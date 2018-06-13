США обвиняют пятерых россиян в нарушении санкций

Министерство юстиции США обвиняет пятерых россиян в нарушении санкций в отношении Сирийской арабской республики. Сотрудники российской транспортно-логистической компании «Совфрахт» якобы пытались в обход санкций поставить в Сирию авиационное топливо.

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В заявлении, опубликованном на официальном сайте минюста, говорится, что обвинения предъявлены Илье Логинову, Ивану Окорокову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. По мнению правового ведомства США, пятеро граждан РФ вступили в сговор с целью обхода экономических санкций в отношении САР и осуществляли денежные переводы в страну в долларах США без разрешения американского министерства финансов.

«Совфрахт», по данным минюста, использовал подставные компании и фальшивые судовые реестры для осуществления поставок авиатоплива в Сирию. Перевозки производились на танкерах российской компании «Транспетрочарт».

Ранее «Совфрахт» уже был включен в черный список минфина США — за нарушение «крымских» санкций в отношении России. Компания не могла в принципе использовать доллары США для денежных переводов без выдачи на то особого разрешения американского финансового ведомства.

Так, в конце весны 2017 года сразу два денежных перевода были заблокированы Штатами: под арестом оказались $2,96 млн, именно эту сумму «Совфрахт» получил за доставку авиатоплива в САР.

В случае если вина обвиняемых россиян и сирийцев будет доказана в судебном порядке, их не только ожидает денежный штраф, но и может грозить тюремное заключение сроком до 25 лет. Расследование дела «Совфрахта» ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).

Помощник генпрокурора США Джон Демерс подчеркнул, что вместе с российскими гражданами в нарушении режима санкций обвиняются и три сирийца: представитель «Совфрахта» в Сирии Ясер Насер и инспекторы порта Банияс Фарид Битар и Габриэль Битар.

По словам Демерса, Штаты будут расследовать нарушения экономических санкций и наказывать виновных в использовании финансовой системы США для помощи тем, кто находится под санкциями.

11 июня минфин США расширил список санкций против российских граждан и коммерческих предприятий из РФ. Под финансово-административные ограничения попали фирма «Digital Security» и связанные с ней интернациональные структуры Embedi и Erpscan, представительства которых находятся в Нидерландах, Израиле и Чехии. Кроме того, под удар минфина США попали компания «Дайвтехносервис» и «НИИ Квант».

Эти компании, связанные с созданием подводного и информационного оборудования и техники, по данным США, занимались созданием устройств для Минобороны России и ФСБ.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, подпавшие под июньские санкции структуры, «работая на ФСБ, подвергали риску безопасность США и их союзников».

Перед этим санкции были введены 9 мая: под ограничения попал российский военно-промышленный сектор, связанный с разработкой и испытаниями разнообразных ракет и спутников.

В санкционном списке оказались учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, 18-й Центральный НИИ Минобороны России в Курске и концерн «Барл».

Наложенные санкции предусматривают отказ США от ведения каких-либо коммерческих сношений с попавшими в список структурами, Соединенные Штаты не будут поставлять какие-либо товары компаниям из списка и отказываются выдавать лицензии на экспорт и трансфер товаров через свою территорию.

В документе говорится, что санкции действуют на протяжении двух лет с момента принятия закона, их дальнейшую судьбу по истечению срока решит действующий на тот момент госсекретарь США.

Незадолго до этого военный комитет Палаты представителей Конгресса США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2019 год, опубликованном на сайте комитета.

Раздел бюджета предполагает «введение санкций против лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности». Согласно документу, особое внимание должно быть уделено «цепочке поставок оборонной промышленности России, занимающейся производством крупной оборонной техники или передовых вооружений».