Утонули в долгах: Греции выдали последний транш

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.

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«Греция покидает программу финансовой помощи с более сильной экономикой, строящейся на проводимых фискальных и структурных реформах. Важно продолжить эти реформы, которые обеспечат основу для устойчивого роста с высокими занятостью и темпом создания рабочих мест, что является лучшей гарантией процветающего будущего для Греции», — говорится в пресс-релизе Еврогруппы.

«Восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для зоны евро в целом»,

— написал в твиттере еврокомиссар по финансам Пьер Московиси, говоря об окончании греческого долгового кризиса.

Последний транш финансовой помощи Греции составил €15 млрд. Из этой общей суммы €5,5 млрд будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, а €9,5 млрд будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера, сообщила Еврогруппа.

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса 2009 года.

За восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции глава Еврогруппы Марио Сентено.

Оказывая финансовую помощь Греции, Еврогруппа ставила своей целью возвратить страну к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала. Сделать это с помощью первых двух пакетов финансовой помощи не удалось, поэтому программы пришлось дополнять новыми пакетами помощи.

При этом транши выдавались Афинам в обмен на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат. В частности, в стране была проведена пенсионная и налоговая реформы, из-за которых пенсии сократились, а налоги выросли.

Как подчеркнул председатель Еврогруппы, новой программы финансовой помощи для Греции не будет.

При этом он уточнил, что для Греции на десять лет продлеваются сроки погашения кредитов стабфонда зоны евро EFSF. Фонд кредитовал Грецию в рамках программы помощи с 2012 по 2015 годы, выделив 141,8 миллиарда евро. Из них не погашены примерно 130,9 миллиарда. Средняя продолжительность кредитов составляет более 30 лет.

В общей сложности «подушка безопасности» Афин составит 24,1 миллиардов евро, и она позволит Греции не прибегать к заимствованиям какое-то время после выхода из программы финансовой поддержки.

«Я счастлив. Чтобы этот результат стоил затраченных усилий, мы должны убедиться, что греческий народ увидит конкретные результаты», — цитирует слова министра финансов Греции Эвклидиса Цакалотоса агентство AFP. Такое заявление он сделал в пятницу.

Все действия иностранных кредиторов были направлены на то, чтобы Греция смогла вернуться к самостоятельному финансированию собственных нужд на рынках капитала, говорит генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Сейчас она готовится вновь выйти на долговые рынки для того, чтобы успеть что-то заработать.

Чтобы начать вновь самостоятельно себя поддерживать на плаву, Греция должна разместить достаточной объем бондов на рыночных условиях. Но привлечь большие суммы вряд ли будет возможно, так как страна не сможет дать гарантии их обеспечивать по причине высокого дефицита собственного бюджета, говорит эксперт.

Учитывая текущее положение дел в Греции, рыночные ставки по бумагам вряд ли превысят 6% годовых, поэтому этот план вряд ли сработает в полной мере и Греция будет вынуждена либо перейти в стадию жесткой экономии, либо вновь через полтора-два года окажется в апогее кризиса, добавляет он.

«В стабилизации ситуации в экономике страны все настолько увлеклись дотациями из ЕС, что не заметили, как все те проблемы, которые привели Грецию к кризису, остались неразрешенными: экономика по-прежнему не может разогнаться, а большая часть населения задействована в наиболее прибыльном туристическом бизнесе», — говорит Харитонова.

Сергей Суверов, управляющий директор аналитического департамента УК «БК Сбережения», отмечает, Греции действительно удалось в последнее время несколько стабилизировать экономику и финансы, но лишь частично.

Так, уровень госдолга к ВВП Греции держится на уровне 180% и остается одним из самых высоких в еврозоне, что делает инвестиции в греческий суверенный долг рискованными. «В то же время экономика вернулась к росту, а первичный профицит бюджета составляет 3,5% ВВП. Поэтому потребности в экстренном финансировании действительно нет», — добавляет он.

Греческая экономика сокращалась с 2008 по 2016 год, за исключением 2014 года, когда был зафиксирован символический рост на 0,7%. В 2011-м и 2012-м годах ВВП Греции сократился на рекордные 9,1% и 7,3%. В прошлом году был зафиксирован рост на 1,4%.

С 2007 по 2015 год бюджет Греции был исключительно дефицитным. Причем пять из девяти лет размер дефицита был двузначным (максимальное значение составляло 15,1% ВВП в 2009 году). В последние два года бюджет верстается с профицитом 0,6-0,8% ВВП. Госдолг в 2017 году составил 178,6%.

На фоне всеобщего ликования трезвость сохраняет глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она несколько охладила всеобщий оптимизм, отметив, что у Еврогруппы и МВФ остается «определенная озабоченность» относительно способности Греции обслуживать свою задолженность в долгосрочной перспективе. Поэтому Еврогруппа и МВФ продолжат мониторинг ситуации в Греции.