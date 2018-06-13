Ставка на нефть: Америка уронила рубль

Накануне чемпионата мира по футболу рубль начал падение. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 14 июня, вырос на 77,11 копейки — до 74,13 руб., курс доллара вырос на 77,33 коп. до 63,11 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 14 июня, выросла по сравнению с показателем 10 июня на 77,23 копейки, составив 68,0754 рубля.

Против рубля сейчас играет масса факторов. Это и падение цен на нефть, и общее снижение активов развивающихся стран, и обещание США расширить санкции, перечисляют эксперты.

Как отмечал Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка, стоимость барреля нефти после отката котировок от $80-81 к $75-76 падает еще ниже. По словам экспертов, нефть снижается на фоне повышения прогнозов Минэнерго США.

Добыча нефти в США в мае, по предварительным данным, выросла на 80 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем — до 10,7 млн б/с, сообщило в среду управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США. EIA прогнозирует, что в 2018 году США добудут 10,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше прогноза, представленного месяцем ранее, и на 1,4 млн б/с выше, чем в 2017 году. В 2019 году США продолжат рост нефтедобычи — до 11,8 млн б/с, считает EIA.

Поддержку доллару также продолжают оказывать ожидания относительно дальнейшего повышения ставок со стороны американского регулятора,

говорит Иван Копейкин, аналитик «БКС Брокер».

Итоги очередного заседания ФРС будут подведены 13 июня вечером. «Сегодняшний рост курса доллара во многом спровоцирован ожиданиями вечерних новостей из Америки», — комментирует Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

Несмотря на то что рынок ожидает повышение ставки с 1,75 до 2%, более интересным будет то, в каком тоне Джером Пауэлл, глава ФРС, будет сообщать о планах о дальнейшем ужесточении монетарной политики в США, отмечает она.

В целом тренд укрепления доллара США по всему спектру рынка, и в том числе по отношению к российскому рублю, с начала года прослеживается весьма явно,

говорят эксперты. Кроме того, постепенно растут глобальные макроэкономические риски, поэтому американский капитал медленно возвращается в США, что приводит к продажам валют — в первую очередь развивающихся стран (бразильского реала, турецкой лиры, южноафриканского ранда), говорит Люшин.

Ранее зампредседателя Банка России Ксения Юдаева отмечала, что после объявления 6 апреля новых санкций США в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, их компаний и других физических и юридических лиц из РФ иностранцы сократили свое участие в ОФЗ (облигации федерального займа) с 34,5% до 31%, т.е. примерно на 200 млрд рублей. По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года их доля составляла 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты избавились от бумаг на сумму в 131 млрд рублей.

Также негатив для рубля несут также и новые санкции, которые США недавно анонсировали, говорит Люшин. В конце мая в Америке заявили о том, что намерены ввести новые санкции в отношении России. Об этом рассказал американский госсекретарь Майк Помпео во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей. По его словам, Вашингтон может расширить санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции».

На сегодняшний день в отношении России действуют существенные экономические ограничения, но «намного больше находится на очереди», отметил он. Как подчеркнул госсекретарь, США в данный момент изучают возможности введения санкций в отношении России так, чтобы не навредить странам-союзникам.

При этом в среду, 13 июня, стало известно, что министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и троих граждан Сирии в поставке авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Теперь им грозит до 25 лет тюрьмы.

В нынешней ситуации эксперты советуют россиянам закупаться долларами. Что касается возможной покупки долларов, то до конца года американская валюта скорее всего в ближайшее время прибавит в стоимости,

говорит Копейкин.

Увеличивать позиции в валюте есть смысл, если курс опустится в район 60,5-61 рублей или если предстоят соответствующие траты в рублях, резюмирует Люшин.

По словам главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова, в зависимости от геополитической обстановки рубль может ослабнуть до 64-65 рублей за доллар в ближайшее время. В отсутствии новостей из сферы геополитики и при стабильной цене на нефть рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне около 62 рублей за доллар.

«Если цены на нефть продолжат коррекцию, то доллар и евро в паре с российским рублем продолжат свой рост. Логично ожидать попыток закрепления курса доллара и евро выше уровней 63 рублей и 74 рублей соответственно. При этом их «взятие» откроет цели в виде уровней 65 и 75,8-76 рублей», — говорит Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

При этом на московской бирже на 15.40 доллар стоил 62,71 рублей, евро — 63,77 рублей.