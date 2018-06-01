Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО

Страсти по NAFTA

Жертвой «торговых войн» Дональда Трампа в ближайшее время может стать еще одно международное соглашение. О возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой, заявил 1 июня сам американский президент.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка»,

— заявил Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. «Если честно, я был бы не против того, чтобы <...> была отдельная сделка с Канадой и отдельная сделка с Мексикой», — добавил он.

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Такой исход длительных переговоров между руководством трех стран едва ли можно назвать удивительным. Еще 31 мая американский президент заявил, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.

«Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет», — подчеркнул он. На этом воинственная риторика Трампа не закончилась. В своем твиттере он написал, что «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — написал Трамп, обвинив также власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Канадские СМИ уже написали, что переговоры по NAFTA зашли в тупик и дальнейшая судьба соглашения остается неясной.

Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой вступило в силу в 1994 году. NAFTA предусматривало поэтапную отмену странами-участницами всех торговых барьеров, включая таможенные пошлины, либерализацию торговли услугами, защиту прав интеллектуальной собственности и т.д. В результате соглашения товарооборот между странами-участницами увеличился с $290 млрд в 1993 году до $1,1 трлн в 2016 г. Инвестиции США в экономику Мексики выросли с $15 млрд до $100 млрд. Канадский экспорт в США вырос со $110 млрд до $346 млрд.

Критики NAFTA, а следом и сам Дональд Трамп утверждают, что соглашение привело к сокращению 600 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах и падению заработной платы из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию. Американский президент еще в прошлом году подписал указ о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, который запустил длительные и пока безрезультатные переговоры между странами-участницами.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), куда помимо Соединенных Штатов входили еще 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам). Также по его инициативе Вашингтон покинул Парижское соглашение по климату. Эксперты еще несколько месяцев назад предупреждали, что NAFTA может ждать та же участь.

Мексика придержит окорока

Вероятный отказ от NAFTA — не единственный «сюрприз», который преподнес Дональд Трамп своим союзникам на этой неделе. 31 мая президент США подписал указ, согласно которому введенные ранее Соединенными Штатами пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) теперь распространятся также на продукцию из Евросоюза, Канады и Мексики. Кроме того, США не исключили возможности введения ограничительных мер на импорт автомобилей из ЕС, чтобы поддержать собственных производителей.

Ранее объявляя о новых пошлинах, министр торговли США Уилбур Росс отметил, что несмотря на принятое Трампом решение, США намерены продолжать вести переговоры по пошлинам.

«Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение»,

— сказал он. Реакция не заставила себя ждать.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил 1 июня, что ЕС может рассмотреть возможность скоординированных действий с Канадой и Мексикой в ответ на недружественные шаги США.

Впрочем, Оттава и Мехико уже объявили об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Канада – крупнейший поставщик стали в США, ежегодно она экспортирует в соседнее государство около 2,5 млн т этого металла. Кроме того, на Канаду, по данным американского министерства торговли, приходится около 9% импорта алюминия в США.

«Американская администрация приняла решение, о котором мы сожалеем, и которое, очевидно, приведет к ответным мерам, как и должно быть», — сказал канадский премьер Джастин Трюдо. Позже

глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Оттава введет пошлины на импорт продукции из США, включая виски, кленовый сироп, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, стоимостью 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд).

Фриланд подтвердила, что Канада обратилась в ВТО связи с введением США «неприемлемых» тарифов.

Мексика также объявила о введении встречных мер, которые распространяются на целый ряд сельскохозяйственной и промышленной продукции США, включая импорт свиных окороков, яблок, винограда и сыра, а также стали и другой продукции. Они будут действовать до тех пор, пока власти США не отменят свои тарифы, подчеркнуло министерство экономики Мексики.

ВТО и апельсиновый сок

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что уже 1 июня Евросоюз начинает в ВТО разбирательство с США из-за введения пошлин на сталь и алюминий.

«Евросоюз сегодня направит запрос о консультациях и позднее созовет совет ВТО», — заявила Мальмстрем в пятницу, 1 июня. По ее словам, аналогичные меры примут и другие страны.

Россия ранее также подала аналогичный иск в ВТО. О намерении разобраться с американскими пошлинами в рамках торговой организации заявляли и другие страны, пострадавшие от действий США, в частности, КНР, Япония.

Помимо иска в ВТО ЕС готовится к введению мер «по восстановлению торгового баланса, которые будут запущены в полном соответствии с правилами ВТО», добавила Мальмстрем. Имеется в виду

встречные ограничительные пошлины на импорт в ЕС ряда американских товаров, в числе которых ранее назывались джинсы, майки, виски, мотоциклы, апельсиновый сок, сельхозпродукция и ряд других товаров из США. Эти меры могут быть введены уже с 20 июня.

ЕС предлагал Соединенным Штатам позитивную повестку, напомнила еврокомиссар, теперь же Европа будет отстаивать свои права и законные интересы. По словам Мальмстрем, единственный выход из ситуации обмена контрмерами может стать решение США снять дополнительные пошлины на сталь и алюминий.

«Экспорт стали и алюминия из ЕС в США не может быть угрозой их внутренней безопасности. Это еще больше ослабляет трансатлантические отношения. Это чистый протекционизм», — подчеркнула она.

Выхода не видно

Эксперты и аналитики полагают, что заявленные меры могут и будут введены партнерами США.

Все действия между торговыми партнерами по таким вопросам как ввод заградительных пошлин должны проводиться через переговоры в ВТО, чего США не сделали. Поэтому торговые партнеры имеют полное право ввести ответные защитные меры на эквивалентные суммы, которые они теряют от мер США, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Евросоюз сможет быстро ввести ответные пошлины и так и сделает, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Он также не исключает в связи с этим возможность противостояния в авиастроении, где у Европы есть и Airbus, и франко-итальянский ATR, поэтому страны могут попытаться ввести ограничения, невыгодные для Boeing.

В ВТО дело имеет перспективу, так как объяснить пошлины на металлы вопросами «безопасности страны» — юридически шаткая и неубедительная для США позиция. Однако нужно все же принять во внимание, что ВТО сильно подконтрольна США, хотя при этом может сложиться пул стран, перешедших в оппозицию к «американскому порядку».

В случае же склонности под нажимом структур ВТО к решению в пользу США, возможен полный развал ВТО с формированием альтернативной организации на базе БРИКС и других форм, куда США не будут приняты,

допускает эксперт.

В пятницу, 1 июня, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что страны-участницы ВТО пока не могут прийти к консенсусу по взаимодействию.

«Поэтому атмосфера здесь такая негативная тревожная, несущая очень большие риски для глобальной экономической динамики на ближайшие кварталы и годы. Эта напряженность чувствовалась на вчерашней министерской встрече… Ситуация, из которой пока не видно выхода», — сказал министр.

При этом гендиректор ВТО Роберто Азаведо в интервью французской газете Les Echos предупредил, что текущая ситуация в мировой торговле может привести к взаимным репрессиям.

«В большинстве случаев вы не начинаете войну намеренно, — отметил Азеведо. — Когда страна вводит ограничительные торговые меры, они ей кажутся легитимными, направленными на сохранение, например, одного их промышленных секторов».

Проблема в том, что партнеры не разделяют такой подход. В результате эти различия могут вызвать взаимную репрессивную динамику, которая, в свою очередь, может привести к развертыванию торговой войны.