«Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат - предварительные данные, прогнозы на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», - заявил Сечин в Красноярске, где в четверг проходило годовое собрание акционеров компании.

По его словам, долгосрочная перспектива для «Роснефти» и ее акционеров выглядит весьма привлекательно.

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«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти – ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет. Дефицит нефти – превышение спроса над предложением – оценивается на уровне 700-750 млн. тонн ежегодной добычи к 2025 году, и для «Роснефти», имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация, безусловно, представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров», — пояснил он.

Что же касается 2017 года, то в нем «Роснефть» нарастила объем доказанных запасов на 6% до почти 40 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC, в очередной раз уверенно опередив всех ближайших конкурентов по уровню восполнения запасов, который достиг 184%, отметил Сечин. «Выполнен беспрецедентный объем сейсмических исследований, более чем на 30% превышающий уровень 2016 года. На суше Российской Федерации достигнута рекордная историческая успешность поисково-разведочного бурения – 86%.

Это поистине уникальный уровень успешности для отрасли», — подчеркнул глава НК.

Сечин также отметил, что операционные затраты «Роснефти» на добычу углеводородов в среднем за год составили 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента, что является лучшим показателем среди ведущих российских и мировых публичных нефтегазовых компаний. «Мы росли, растём и будем расти, и объективный анализ динамики добычи наглядно демонстрирует этот факт. Сегодняшняя ситуация в мировой отрасли представляет собой одну из лучших возможностей для роста и усиления позиций «Роснефти», — отметил он.

Помимо роста показателей таких якорных активов, как Юганскнефтегаз, новые проекты, такие как Сузун и Мессояха, в прошлом году произвели более 7,3 миллионов тонн нефти. «Освоение Сузунского месторождения подтверждает уникальное конкурентное преимущество «Роснефти» – способность комплексно осваивать новые добычные провинции, создавая региональные добычные «хабы», развитие которых имеет высокий экономический эффект с учетом общего использования инфраструктуры, глубокого понимания геологии, масштабирования компетенций проектного управления и других факторов. «Роснефть» является первопроходцем в реализации такой стратегии в современной российской нефтяной отрасли», — подчеркнул Сечин.

Он особо подчеркнул, что «Роснефть» является основным игроком, обеспечивающим стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов – с долей около 40% от всех поставок моторных топлив, потребляемых в России.

При этом компания продолжает осуществлять инвестиции в нефтеперерабатывающие производства, которые по объему и количеству технологических установок и комплексов являются самыми масштабными в отрасли, а общий объём инвестированных «Роснефтью» средств в развитие нефтепереработки превысил 800 млрд руб. «Приоритетным направлением для компании является развитие каналов сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке. Так, в 2017 году выросли объемы реализации: авиакеросина – на 10%, бункеровочного топлива – на 47%, а битума – на 23%», — констатировал Сечин.

На собрании акционеров также было заявлено, что в минувшем году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего в России независимого производителя газа с общим уровнем добычи в Российской Федерации порядка 72 миллиардов кубических метров в год и долей на внутреннем рынке в 17%.

«По итогам достигнутых финансовых результатов, «Роснефть» сегодня является крупнейшей компанией российского нефтегазового сектора по рыночной капитализации. Сегодня рыночная капитализация НК превышает 4 триллиона рублей (64,0 миллиарда долларов США) и для наших акционеров я хотел бы отдельно отметить, что за период, прошедший с предыдущего собрания, показатель капитализации НК вырос на 21%, — отметил Сечин. — В 2017 году общий объем перечисленных «Роснефтью» налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил 2,6 трлн руб.

Также мы являемся одним из крупнейших инвесторов в экономику России – в прошлом году капитальные вложения компании составили 922 млрд руб., мультипликативный эффект от инвестиций НК в экономику РФ с учетом задействования смежных отраслей составляет порядка 6,0 трлн руб.».

Комментируя тезис доклада Сечина о росте капитализации «Роснефти», глава Glencore Айван Глазенберг согласился с тезисом о том, что акции НК пока имеют низкий мультипликатор по отношению к другим западным компаниям. «И это, конечно же, несправедливо, поэтому имеет смысл постепенно начинать buyback. Это хорошо и для компании и для акционеров», — пояснил Глазенберг.

Однако член совета директоров «Роснефти», глава компании BP Роберт Дадли отметил , что в его представлении buyback еще предстоит обсудить и компания со временем более детально подойдет к этому вопросу.

В свою очередь Файзал Алсуваиди, представляющий в совете директоров НК катарский фонд QIA, подтвердил, что «Роснефть» - это хорошая инвестиция».

«И я уверен, что QIA могла бы захотеть увеличить долю... до более чем 20 процентов. но пока планирует сохранять свой текущий пакет в 18,93 процента », - добавил он. Отвечая на вопрос о совместных проектах Дохи и «Роснефти», Алсуваиди сказал: «Катар - это страна, добывающая нефть и газ, крупнейший производитель СПГ. Так что синергии и схожих точек очень много».

Во время отчета Сечин также напомнил в августе 2017 года совет директоров НК утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую увеличение минимального уровня выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с частотой выплат не менее двух раз в год, сделав её наиболее прогрессивной в российской нефтегазовой отрасли. «Увеличение уровня дивидендных выплат позволяет нам практически вдвое увеличить объем дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 10,5 рублей на акцию, включая промежуточные дивиденды», — подчеркнул он.

Сечин отверг тезис одного из миноритарных акционеров «Роснефти» в низких дивидендных выплатах нефтяной компании. «Например, «Лукойл» на порядок меньше добывает нефти, платит больше», - сказал Леонид Пронин.

Глава «Роснефти» констатировал, что «Лукойл» является частной компанией и акционеры выплачивают дивиденды «сами себе».

«По поводу «Лукойла», что они платят больше, - они платят себе в основном. Это частная компания, и они реализуют интересы своих акционеров. И, как вы знаете, значительными пакетами владеют менеджеры этой компании, они выплачивают себе. Там нет 100 тыс. физических лиц, которые являются акционерами «Роснефти», - подчеркнул Сечин.