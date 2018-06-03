«Это нечестно: США не могут проиграть»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что беспошлинная внешняя торговля США больше не может продолжаться, так как «это нечестно», передает ФАН.

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«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — написал в твиттере президент США.

Американский лидер также назвал беспошлинную торговлю «глупой» и подчеркнул, что к Соединенным Штатам «должны, наконец, относиться честно в сфере торговли». Несколькими часами ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.

«Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!», — написал Трамп в твиттере.

Он также добавил, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны».

В то же время утром 3 июня Пекин заявил, что ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь законной силы, если Вашингтон введет ограничения, в том числе торговые пошлины. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

На очередном раунде двухсторонних консультаций, который прошел в субботу и воскресенье, между США и Китаем приняли участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Также отмечается, что Пекин готов увеличить импорт из всех стран, в том числе из США, для удовлетворения растущего потребительского спроса и развития экономики.

О возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой, американский лидер рассказал двумя днями ранее.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка», — заявил Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

«Если честно, я был бы не против того, чтобы <...> была отдельная сделка с Канадой и отдельная сделка с Мексикой», — добавил он.

За день до этого глава Белого дома сказал, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.

«Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет», — подчеркнул он.

Позже в твиттере он написал, что «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — указал Трамп, обвинив также власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Канадские СМИ в этой связи написали, что переговоры по NAFTA зашли в тупик и дальнейшая судьба соглашения остается неясной.

В свою очередь, министр торговли Великобритании Лайам Фокс заявил, что страна не станет вступать в соглашения с США, если они будут противоречить ее интересам. Ранее Лондон обсуждал перспективу торгового соглашения с Вашингтоном в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, который, как ожидается, произойдет в следующем году.

Однако в Британии, как и в других странах ЕС, отрицательно отреагировали на ввод США новых пошлин на ввоз стали и алюминия.

«Если мы не сможем прийти к соглашению, которое, по нашему мнению, отвечает интересам Соединенного Королевства, тогда мы не будем подписывать какое-либо торговое соглашение», — отметил Фокс.

Канада же подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.

«[Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО», — отметила министр.

По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС ослабляет трансатлантические отношения.

«Это ослабляет трансатлантические отношения. Это повлечет много ущерба нашей стальной и алюминиевой промышленности», — сказала Мальмстрем.

В конце апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые заверили, что будут пытаться вывести европейские сталь и алюминий из-под американских пошлин, передает НСН.