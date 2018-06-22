Россия в финале: до Всемирной выставки остался один шаг

Светлана Сагайдак, возглавлявшая АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025»» с сентября 2017 года, покинет эту должность, сообщает пресс-служба комитета. При этом она остается курировать проект в должности заместителя председателя организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.

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Оперативным управлением заявочным комитетом займется Александр Чернов. Ранее он работал вице-президентом по внешним коммуникациям фонда «Сколково».

Светлана Сагайдак рассматривается в качестве кандидата на пост вице-президента Нового банка развития БРИКС, сообщил «Газете.Ru» источник в правительстве.

«Основная кампания по подготовке заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» уже завершена. Поэтому, с учетом накопленного опыта работы в банковских структурах, в том числе по международной тематике (Светлана Сагайдак возглавляла международный бизнес Сбербанка в должности заместителя председателя правления – «Газета.Ru»), ее опыт в новом институте развития будет востребован», — говорит источник.

Сагайдак возглавила заявочный комитет России на «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. В ходе конкурса на проведения мероприятия международная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность темы ЭКСПО, место проведения и планы по использованию после мероприятия. Причем, Екатеринбург подавал заявку во второй раз – ранее он уступил Дубаю в праве принять ЭКСПО-2020. Весной этого года представители МВБ побывали в городе с инспекцией.

«Досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени правительства Российской Федерации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы», — сказал тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев.

13 июня стало известно, что заявка Екатеринбурга прошла в финальный этап конкурса. Как отметили в МБВ, заявка Екатеринбурга «жизнеспособна и соответствует правилам МБВ». Продвижение продлится до ноября 2018 года, когда пройдет 164-я генеральная ассамблея МБВ. Соперниками российского города являются Осака и Баку.

Для поддержки выдвижения России заявочный комитет при участии правительства провел дипломатическую кампанию, посетив 150 стран. В январе 2018 года российская делегация заручилась поддержкой Бангладеш, Афганистана и Пакистана, а также провела презентацию в Иране. В рамках ближневосточного турне Россия договорилась заручиться поддержкой Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Катара. В марте 2018 года заявочный комитет и Минпромторг презентовали Екатеринбург в странах Латинской Америки. В начале июня о своей поддержке российской заявки заявили Монголия и Мексика, сборная которой 27 июня будет играть в Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018. Помимо традиционных стратегических союзников России на международной арене, а также европейских партнеров, заявка презентована в экзотических странах — Восточном Тиморе, Маршалловых и Соломоновы островах, Палау.

В ходе «роуд-шоу» иностранцам в том числе объясняют о планируемых визовых послаблениях, они должны быть аналогичны тем, что действуют для болельщиков во время чемпионата мира по футболу.

«В Екатеринбурге имеется всё необходимое. Здесь много музеев, театров и институтов. Есть тяжелые промышленные комплексы, которые работают согласно современным требованиям. Кроме того, у Екатеринбурга есть опыт проведения международных мероприятий. В настоящее время столица Урала принимает Чемпионат мира по футболу. Специально для него в городе создана соответствующая инфраструктура для приема большого количества гостей», — отмечала ранее Сагайдак.

Россия участвует в ЭКСПО с 1851 года, но никогда ранее не принимала у себя это мероприятие. Если Екатеринбург победит, то Всемирная выставка пройдет в столице Урала со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема екатеринбургского проекта — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».

Для проведения выставки планируется построить «умный город» площадью 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда. Затраты России на проведение мероприятия могут составить около 100 млрд рублей. Будучи вице-премьером, Аркадий Дворкович, курировавший подготовку к ЭКСПО, говорил, что основные инвестиции будут частными, а федеральные бюджетные расходы будут связаны с инфраструктурой Екатеринбурга. «Мы хотим сделать наш город более доступным, более удобным и понятным на тактильном уровне для тех, кто будет там жить и его посещать… Желательно, чтобы это произошло в привязке к ЭКСПО, чтобы выиграли и показали это всему миру. Но даже если не выиграем, все равно сделаем», — подчеркивал он.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что проблемой для мероприятий такого масштаба в России является «выборочный подход» в плане распределения финансовых ресурсов на реконструкцию фонда недвижимости или инфраструктуры. Но при этом проведение ЭКСПО даст позитивный экономический эффект Уральскому федеральному округу и Екатеринбургу.

Эффект от выставки позволит привнести на территорию Урала и в соседние регионы ряд заинтересованных инвесторов, частично вырастет поток иностранных туристов, улучшатся международные культурные и экономические связи, местные компании получат возможность диалога с зарубежными коллегами.

«Проведение такого мероприятия важно для России в первую очередь для подтверждения своего статуса как гостеприимной страны с серьезными возможностями для проведения событий такого уровня. В целом, по опыту олимпийских игр в Сочи или по проходящему сейчас чемпионату мира по футболу, Россия действительно смогла доказать, что может и имеет средства для создания необходимых условий», - считает эксперт.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», считает, что от проведения ЭКСПО-2025 однозначно будет позитивным фактором для экономики и бизнеса России. Он отмечает, что это будет способствовать и укреплению авторитета России в мире, и поможет ей продвигать свои интересы с помощью инструментов, так называемой «мягкой силы».