Челябинский рейд

Экологические проблемы Челябинской области вряд ли являются для кого-то секретом – этот регион фигурирует как главная болевая точка практически на всех совещаниях по экологической тематике. До 2025 года в регионе планируется реализовать несколько программ, направленных на улучшение ситуации – затраты на них, по данным областного Минэкологии, составят около 1 млрд рублей.

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В начале июня местные природоохранные и правоохранительные органы объединились для борьбы с одним из факторов, разрушающих челябинскую природу, – речь идет о предприятиях, занимающихся нелегальной переработкой бывших в употреблении стальных труб.

Инспекторы Росприроднадзора совместно с УФСБ по Челябинской области проверили 8 компаний, пытающихся дать вторую жизнь старым трубам. Оказалось, что все эти предприятия работали с серьезными нарушениями – в частности, превышали нормы по выбросам в воздух опасных веществ и загрязняли почву нефтепродуктами. Кроме того, инспекторы обнаружили на производственных площадках трафареты для маркировки продукции и копии сертификатов – следовательно, восстановленные трубы продавались заказчикам под видом новых, что значительно увеличивает риски аварий.

«Компании в погоне за быстрой прибылью используют дешевые методы переработки. В результате наносят значительный ущерб окружающей среде. Основной вред от их деятельности – выбросы в воздух», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Росприроднадзора.

Большинство подобных предприятий в Челябинской области находятся в жилых зонах. Подпольные «реставраторы», под покровом ночи очищавшие трубы от остатков нефтепродуктов, пленки и битума пламенем самодельных горелок, вынуждали людей жить в постоянном запахе гари и ядовитом смоге. Недобросовестных дельцов планируется привлечь к административной ответственности, а также приостановить их деятельность.

Трубы раздора

Росприроднадзор подчеркивает, что в законодательстве нет прямого запрета на использование восстановленных труб. «Опасность заключается в том, что этой деятельностью, как правило, занимаются незаконно. Большинство из проверяемых предприятий, как выясняется, не имеет лицензий на обращение с опасными отходами производства и разрешений на выбросы загрязняющих веществ», - отмечают представители ведомства.

«За несколько последних лет сформировался большой рынок, который производит, по сути, фальсификат. Дело в том, что продукция должна отвечать каким-то требованиям и нормам, стандартам, — обрисовал «Газете.Ru» ситуацию глава Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев. — На бывшие в употреблении трубы у нас нет ни одного официально зарегистрированного ГОСТа. Сейчас идет разработка – может быть, его сделают для строительных конструкций, но сейчас по сути это не продукция, а подделка. А ведь используется эта продукция в очень ответственных секторах – это, в первую очередь, в строительстве».

По данным ФРТП, большинство компаний-реставраторов труб работают в Московской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

«На сегодняшний день практически 3/4 трубы после проведения процедур реставрации применяется вторично и 1/4 идет как лом на переплав. Опасность заключается в том, что большая часть вторично используемой трубы представляется потребителям как новая.

Это приводит как к возникновению аварийных ситуаций, так и к стагнации трубной отрасли за счет роста рынка б/у трубы», — следует из презентации, представленной ФРТП в середине декабря 2017 года.

Трубы привозят в промышленные зоны российских городов – кустарные производства, как правило, устраивают поблизости от металлургических заводов. «В трубу набивают горючий материал и поджигают. Понятно, что никаких систем улавливания дымов и газов - не имеется. Нефтепродукты выгорают, обильно снабжая окружающую среду и людей продуктами горения - меркаптанами, бензопиренами и другими вредными веществами. Это второй удар по окружающей среде. Потом прожженые трубы пескоструят, чистят от остатков горения - это прямое загрязнение почвы и водных объектов. Состав отравления пополняется радиоактивными солями из осадков. Это третий удар», — рассказал «Газете.Ru» первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Но на этом проблемы с трубами, по его словам, не заканчиваются – хотя они и имеют товарный вид, но срок службы у таких конструкций короткий, особенно при высоких нагрузках. «И мы получаем четвертый удар — разлив нефтепродуктов, воды или выброс газа. В результате кто-то что-то заработал, а пострадали или даже погибли — другие. Мы помним такие случаи. Тогда дети погибли в яме с горячей водой, получившейся из прорванной некачественной трубы», — поясняет эксперт.

Теневая экономика

Доля контрафакта на российском рынке труб и фальсификата сертификатов соответствия на эту продукцию превышает 25%, сообщил на прошедшей в марте выставке-форуме «УралСтройЭкспо» замглавы «Фонда развития трубной промышленности» Виктор Височкин.

Объясняется это тем, что бывшие в употреблении трубы стоят дешевле новых примерно на 30-50%. Правда, и качество у этой продукции существенно отличается. «Физикомеханические свойства (прочность, предел текучести, предел прочности, относительное удлинение) гарантированы производителем новых труб на весь срок эксплуатации. В б/у трубах металл подвергался коррозии и механическим деформациям в ходе первичной эксплуатации, и он является источником неконтролируемого разрушения», — говорил Височкин.

Глава фонда Игорь Малышев уверен, что «черный» рынок труб будет только расти, если не вмешаются власти. «Трубы попадают на теневой рынок после нефти и газа – те трубы, которые стоят на ЖКХ, после воды, пара, как правило, очень тонкие, их сложно восстановить, потому что они покрываются дырами и ржавеют. А трубы для нефти и газа изначально делаются под большие давления, и с них можно снять несколько миллиметров металла, и они более-менее будут похожи на новые, - рассказал он «Газете.Ru». - Проблема в том, что такие трубы могут быть очень разного качества – например, если одна лежит в болотистой земле, а вторая проложена по воздуху. Это такой товар, который нужно проверять поштучно. Полностью изношенных трубопроводов, которые необходимо демонтировать, с каждым годом становится все больше и сейчас мы видим, что дело на теневом рынке б\у труб зашло далеко за миллион тонн – по нашим оценкам, 1,3 или 1,4 млн тонн».

Коммунальное бесхозяйство

Проблема восстановленных труб впервые начала фигурировать в федеральных новостях в 2012 году, когда в Санкт-Петербурге произошла серия коммунальных аварий – выяснилось, что причиной проблемы были около 600 км бывших в употреблении труб, использованных при перекладке городской сети теплоснабжения. Ущерб городскому бюджету превысил 3 млрд рублей. В том же году в Воронеже были задержаны злоумышленники, присвоившие 35 млн бюджетных рублей – при строительстве канализационного коллектора они использовали не новые, а восстановленные трубы.

Согласно подсчетам ФРТП, за последние 4 года в России произошло более 2300 аварий в системах тепло- и водоснабжения, имевших различные последствия: от разливов кипятка погибли 32 человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. В 33 случаях в качестве причины прорывов называлось незаконное использование восстановленных труб, отмечают представители aонда.

При этом суммарный ущерб, причиненный государственному бюджету всех уровней за последние 4 года авариями и устранением их последствий, оценивается экспертами ФРТП более чем в 7 млрд руб. «Государственные средства, выделяемые на строительство и реставрацию инфраструктурных объектов, по сути дела идут в карман «реставраторов», - отмечает Виктор Височкин.

По словам Височкина, ежегодно в России для строительства и ремонта на объектах ЖКХ неправомерно используется до 500 км б/у труб. «Только в Челябинске с начала 2017 года, по данным СМИ, зафиксировано более десяти крупных аварий в системах тепло- и водоснабжения. Например, в октябре 2017 года из-за прорыва трубы в одном из районов города без воды остались более сотни домов. Другая авария на трубопроводе – в январе 2017 года – стала причиной крупного ДТП с участием десяти машин в северо-западном районе Челябинска. Причиной этих аварий может быть незаконное применение некачественной трубной продукции», - заявлял он в середине марта.

Особую опасность представляют б/у трубы большого диаметра, говорит Малышев: их могут потом использовать для подвода горячей воды в домах. Эксперты отмечают, что восстановленная труба может являться и источником радиоактивного излучения.

«Если трубы использовались для перекачки сырой нефти, то в них, как правило образуется осадок в котором накапливаются радиоактивные элементы, которые поднимаются из нефтеносных пластов месторождений. Чем дольше эксплуатируется труба, тем больше таких элементов в ней накапливается. Поэтому, как правило, излучения от такого осадка значительно превышают фоновые», — добавляет Расулмухамедов.

Законные основания

Росприроднадзор и Минприроды в прошлом году инициировали внесение изменений в законодательство, которые должны переломить ситуацию и перевести рынок б/у труб в правовое поле. Бывшие в употреблении стальные трубы к IV классу опасности – это значит, что для любой деятельности с такой продукцией необходима лицензия. Для нарушителей природоохранного законодательства предусмотрены разнообразные виды наказания, о чем говорится в восьми статьях Кодекса об административной ответственности и в двух статьях Уголовного кодекса РФ.

Суды уже начали штрафовать нарушителей закона. Так, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в конце марта 2018 года оштрафовал на 40 000 рублей «Нижневартовский трубный завод». Росприроднадзор, инициировавший судебный процесс, смог доказать, что предприятие занималось хранением и обработкой труб без лицензии. Завод занимался продажей «восстановленных и новых труб», хотя новые трубы он ни у кого не закупал, говорится в решении арбитража.

Изменения коснулись и сферы применения бывших в употреблении труб в строительстве. В прошлом году вступили в силу изменения в 13 сводах правил, предусматривающих запрет на применение восстановленных труб в зданиях и сооружениях повышенного и нормального уровня ответственности – речь идет о водопроводе, канализации, газопроводах, а также о возведении гидротехнических сооружений и стальных конструкций, подвергающихся постоянным нагрузкам.

Таким образом, законодательная база в сфере обращения б/у труб сформирована. Эксперты уверены, для того чтобы упорядочить ситуацию на этом рынке и вывести его участников в правовое поле контролирующим органам необходимо создавать условия для наступления ответственности за правонарушения и преступления. По их мнению, обязательное лицензирование, предусмотренное новым экологическим законодательством, поможет создать цифровую систему отслеживания обращения опасных отходов: природоохранные и правоохранительные органы будут получать информацию о том, где была демонтирована труба, кем обезврежена и где применена. «Это не позволит избежать ответственности ни одному участнику цепочки обращения б/у трубы, нарушающему требования законов, и сведет на нет попытки «реставраторов» заниматься фальсификацией», — резюмирует Малышев.