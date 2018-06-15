Риски и налоги: почему ЦБ сохранил ставку

Банк России решил не менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 7,25%.

Именно такое решение и ждали от регулятора эксперты. Около 60% респондентов, опрошенных Bloomberg, предполагали, что ЦБ не станет снижать ставку.

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В прошлом году Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, суммарно уменьшив ее на 2,25 процентных пункта.

В 2018 году Банк России снижал ключевую ставку лишь дважды – в феврале и марте. Каждый раз она уменьшалась на 25 базисных пунктов.

При этом в прошлых релизах ЦБ объяснял снижение ставки низкой инфляцией и ростом экономической активности. Однако на заседании совета директоров ЦБ в апреле регулятор взял паузу. Тогда это объяснялось введенными санкциями со стороны США.

«С фундаментальной точки зрения ключевая ставка регулятора должна снижаться, так как инфляционные процессы в России замедлились, и индекс потребительских цен стабилизировался вблизи исторических минимумов – согласно последним данным, инфляция выросла на 2,4% в годовом выражении. Это ниже таргета, который регулятор рассчитывает достичь ориентировочно только в первом и втором кварталах 2019 года (таргет ЦБ составляет 4% — «Газета.Ru»)», — комментирует Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Как и предполагали эксперты, в первую очередь на решение ЦБ повлияла перспектива разгона инфляции.

«Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5-4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — пишет в своем релизе ЦБ.

По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году, отмечает регулятор

Также Банк России пишет о возможном замедлении деловой активности. Хотя ЦБ и сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 1,5-2% и считает, что в 2019–2020 годах темпы экономического роста сохранятся вблизи этих уровней, однако в дальнейшем возможно «уточнение» этого прогноза в связи с «детальной оценкой влияния на экономическую динамику комбинации налогово-бюджетных мер».

«В 2019 году есть риск некоторого замедления деловой активности. Однако в случае успешной реализации запланированных мер в среднесрочной перспективе ожидается более быстрый рост экономики по сравнению с текущим прогнозом Банка России», — отмечает регулятор.

Несмотря на то, что в мае уровень инфляции остался в годовом выражении на отметке 2,4%, она ускорится во второй половине этого года, уверены все опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Основными «проинфляционными» факторами являются рост реальных доходов и низкое стремление к сбережению в условиях позитивной динамики рынка труда,

говорит Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит».

Рост реальных доходов россиян в апреле 2018 года составил 5,7% в годовом выражении после повышения на 4,5% в марте и на 4,2% в феврале, сообщил Росстат.

Также не стоит сбрасывать со счетов влияние на инфляцию ухудшения прогнозов с урожаем в 2018 году и запланированную на 1 июля индексацию тарифов естественных монополий, говорит Дужинский. В частности, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) этим летом составит среднем по стране 4%.

Повлияла на решение регулятора также и ситуация на мировом финансовом рынке.

«В части внешних условий ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания», — пишет ЦБ.

По словам экспертов, дополнительное давление на рубль, как и на валюты других развивающихся стран, оказывает последнее решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. На этой неделе Комитет по открытым рынкам ФРС второй раз за год повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. ФРС США также подтвердило свои планы по дальнейшему агрессивному курсу на этот год.

Подорвать стабильность рубля может отток инвесторов из ОФЗ (облигаций федерального займа).

«Минфин в последнее время и так испытывает сложности с реализацией ОФЗ. «Так, на аукционах в среду ведомство снова не смогло реализовать весь запланированный пакет ОФЗ, даже несмотря на то, что инвесторам был предложенный минимальный за 2 месяца пакет. Одной из основных причин таких неудач является ужесточение цикла повышения ставки американским регулятором», — объясняет Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля.

С учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, пишет ЦБ.

Регулятор все же сможет перейти к нейтральной ДКП в этом году, считают эксперты. Это значит достижение ориентира по ключевой ставке в 6-7% и удержание инфляции на уровне 4%. По словам Станислава Дужинского, аналитика банка «Хоум Кредит», ожидаемый в банке уровень инфляции на конец этого года – 3,5-4%, ключевой ставки – 6,75-7%.

Между тем рубль на московской бирже к 13.50 мск доллар подорожал на 0,13% до 62,75 рублей.