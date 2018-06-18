Раскол в ОПЕК+: сколько будет стоить нефть

Необходимость сдерживать добычу нефти при ценах выше 70 долларов за баррель уже изрядно надоела многим участникам рынка. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что при высоком в целом уровне исполнения добровольно взятых на себя 23-мя странами обязательств снизить добычу на 1,8 млн б/с (сделка ОПЕК+), многие державы выполняют ее далеко не на 100%.

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По данным Международного энергетическоо агентства, в мае страны, не входящие в ОПЕК, выполнили свои обязательства о сокращении добычи только на 60%. Страны ОПЕК — на 158%, во многом из-за серьезного спада добычи в Венесуэле и некоторых африканских странах.

«России, конечно, выгодна высокая цена на нефть, но стабильные цены для нас важнее.

Нефтяная отрасль — долгосрочная. Нам выгодна меньшая волатильность. Я не могу сказать, что мы заинтересованы в росте цен до $100 за баррель и выше. Потому что все начнут добывать и цены снова упадут. Нам важнее стабильность», — заявил в конце мая министр энергетики РФ Александр Новак.

Стабильность важна и Саудовской Аравии, которая, по данным The Wall Street Journal, впервые за два года приступила к наращиванию добычи нефти. И Соединенным Штатам, где из-за роста цен на мировом рынке и возможного дефицита из-за санкций в отношении Ирана стремительно выросли цены на бензин.

16 июня министр энергетики РФ заявил, что на предстоящей министерской встрече ОПЕК+ в Вене, которая намечена на 23 июня, Москва и Эр-Рияд намерены предложить странам временно поднять нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

«Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны», — уточнил Новак, подчеркнув, что речь только об увеличении добычи нефти в III квартале 2018 года.

Однако далеко не все оптимистично восприняли эту идею, которая еще на стадии обсуждения двинула нефтяные котировки вниз (в понедельник, 18 июня, котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже опустилась до $72,61 за баррель).

Так, представитель Ирана при ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили заявил, что Тегеран собирается наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии. По данным агентства Bloomberg, здесь на его стороне выступают Ирак и Венесуэла, которые не могут поднять собственную добычу, но заинтересованы в высоких ценах на нефть.

Опасения, связанные с падением добычи в Венесуэле, а также проблемами поставок из Ирана, могут отразиться на мировых запасах, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Из-за затяжного кризиса в Венесуэле снизилась добыча до 1,5 млн б\с в этом году, а выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к концу года к снижению поставок на 500-600 тыс. б\с. Ирак же, согласно заключенному соглашению с Ираном в декабре 2017 года о поставке нефти от 30-60 тыс. б\с из провинции Киркук, старается поддержать ограничение добычи, так как снижение цен на нефть отразится и на экспортных ценах, отмечает Гасанов.

По данным Bloomberg,

ряд других стран, хоть и настроены на рост добычи, более скромны в параметрах, чем Россия и Саудовская Аравия, и готовы обсуждать увеличение добычи в дапазоне от 300 до 600 тыс. б/с.

Заседание стран соглашения ОПЕК+ в Вене будет очень сложным, признал в беседе с журналистами министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

«Есть страны, которые не хотят увеличивать добычу нефти. Мы увидим, заседание будет трудным и тяжелым», — цитируют его РИА «Новости».

Эксперты согласны, что договориться при таком разбросе мнений сторонам будет непросто: с одной стороны стоящий у истоков ОПЕК Иран и также значимые в картеле Ирак и Венесуэла, с другой — ключевые игроки нефтяного рынка.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов, что ранее с просьбой увеличить добычу на 1 млн б/с, чтобы сдержать рост цен, к ОПЕКу, по данным источников иностранных агентств, обратился Вашингтон. США, с одной стороны, высокие цены выгодны, так как поднимают маржу сланцевой добычи, с другой — они же создают риски для нефтеперерабатывающей отрасли и провоцируют рост цен на топливо, что в свою очередь негативно сказывается на инфляции и экономике в целом.

Представителям России и Саудовской Аравии предстоит непростая работа по убеждению партнеров поднять уровень суточной добычи, полагает Александр Егоров, из ГК TeleTrade. При том, что Тегеран, Каракас и Багдад не хотят обсуждать даже компромиссный вариант более скромного увеличения добычи. Однако, полагает эксперт, в этом и есть интрига: все три упомянутых подхода почти равновероятны.

Решение о наращивании добычи, если оно будет принято, неизбежно станет компромиссом, поскольку увеличить ее физически могут лишь некоторые члены ОПЕК, отмечает директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

В сторону компромиссного варианта склоняется и старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Артем Малов.

Ранее новости о том, что Россия и Саудовская Аравия рассматривают вариант об увеличении добычи на 1-1,5 млн баррелей в день заставили снизиться цену нефти до 72,4 долларов, однако после появления сообщений, что рассматривается компромиссный вариант вернуло их к отметке 74 доллара за баррель, обращает внимание Малов.

Если же решение о росте добычи все же будет принято, цены на нефть продолжат снижаться: и уровень снижения здесь зависит от объема.

Нефтяные котировки уже находятся под давлением в ожидании новости, оформление решения возможно еще подтолкнет цены вниз, мы не удивимся ценам ниже отметки $70 долларов в начале следующей недели, оворит Алтынов.

Егоров соглашается, что при решении наращивать добычу цена североморской смеси Brent может спуститься к $70 за баррель, а затем и к $63.

Впрочем, сохранение сделки ОПЕК+ в нынешнем виде чревато еще большими рисками.

Если ни Саудовская Аравия, ни Россия – две крупнейшие страны-участницы соглашения – в итоге не нарастят добычу, на рынке возникнет существенный дефицит, что чревато дальнейшим ростом цен, а это создаст риски для мировой экономики,

преждупреждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Либо соглашение и вовсе может развалиться – если Саудовская Аравия и Россия нарастят добычу, другие страны, вероятно, сделают то же самое. В таком случае на рынке может образоваться профицит, и мы вернемся к сценарию 2015 года – когда рос и сланец, и добыча ОПЕК. При таком сценарии цены вполне могут вернуться в коридор $60-70 за баррель, если не ниже, отмечает эксперт.

И если цены в коридоре $50-60 российской экономики примлемы, как и для крупнейших международных нефтедобывающих корпораций, то вот Саудовской Аравии для балансировки бюджета нужны цены на уровне примерно $70 за баррель.

Кроме того, при цене ниже $60 добыча сланцевой нефти будет расти уже не так быстро – именно поэтому падение цены ниже $55-60 маловероятно, добавляет Маринченко.

По данным на 9:30 мск баррель марки Brent стоил $74,4.