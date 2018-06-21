Некогда отдыхать: Госдума взялась за пенсии

Работа над законопроектом о повышении пенсионного возраста набирает обороты. 20 июня премьер Дмитрий Медведев обсудит реформу с членами думской фракции «Единая Россия» и уже с 25 июня в ходе региональной недели те начнут собирать отклики на правительственную инициативу в регионах.

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«У председателя правительства России Дмитрия Медведева состоялось совещание по законопроектной деятельности с руководством Государственной думы, представителями администрации президента России, руководством Всероссийской политической партии «Единая Россия», руководством парламентской фракции «Единой России», с участием представителей финансово-экономического и социального блоков правительства», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — уточняется а нем.

Речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, плавно осуществить которое предполагается до 2034 года.

Повышение начнется в 2019 году и займет 10 лет у мужчин и 16 лет у женщин. Выходить на пенсию граждане будут раз в два года, пенсионный возраст будет увеличиваться на год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 года и 57 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда и будут достигнуты целевые показатели — 65 лет и 63 года.

Предполагается, что педагоги и врачи сохранят право досрочного выхода на пенсию при условии выработки стажа в 15-30 лет (в зависимости от категории работников), но год назначения пенсии будет совпадать с годом назначения для всех остальных граждан. Тем, кто работает на Крайнем Севере и приравненных к нему районах, возраст выхода на пенсию с 55 для мужчин и 50 лет для женщин повысят до 60 и 55 лет соответственно.

Для работников вредных производств и получателей пенсий по «социальным мотивам» пенсионный возраст повышен не будет. Граждане с большим стажем (40-45 лет) смогут выйти на пенсию на два года раньше.

14 июня кабмин одобрил данные параметры, а уже 16-го июня внес законопроект в Госудуму.

Представители правительства подчеркивают, что реализация данной реформы позволит индексировать пенсии нынешним пенсионерам выше инфляции и увеличить объем ежемесячной выплаты не менее чем на тысячу рублей в год.

После встречи с Медведевым руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал журналистам, что партийцы подняли вопросы об обеспечении трудоустройства молодежи и гарантии работы для старшего поколения, для которого продлят выход на пенсию. Для человека 55 лет в случае увольнения часто сложнее устроиться на работу, и надо озаботиться защитой его прав.

«Мы сказали, что будем обсуждать такие идеи и, возможно, будем готовить такие законопроекты», — заявил Неверов. Позднее он сообщил, что рассмотреть данный законопроект в первом чтении Госудма может уже после 17 июля — спустя чуть больше месяца после его внесения в нижнюю палату парламента.

Свою готовность принять документ не позднее осенней сессии выразили и в Совфеде. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что медлить тут нельзя.

«Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — подчеркнула она, добавив, что вопрос этот уже «перезрел».

Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев сообщил «Газете.Ru», что впереди у единороссов серьезная работа с регионами по этому вопросу.

«У нас предстоит региональная неделя. Депутаты разъезжаются. Мы обсуждали, как организовать обсуждения и сбор предложений в регионах по данному законопроекту», — сказал Исаев.

По его словам, депутатам в ходе региональной недели надо будет встретиться с коллегами из регионов, представителями отделений Союза пенсионеров России, социальным активом регионов.

В свою очередь, секретарь президиума генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил «Газете.Ru», что после региональной недели исполком партии соберет предложения от регионов по пенсионной реформе и будет решено, какие из них стоит обсудить.

Исаев также отметил, что на предстоящую пятницу, 22 июня, намечено собрание фракции ЕР, в котором примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, а также секретарь президиума генсовета ЕР Андрей Турчак. Речь будет идти о деталях пенсионной реформы.