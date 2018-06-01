London, good bye: что могут отнять у Абрамовича

Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency, NCA) приступило к расследованию в отношении более чем ста «коррумпированных представителей элиты», сообщило в воскресенье издание The Sunday Times. Проверке будут подвергнуты от 120 до 140 человек.

«Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность», — сказал представитель агентства.

Источник издания в правительстве, знакомый с ходом расследования, уточнил, что значительное количество подозреваемых — россияне, либо каким-то образом связанные с Россией.

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Великобритания на протяжении десятилетий была безопасным и стабильным местом для жизни и бизнеса миллиардеров. Все изменилось после принятия закона об «имуществе невыясненного происхождения», то есть, фактически речь идет о состояниях, заработанных откровенно криминальным путем или благодаря близости к власти.

Согласно закону, владельцы любых активов свыше $70 тыс., вызвавших подозрение, должны объяснить их происхождение.

Роман Абрамович — первый под ударом

Теперь активы российских олигархов находятся под угрозой. И первым из долларовых миллиардеров и миллионеров, чья недвижимость и бизнес расположены в Великобритании, может пострадать Роман Абрамович. По данным Bloomberg, у Абрамовича здесь имеются несколько активов, законность происхождения которых ему, как и всем остальным фигурантам списка, придется доказывать.

Это доля в $2,4 млрд в компании Evraz со штаб-квартирой в Лондоне. «Евраз» — металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основной акционер — кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов.

Evraz уже втянута в торговую войну с 23 марта, когда США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

Расследование начатое в Великобритании против Абрамовича, ключевого акционера компании, явно не добавит капитализации этому активу.

Также у российского олигарха имеется доля в британской компании Truphone (23,3% акций за $112 млн) со штаб-квартирой в Лондоне. Абрамович владеет здесь долей через компанию Minden. Это одна из структур Millhouse Capital. Truphone предоставляет услуги мобильной связи и интернета по всему миру без международного роуминга.

По сведениям The Telegraph, инвестиции Абрамовича в этом проекте связаны, в частности, с соглашением с Apple по сотрудничеству в разработке технологии виртуальной sim-карты. Технология позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без необходимости иметь sim-карту в устройстве телефона. Компания имеет 11 офисов в 8 странах мира, включая США, Австралию, Гонконг, Нидерланды, Польшу, Германию и Испанию. Всего услуги связи Truphone доступны в 220 странах. Предприятие обслуживает в основном компании, но в перспективе перейдет и на услуги для частных клиентов.

Абрамович также владеет долей производителя золота Highland Gold (доля Абрамовича – 32%, $53 млн). Компания Highland Gold Mining Limited была зарегистрирована на Джерси (Нормандские острова) еще в 2002 году. Ее цель — приобретение, консолидация и развитие золотодобывающих предприятий России.

Американо-британский актив — двойной риск

Velocys — еще один актив Абрамовича. По сути, это стартап, в рамках которого была разработана технология, позволяющая получать синтетические масла из попутного газа. В 2013 году английская компания Oxford Catalysts и американская компания Velocys объединились под общим названием Velocys с целью создания модульных установок для получения синтетических углеводородных продуктов. В таких установках процессы тепло- и массообмена ускоряются в 10-1000 раз, размеры химических реакторов уменьшаются.

Одна из известных разработок, в которой Velocys принимает участие, – проект по созданию авиатоплива из переработанного пластика для авиакомпании British Airways. На топливе из мусора самолеты British Airways полетят предположительно в 2050 году.

Абрамовичу через Ervington Investment принадлежит около 21,3% ($12 млн). Еще 19% принадлежит британскому хедж-фонду Lansdowne Partners, остальные доли принадлежат различным иностранным инвесторам, преимущественно из США. Акции компании Velocys котируются на AIM – это площадка в составе Лондонской фондовой биржи для небольших компаний.

В 2015 году штаб-квартира компании Velocys переехала в американский Хьюстон, штат Техас. Сейчас в США у компании примерно втрое больше сотрудников, чем в Великобритании.

Фактически это означает, что этот актив Абрамовича находится под двойным ударом, со стороны США и Великобритании.

Ни «Челси», ни стадиона

Еще Абрамович владеет долей (13%, $6 млн) в AFC Energy. Это британская компания, которая занимается производством водородных топливных элементов. В 2015 году AFC заключила контракт с корейскими компаниями Samyoung Corp. и Chang Shin Chemical Co на $1 млрд и сроком на 10 лет.

«Мы инвестировали в несколько компаний с так называемыми технологиями альтернативной или «зеленой» энергии. Может, не все, но некоторые из этих технологий будут чрезвычайно важны в ближайшие годы. В конце концов, это инвестиции в будущее всей нашей планеты», — пояснял представитель Абрамовича Джон Манн.

Захочет ли британское правительство отлучить Абрамовича от инвестиций в будущее? Вопрос остается открытым.

Наконец, два самых известных и резонансных британских актива Абрамовича – футбольный клуб «Челси» ($1,45 млрд) и особняк в Кенсингтоне ($200 млн).

Абрамович до недавнего времени вкладывал огромные деньги не только в команду, но и запланировал реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж». Но после отказа в инвестиционной визе, которую он ранее продлевал много раз, миллиардер вроде бы задумался о продаже клуба.

По информации The Times, Абрамович планирует выручить от продажи «Челси» не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на команду.

Отмечается, что за 15 лет владения клубом российский предприниматель потратил около €1,14 млрд на нужды «синих», если не считать затрат на само приобретение клуба в размере €160 млн.

Если Абрамович продаст клуб, то зачем ему стадион? Между тем, в реконструкцию Стэмфорда планировалось вложить около €570 млн.

И наконец, за Абрамовичем числится дворец в Кенсингтоне, расположенный на «улице миллиардеров» — Kensington Street Gardens.

Израиль приютил

Власти Великобритании не раскрывают список персон, чьи богатства они намерены изучить наиболее пристально. Но грозят активизировать борьбу с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов, обещая устроить им «тяжелую жизнь». The Times отмечала, что ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.

Первым на очереди может стать как раз Абрамович. У него закончился срок инвестиционной визы, а продлить ее автоматически стало невозможно в связи с принятием нового закона о доходах неясного происхождения.

При этом по данным Bloomberg, долю хотя бы в одном активе в Великобритании, имеют девять из 25 самых богатых россиян, причем зачастую деньги вложены в крупнейшие компании и знаменитые объекты недвижимости.

Кстати, от инвестиционной визы Абрамович в итоге отказался. Но не от поездок в Великобританию. В Лондон он сможет приезжать на полгода ежегодно, уже как гражданин Израиля. Гражданство этой страны он получил по праву происхождения. И автоматически стал самым богатым человеком в стране. Предполагается, что бизнесмен будет проживать в особняке одного из престижных районов Тель-Авива, который он приобрел за $28 млн у родственников известной актрисы Галь Гадот.

Отчасти Абрамович даже выиграл от приобретения гражданства Израиля. Там он освобожден от налогов на доходы, полученные за границей в течение 10 лет. Он также не обязан декларировать источники этого дохода в течение 10 лет.