на задний план».

Экс-депутат ВР подчеркнул, что президент Украины и правительство «на тысячу процентов не самостоятельны».

Однако же, подытожил он, социальный бунт в стране произойдет вовсе не из-за подорожания газа — а из-за взлета цен на все остальные категории товаров, особенно — на продукты питания. Когда же «всех [украинцев] доведут до ручки», то люди «будут вынуждены снести действующую власть, чтобы спастись и спасти свою страну», добавил «регионал» Журавко.

«Сейчас украинцы запуганы кровавой властью, и боятся участвовать в мероприятиях, которые трактуются русофобами и националистами как «акции Путина», якобы направленные на дестабилизацию ситуации на Украине», — отметил бывший украинский парламентарий.

Политик подчеркнул, что Украине угрожает «страшный сценарий и голод, экономический провал», а сложившаяся сейчас ситуация с газом и МВФ — «просто цветочки».

Напомним, ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что требование Международного валютного фонда повысить цены на газ для населения Украины «приведут к социальному взрыву» в стране в случае выполнения.

Он также добавил, что Киеву стоит пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. Бойко подчеркнул, что властям Украины необходимо заняться развитием экономики и проводить политику, которая отвечает интересам граждан страны, а не МВФ.

«Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда. Украинский народ и так уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней власти, а очередной кредит все равно будет разворован — но вот отдавать эти долги будут дети и внуки украинцев», — заявил парламентарий.

МВФ, напомним, требует от украинских властей увеличить потребительские цены на газ. Так, МВФ еще в 2016 году призывал украинские власти урегулировать цены на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле 2017 года.

В середине весны 2018 года МВФ без объяснения причин отклонил переданные ему топ-менеджментом корпорации «Нафтогаз» пропозиции Украины повысить цены на газ для населения на 65%.

22 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман не смог заверить украинцев в том, что цены на газ для населения не будут повышены. В ходе часа вопросов к кабмину Гройсман отметил, что «справедливая формула» подсчета цены высчитывается специалистами.