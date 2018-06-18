«Ради украинских семей»: «Нафтогаз» идет в суд за деньгами

«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения суда по контракту с «Газпромом», написал 18 июня в Facebook главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

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«Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража», - написал он.

По словам Витренко,

«Газпром» сейчас должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн.

«Газпром» нечестным путем старается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания «Газпрома» за такие нечестные действия. Мы заставим «Газпром» заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы по этим связаны», - пообещал он.

Судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» длятся уже около четырех лет. В декабре-феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по обоим газовым делам: по контракту на поставки газа и по соглашению на транзит. Приняв во внимание сложное положение Украины, падение спроса и экономические трудности, суд снизил для компании штрафные санкции по договору «бери или плати», но не учел обстоятельств «Газпрома», связанных со снижением транзитных объемов прокачки газа в ЕС через ГТС Украины. В результате по итогам двух решений «Газпром» остался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Платить газовый концерн не стал, пообещав оспорить это решение в Апелляционном суде, а «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию этих средств. В Швейцарии и Нидерландах судебные исполнители посетили несколько «дочек» «Газпрома», в том числе, операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Юристы российской компании высоко оценивали свои шансы на победу в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а вероятность вернуть активы и средства, которые начал взыскивать «Нафтогаз» - крайне низко, а потому подали ходатайство о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража, которое 13 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил. Теперь «Нафтогаз» не сможет арестовывать активы «Газпрома» за рубежом.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах»,

- заявили в российской монополии.

А это уже не по нраву самому «Нафтогазу».

«Мы, национальная компания Украины, победили в Стокгольмском арбитраже по обоим контрактам. Газпром проиграл нам и по контракту на поставку газа, и по контракту на транзит газа. «Газпром» проигрывает и обжалования. Украинские семьи не будут платить «Газпрому» долг ни в 105 тыс. грн, ни в 7 тыс. грн., поскольку обжалования решения трибунала не отменяет этого решения, то мы сейчас «Газпрома» не должны. Это - результат нашей победы в Стокгольме», - написал Витренко.

Назначение таких мер - обычная практика, поэтому вероятность их отмены минимальна, отмечает Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Обращение «Нафтогаза» в апелляционный суд Швеции с целью отмены приказа о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда – закономерный шаг к которому бы прибегнул любой участник такого сложного процесса,

отмечает руководитель направления «Коммерческие споры и третейские разбирательства» юридической компании »Рустам Курмаев и партнеры» Станислав Добшевич.

По местному законодательству апелляционный суд такое право предоставляет, и «Нафтогаз» сейчас предоставил контрагументы, которые призваны переубедить судебную коллегию. Между тем, отмечает юрист,

приведенные Ветренко аргументы о том, что долг «Газпром» «Нафтогазу» выражается в судьбе всего украинского государства и каждой украинской семьи, нельзя считать достаточными для отмены решения о приостановке заключения арбитража со стороны апелляционного суда. Если суд в своем решении не нарушил правовые процедуры, добиться такой отмены будет тяжело,

подчеркивает он.

Отмена решения о приостановлении исполнения вряд ли будет иметь место как в силу малозначительности оснований у украинской стороны, так и в силу желания избежать репутационного ущерба судебной системе Швеции, которая в противном случае продемонстрирует непоследовательность и обширную субъективность при рассмотрении дела между «Газпромом» и «Нафтогазом», соглашается управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Таким образом, шансы больше склоняются в пользу «Газпрома». Однако «Нафтогаз» с этим вряд ли смирится. Да и сам «Газпром» не факт, что вернет сразу же арестованное ранее имущество.

«Газпром» в случае отказа апелляционного суда по обращению Нафтогаза может пойти с этим решением в суды Нидерландов и Швейцарии, где наложены аресты на активы, и ходатайствовать об их отмене. При этом важно помнить, что приостановление исполнения не является твердым основанием для снятия ареста, это лишь дополнительный аргумент, и местные суды в этом случае могут вынести решение об неудовлетворении если сочтут что доводов мало, поясняет Добшевич. Но это не означает в любом случае, что Украина получит деньги до рассмотрения апелляции по решению Стокгольмского суда.