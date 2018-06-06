«Изготовление Ан-124 без Украины невозможно»

На украинском предприятии «Антонов» считают недостижимыми планы России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» под новым брендом без украинского участия.

«Только разработчик самолета — ГП «Антонов» — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции.

Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — заявили в «Антонове» изданию «Обозреватель».

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При этом, как отметили на предприятии, вопрос о возобновлении серийного производства «Русланов» с российской стороной не обсуждается.

Оперативно предоставить дополнительный комментарий в ГП «Антонов» не смогли. На запрос «Газеты.Ru» в предприятии не ответили.

Ан-124-«Руслан» — один из самых грузоподъемных самолетов в мире, используется для специальных воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов.

Его длина превышает 69 м, максимальный взлетный вес – 392 т. С максимальной загрузкой он может пролететь 4800 км.

Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Всего с момента появления первого «Руслана» было создано 55 Ан-124. В основном они эксплуатируются в России и на Украине. Производство «Русланов» в России было остановлено в 2004 году.

В начале июня член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил о планах России модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом. При этом будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. Как заявил Сытник, «практически это будет другой самолет». Он также отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.

Как заявлял также на днях вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин,

производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

«Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности», – сказал Рогозин.

Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 «Руслан» в России возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

В феврале 2018 года стало известно о том, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок двигателей Д-436 в Россию. Эти двигатели используются Россией в гражданской авиации. Ими оснащены самолеты моделей Ан-148 и Бе-200, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) и на ТАНТК имени Г. М. Бериева соответственно.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации «Газете.Ru» тогда сообщали, что самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146.

При этом, как пояснял «Газете.Ru» исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олен Пантелеев, российская сторона не будет обращаться к разработчику, то есть к «Антонову», чтобы тот «привязал» к самолету Ан-148 новый двигатель.

«Во-первых, политика не позволит реализовать такой проект. Во-вторых, производство Ан-148 в России уже подходит к финалу, фактически — свернуто», — пояснял он.

Между тем попытки возродить производство Ан-124 в России начались задолго до ухудшения отношений между Москвой и Киевом. В октябре 2006 года совместный комитет президентов России и Украины принял решение возобновить серийное производство «Русланов». Самолеты должен был производить завод «Авиастар-СП» в Ульяновске.

В конце лета 2007 года было подписано соглашение о возобновлении серийного производства, согласно которому компания «Волга-Днепр» запланировала до 2030 года приобрести до 100 модернизированных Ан-124, поставки должны были начаться в 2013 году.

В середине августа 2014 года заместитель главы российского Минпромторга Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации Ан-124 «Руслан» «в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня», как и другие совместные российско-украинские проекты в авиационной индустрии.