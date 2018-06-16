«Трампа никто не может сдержать»

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в канадской провинции Квебек назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», передает НСН.

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Причиной критики со стороны американского лидера стали пошлины, наложенные Брюсселем на поставку ряда товаров из США. Также главу Белого дома не устроило то, что переговоры по торговле с Германией и Францией США вынуждены вести через ЕК.

Кроме того, Трамп пригрозил японскому премьеру Синдзо Абе отправить в Японию 25 миллионов мексиканцев, а президента Франции Эммануэля Макрона упрекнул в том, что «все террористы находятся в Париже», передает ФАН.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутер, поведение Трампа объясняется тем, что он считает себя лидером G7, правомочным выдавать всем свою характеристику, передает RT.

«Я думаю, что такое поведение продолжится, потому что оно характерно для Трампа как человека, его никто не может сдержать.

Если он встретит некую солидарную реакцию со стороны ЕС, тогда ему, очевидно, придется что-то пересмотреть, но пока этого не происходит. На мой взгляд, отношения США и ЕС ожидает дальнейшее охлаждение, плюс влияние торговых противоречий, но единый альянс Запада это пока не подорвет, потому что Западная Европа всецело зависит в плане безопасности от США», — указал аналитик.

По его словам, развитие дальнейших отношений зависит от обеих сторон, но президент США считает, что он может оказывать одностороннее давление, ввиду того что он — сильная сторона, а вторая — слабая и не имеет возможностей для весомых ответов.

«Если отношения с Россией будут стабильными и устойчивыми в плане купирования противоречий, то Европа будет сильнее, если этого не будет происходить, то Европа будет слабее, а ее зависимость от США будет больше. Формат G7 устарел, как только появился, потому что это попытка части стран выдать себя за мировое правительство, о чем Трамп говорил в преддверии этой встречи. Вопрос в том, что они хотят решать за всех, они будут пытаться это делать, но получаться будет еще хуже», — заключил специалист.

Неделей ранее сообщалось, что в ходе того же саммита Трамп раскритиковал членов G7 за торговую политику в отношении США и рассказал, что собирается добиться от них «честной» торговли. В ответ Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не считает, что относится к США несправедливо в сфере торговли.

«Что касается торговли, ситуация и позиции весьма ясные. Президент США (Дональд Трамп) считает, что Европа и другие обращались с США несправедливо. Другие же считают, что это не так, и объяснят с помощью фактов и цифр, почему это неправильное мнение», — сказал европолитик.

Вскоре возглавляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Андреа Налес назвала поведение Дональда Трампа на саммите G7 катастрофой. По словам Налес, так невозможно проводить «разумную и достойную доверия политику».

«Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и попрощался с помощью твита с международной ответственностью», — заявила немецкий политик.

Она добавила, что Евросоюз вместе с Японией и Канадой должен побеспокоиться, чтобы сотрудничество по важнейшим международным вопросам не выходило из-под контроля.

Напомним, что текущее обострение отношений внутри Западного клуба связано с введением администрацией США импортных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. В марте они начали действовать против России и других стран, а с 1 июня — против ЕС, Канады и Мексики. Эти страны уже сообщили, что введут ответные пошлины на американские товары.

Ответное повышение пошлин ЕС начнет с 1 июля, на разные товарные группы они составят от 10% до 50%. В европейском списке продукты питания, виски, табачные изделия, одежда и пр. Европа планирует симметрично ответить, введя пошлины на американские товары сначала на €2,8 млрд, а потом еще на €3,6 млрд в течение трех лет. Брюссель также инициировал разбирательство в рамках механизмов Всемирной торговой организации.