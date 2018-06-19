Раздел добычи: ОПЕК разрывает изнутри

Министерский мониторинговый комитет по соблюдению параметров сделки ОПЕК+ по итогам заседания 21 июня рекомендовал участникам соглашения увеличить добычу нефть на 1 млн баррелей в сутки.

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Позже саудовский министр нефть Халид аль-Фалих уточнил, что цифра эта номинальная — предлагается увеличить целевой уровень, установленный в 2016 году, когда 24 государства решили снизить добычу суммарно на 1,8 млн б/с к октябрю 2016 года, чтобы добиться баланса на мировом рынке. Тогда из-за переизбытка коммерческих запасов нефти и снижения спроса черное золото упало в цене со $105 до $30 за баррель. По факту, уточнил аль-Фалид, увеличение будет другим.

Параметры будущего роста добычи сторонам предстоит согласовать в течение ближайших дней. 22 июня в Вене пройдет заседание ОПЕК, где члены картеля должны выработать единую позицию по этому вопросу. 23 июня там же состоится министерская встреча всех участников сделки ОПЕК+, в ходе которого будет принято окончательное решение: повышать добычу или нет.

То, что переговоры не будут простыми, было понятно заранее: Россия и Саудовская Аравия были готовы пойти на увеличение добычи на 1,5 млн б/с. Ряд стран заявил, что это много — достаточно 300-600 тыс. б/с, Иран, Ирак и Венесуэла выступали против увеличения добычи. Венесуэла и так из-за санкций США и экономического кризиса переживает самый большой спад добычи в своей истории, Ирану также грозят санкции США, которые неизбежно отразятся на продажах нефти, Ирак заинтересован в высоких экспортных ценах для разработки нефтеносного Киркука и восстановления экономики.

Представитель Ирана при ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили ранее заявил, что Тегеран собирается наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии. 21 июня информагентства сообщили, что министр нефти Ирана Бижан Зангане досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где проходили консультации по этой теме.

В ответ на то, как прошло заседание, Зангане заявил: «Нет, хорошим (оно) не было». До этого с Зангане встретился министр энергетики РФ Александр Новак. Эту встречу Зингане оценил высоко, правда, позитива его настрою это не добавило.

«Было несколько предложений, но я не думаю, что мы достигнем соглашения», — признал он, подчеркнув, что Иран как участник ОПЕК должен сначала обсуждать этот вопрос с картелем, а уже потом с Россией.

Уже поздним вечером 21-го июня сам Новак сказал журналистам, что решением мониторингого комитета будет «рекомендация ОПЕК и неОПЕК... рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки». И добавил, что решение ОПЕК о корректировке квот может приниматься без учета голосов некоторых членов картеля.

«Там есть особая позиция (в уставе картеля), позволяющая принять решение (без участия) ряда стран», — сказал он (цитата по ТАСС).

Таким образом, настрой Ирана, который досрочно покинул заседание мониторингового комитета, а участвовать в общей встрече 23 июня и вовсе отказался, становится совсем понятным.

В свою очередь, министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сообщил, что на комитете ОПЕК+ предлагал отложить пересмотр условий весной сделки еще на три месяца.

«Наша позиция была в том, чтобы подождать еще три месяца, чтобы больше изучить рынок, и собраться 1 сентября, а потом определить объем увеличения добычи. Но, к сожалению, наше предложение не приняли», — сказал он.

Похоже, что решение увеличить объем добычи на 300-600 тыс. или на 1,5 млн б/с лежит в политической плоскости стран ОПЕК+,

отмечает эксперт «БКС Брокер» Константин Карпов.

Однако необходимость в нем назрела давно: запасы нефти в странах ОЭСР достигли средних пятилетних значений, что и было целью сделки ОПЕК+. Дальнейший рост цен может привести к новым дисбалансам на рынке, при этом прогнозируется новый спад добычи в Венесуэле, ожидаются перебои поставок из Ирана, недовольство ростом цен высказывают главные импортеры, в первую очередь США. В летний сезон традиционно наблюдается повышенный спрос на сырье. Без увеличения добычи описанные выше риски могут усилиться, предупреждает эксперт.

Иран и Венесуэла вряд ли согласятся увеличивать квоты, считает Дмитрий Маринченко

Более вероятны два других сценария: компромиссный, при котором рост добычи составит 600-800 тыс. баррелей в сутки и при котором рынок в 2018 году будет более-менее сбалансирован, или вариант, при котором стороны не смогут прийти к консенсусу, то есть соглашение формально продолжит действовать без изменений, рассуждает эксперт.

Для Саудовской Аравии и России предпочтителен первый вариант — он поможет участникам соглашения немного увеличить добычу, компенсировать дефицит, связанный в том числе с падением добычи в Венесуэле и возможным — в Иране, а также сохранить в действии механизм управления квотами. При этом сценарии цены на нефть в этом году, скорее всего, будут держаться в районе $70. Если же ни Саудовская Аравия, ни Россия в итоге не нарастят добычу, на рынке возникнет существенный дефицит, что чревато дальнейшим ростом цен.

19 июня в Минске Новак заявил, что не ожидает резкой реакции нефтяных цен на пересмотр квот в рамках сделки ОПЕК+.

«Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена плюс-минус два доллара на уровне $75-74 держится», — сказал он.

По данным на 10:00 мск 22 июня баррель нефти Brent стоил $73,94.