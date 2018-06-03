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«Это нечестно: США не могут проиграть»

Как Дональд Трамп объяснил причину введения торговых пошлин

США больше не могут продолжать беспошлинную внешнюю торговлю, так как «это нечестно», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне в то время, как внешнеторговый дефицит страны составляет почти $800 млрд в год. Пекин же указал, что ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь законной силы, если Вашингтон введет торговые пошлины.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что беспошлинная внешняя торговля США больше не может продолжаться, так как «это нечестно», передает ФАН.

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«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — написал в твиттере президент США.

Американский лидер также назвал беспошлинную торговлю «глупой» и подчеркнул, что к Соединенным Штатам «должны, наконец, относиться честно в сфере торговли». Несколькими часами ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.

«Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!», — написал Трамп в твиттере.

Он также добавил, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны».

В то же время утром 3 июня Пекин заявил, что ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь законной силы, если Вашингтон введет ограничения, в том числе торговые пошлины. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

На очередном раунде двухсторонних консультаций, который прошел в субботу и воскресенье, между США и Китаем приняли участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Также отмечается, что Пекин готов увеличить импорт из всех стран, в том числе из США, для удовлетворения растущего потребительского спроса и развития экономики.

О возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой, американский лидер рассказал двумя днями ранее.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка», — заявил Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

«Если честно, я был бы не против того, чтобы <...> была отдельная сделка с Канадой и отдельная сделка с Мексикой», — добавил он.

За день до этого глава Белого дома сказал, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.

«Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет», — подчеркнул он.

Позже в твиттере он написал, что «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — указал Трамп, обвинив также власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Канадские СМИ в этой связи написали, что переговоры по NAFTA зашли в тупик и дальнейшая судьба соглашения остается неясной.

В свою очередь, министр торговли Великобритании Лайам Фокс заявил, что страна не станет вступать в соглашения с США, если они будут противоречить ее интересам. Ранее Лондон обсуждал перспективу торгового соглашения с Вашингтоном в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, который, как ожидается, произойдет в следующем году.

Однако в Британии, как и в других странах ЕС, отрицательно отреагировали на ввод США новых пошлин на ввоз стали и алюминия.

«Если мы не сможем прийти к соглашению, которое, по нашему мнению, отвечает интересам Соединенного Королевства, тогда мы не будем подписывать какое-либо торговое соглашение», — отметил Фокс.

Канада же подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.

«[Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО», — отметила министр.

По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС ослабляет трансатлантические отношения.

«Это ослабляет трансатлантические отношения. Это повлечет много ущерба нашей стальной и алюминиевой промышленности», — сказала Мальмстрем.

В конце апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые заверили, что будут пытаться вывести европейские сталь и алюминий из-под американских пошлин, передает НСН.