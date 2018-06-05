Российские власти не исключили поддержку «Газпрома» из-за ареста его зарубежных активов в пользу украинского «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража.

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«Сегодня еще юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить», — пояснил министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, будут ли власти РФ оказывать помощь» Газпрому» в связи с данной ситуацией.

Ранее в «Газпроме» рассказали об арестах своего имущества в Нидерландах в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты $2,6 млрд украинской компании «Нафтогаз» по спору о транзите газа.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения по разбирательству в отношении транзитного контракта. «Газпром» сможет предоставить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес», — заявили в компании.

В комментарии также указано, что на сегодняшний день никакие официальные документы по этому делу в компанию ни от кого не поступали.

«Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — резюмируется пост компании в ее официальном твиттере.

Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» сообщили об аресте судом голландских активов «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу». Как отмечается в пресс-релизе, ходатайство о взыскании средств было подано украинской компанией на прошлой неделе.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

При этом украинская компания отмечает, что это «никак не повлияет на арест». Глава украинской компании Андрей Коболев пообещал использовать «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму». В «Нафтогазе» также заявили, что украинская сторона инициировала изъятие других активов «Газпрома», включая доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

По данным пресс-службы «Нафтогаза», в настоящее время судебные исполнители проводят мероприятия для заморозки денежных активов «Газпрома» по иску украинской компании, передает ФАН.

В Москве жестко раскритиковали европейские действия по исполнению решения суда. Президент Российского газового союза Сергей Чижов высказал мнение, что «Газпром» будет оспаривать это судебное решение, передает НСН.

«Это, конечно, неприятная позиция для «Газпрома». Думаю, что будут дальнейшие апелляции по поводу этого бизнеса. Насколько я знаю, «Газпром» реструктурирует свои западные компании. Поэтому, посмотрим. Я думаю, что «Газпром» будет биться до конца и если что — переводить в суды другой юрисдикции. Будет апеллировать в Голландии, и без этого арест активов «Газпрома» считается неправомерным», — пояснил эксперт.

В Госдуме также возмутились происходящим в Голландии.

«Украина окончательно закрепила себя в качестве буфера, по которому другие, реальные страны проложили газовую трубу. А сама ситуация напоминает Дикий запад,

когда какой-нибудь Красный Чингачгук требует выплаты за то, что по территории его племени проходит железная дорога. Это какой-то XIX век», — рассказал член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов.

По его словам, такие действия голландской стороны создают опасный прецедент на международном уровне.

«А вообще, это очень опасный прецедент, потому что активы российской транснациональной корпорации теперь могут быть арестованы и в других странах, а не только в Голландии», — пояснил парламентарий.

При этом депутат выразил уверенность в необходимости жесткого ответа со стороны России.

«Это должны быть двойные усилия, как на дипломатическом, так и международном уровне. Мы должны отстаивать свои интересы, потому что западные партнеры Украины заинтересованы в срыве реализации проекта «Северный поток — 2». А вообще, если голландцы арестовывают наши активы, значит, мы должны ответить зеркально и арестовать голландские активы в России. Мы должны изъять их собственность на нашей территории, благо ее много», — детализировал Милонов.

Неделей ранее в Швейцарии судебные приставы пришли в штаб-квартиру компании Nord Stream 2 AG по адресу Баарерштрассе, 52, в кантоне Цуг и провели там опись имущества. Однако никакого ареста, по словам источника РИА «Новости», произведено не было.