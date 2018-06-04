«Не будьте эгоистами»: власти взялись за нефтяников

Цена на бензин в РФ продолжает расти. Согласно данным Thomson Reuters Kortes, с 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин Аи-92 выросли в среднем по стране на 94 копейки, на Аи-95 - на 93 копейки - до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно. Стоимость дизельного топлива выросла на 90 копеек до 44,55 руб. за литр.

Реклама

Цены на нефтепродукты растут уже не первый месяц. По данным Росстата, с начала года по 28 мая бензин подорожал на 7,3%, дизель на 7,9%. В апреле-мае пошли в рост цены на авиакеросин, пожаловалась правительству Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В письме, отправленном 30 мая вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт, от имени главы АЭВТ Владимира Тасуна говорится, что «текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей».

По данным Thomson Reuters Kortes, только за последнюю неделю стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России увеличилась на 4 936 руб., до 54 тыс. 312 руб.

Биржевые цены на бензин били рекорды еще зимой, а вот в рознице особенно стремительный рост был отмечен в мае - Аи-92 и Аи-95 на российских заправках прибавляли практически по рублю в неделю.

Проблема вышла на уровень правительства и решалась уже в ручном режиме. После ряда совещаний у вице-премьера Дмитрия Козака с 13 топливными компаниями было достигнуто соглашение о заморозке цен на бензин на уровне 30 мая.

«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — 13 компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — заявил позднее Козак.

Взамен нефтяники получили снижение стоимости акцизов на бензин уже с 1 июня - на 3 тыс. рублей на бензин и на 2 тыс. на дизтопливо с тонны. 1 июля вместо ожидаемого повышения акцизов нефтяники могут получить снижение еще на 700 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 июня поручил Козаку не ослаблять контроль за ситуацией с ценами на бензин. «Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности полностью соблюдались», - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, глава правительства поручил «в случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определенных случаях, чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция».

«В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм», - заявил Медведев. «Тем более, мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная, и мы понимаем, где эта норма выше», - добавил он.

Между тем, пока покупатели бензина на заправках не почувствовали улучшений. Так, на большинстве АЗС Москвы стоимость 1 литра Аи-92, по свидетельствам автолюбителей, составляет 42,5-43 рубля за литр, Аи-95 - около 46 рублей. Цена литра 98-го перевалила за 50 рублей.

Эксперты отмечают, что меры, принятые в данной ситуации правительством, оправданы, однако быстрого эффекта они не дадут.

Повышение акцизов во время падения котировок «черного золота» на рынке было вполне оправданным шагом правительства, и сейчас вполне разумно проводить обратную стратегию, направленную на снижение налога, отмечает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Эффект от действия регуляторов потребители заметят не сразу - потребуется как минимум несколько месяцев для «настройки» рынка, добавляет эксперт.

Ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова полагает, что понижения цены на бензин ждать не стоит, так как кроме девальвации рубля на протяжении 2018 года на динамику будет оказывать влияние дорожающая нефть.

По мнению эксперта, нефть вполне может достичь стоимости $88 за баррель, а Аи-95 в РФ, более вероятно, будет зафиксирован до конца лета ниже 46 рублей за литр. По данным на 20:15 мск баррель марки Brent торговался на уровне $75,71.

Текущая модель рынка предполагает ручное регулирование и в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится,

полагает старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин. В настоящий момент нефтяные компании России терпят убытки в переработке и сбыте, но сегмент добычи сырья все компенсирует с избытком. Также от сложившейся ценовой конъюнктуры выигрывает и бюджет. Поэтому текущую ситуацию нельзя назвать критичной, что говорит об успешности регуляторных решений.

Единственный существенный минус ручного управления – тяжелое положение независимой розницы, однако и эта проблема должна быть решена в ближайшее время, добавляет эксперт.

Ранее Дмитрий Козак отмечал, что ситуация постепенно стабилизируется, потому что объемы биржевых торгов «существенно увеличились» — на 20% на бензин и на 9% на дизельное топливо. «Цены с четверга на бирже упали на 1% в пятницу и субботу и на 2% на сегодняшний день. Это должно оказать стабилизирующее воздействие на розничный рынок», — отмечал он.

В докладе Росстата о социально-экономическом положении России отмечается, что производство автомобильного бензина в России за январь-аппрель 2018 года в годовом выражении выросло на 4,3%, а вот дизельного топлива - снизилось на 2,4%. При этом увеличилась глубина переработки нефтяного сырья: за первые 4 месяца этого года она составила 81,7% против 79,4% за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, в будущем вопрос роста цен на бензин может стать еще острее: по словам Козака, в правительстве согласовали общие параметры завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающего снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых, что для нефтяных компаний чревато повышением фискальной нагрузки.

В «Роснефти» уже заявили, что

предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение, как минимум, в 1,5 раза.

Рост цен на топливо может разогнать инфляцию и, соответственно, притормозить смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.

«Хотя инфляция как общий уровень цен остается на низком уровне — 2,4% сейчас, но в структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее оценке, рост цен на бензин может повысить общий уровень инфляции на 0,2%-0,4%.