Лейся, нефть: ОПЕК погнался за добычей

На встрече в Вене члены ОПЕК согласовали повышение квот на добычу. Как уточнил на пресс-конференции по итогам заседания министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, картель нацелен вернуться к исполнению сделки ОПЕК+ на 100%. Сейчас из-за спада добычи в Венесуэле и ряде других стран уровень исполнения превышает 150%.

При этом фактический рост добычи, по словам аль-Фалеха, не превысит 1 млн б/с.

О том, что ОПЕК будет стремиться к 100% исполнению венской сделки, подчеркивается и в итоговом комюнике организации. «Конференция постановила, что страны будут стремиться придерживаться общего уровня соответствия исполнения 12 странами ОПЕК сделки до 100%», — говорится в документе.

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Сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, предусматривает ограничение добычи нефти суммарно участниками соглашения на 1,8 млн б/с к уровню октября 2016 года. Страны ОПЕК в мае обеспечили выполнение сделки на 152%.

С учетом растущих нефтяных цен и достижения баланса между спросом и предложением на рынке ведущие игроки отрасли стали активно обсуждать если не поэтапный выход из сделки, то хотя бы увеличение квот на добычу. Россия предлагала поднять добычу пропорционально всем государствам на 1,5 млн б/с от текущего уровня на третий квартал 2018 года.

Саудовская Аравия изначально поддержала российскую идею, но Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир настаивали либо на сохранении текущего уровня, либо на переносе решения на сентябрь.

«Конференция проанализировала события на рынке нефти с момента прошлой встречи в Вене в конце ноября (2017 года) и рассмотрела перспективы нефтяного рынка на 2018 год, отметив, что ситуация на нефтяном рынке в последние шесть месяцев улучшилась, спрос на нефть относительно устойчив, хотя и с некоторыми неопределенностями, рыночная перебалансировка продолжается», — отмечается в итоговом коммюнике ОПЕК.

Все члены картеля поддержали увеличение добычи нефти на 770-800 тыс. баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. «Ирак — член ОПЕК. И Ирак будет определенно будет придерживаться решения ОПЕК», — пообещал он.

За встречей ОПЕК следили во всем мире. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что рассчитывает на повышение добычи странами картеля. «Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства. Необходимо поддерживать цены на низком уровне!» — отметил Трамп.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники заявляли, что власти США обратились к ОПЕК с просьбой увеличить уровень добычи нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на мировом рынке. После того, как весной Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, цены на нефть стали расти еще динамичнее, и в апреле баррель Brent неоднократно перешагивал рубеж в $80. Официально факт такой просьбы подтвержден не был. Представители Ирана призывали ОПЕК не поддаваться на призывы Соединенных Штатов.

«ОПЕК — это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им», — заявил накануне министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Однако в итоге рост добычи членам картеля согласовать все же удалось.

Между тем, как отмечают в своем исследовании аналитики VYGON Consulting,

ряд участников ОПЕК+, помимо Венесуэлы, также не смогут в течение 2018 года поддерживать добычу даже на уровне 100% исполнения квот из-за долговременного снижения инвестиций в нефтепереработку. К ним относятся Азербайджан, Алжир, Ангола, Габон, Ирак, Экваториальная Гвинея, Южный Судан.

Министр нефти Нигерии Ибе Качикву отметил, что фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. б/с, общий с государствами, не входящими в картель, — 1 млн б/с. Детально этот вопрос и распределение квот между странами будет обсуждаться на министерской встрече ОПЕК+ 23 июня.

Нефтяной рынок новость о согласии между членами картеля воспринял позитивно. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже после новостей из Вены выросла на 3%, до $75,2 за баррель. Правда, затем чуть отыграла свои позиции и к 19:15 мск стоила уже $74,6, демонстрируя более умеренный рост к открытию — всего 1,55%.