Креативная Россия: позиция на экспорт

Экспорт креативных индустрий за несколько лет вырос в полтора раза. Российский экспортный центр относит креативные отрасли к драйверу национальной экономики.

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Россия планирует наращивать экспорт продукции, которая не измеряется в баррелях или тоннах. Речь идет о продукции креативной индустрии (КИ) – кинофильмах, анимации, сериалах, компьютерных играх, технологиях виртуальной реальности. Развивая креативную составляющую экономики, Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает улучшить имидж России за рубежом, и как следствие повысить инвестиционную привлекательность страны. Приступив к выполнению этой задачи, он привлек экспертов КИ для обсуждения темы экспортного потенциала на Петербургском экономическом форуме.

Впервые термин «креативная экономика» появился в журнале Business Week в 2000 году. Под этим термином понимается кинопродукция, мультипликационные фильмы, IT-приложения, VR/AAR, компьютерные игры, искусство и другие смежные творческие индустрии. То есть все то, что находится на перекрестке искусств, культуры, бизнеса, технологий, в том числе цифровых. Соответственно, креативная экономика основана на интеллектуальном труде, приносящем доход не только от конечного созданного продукта, но и от торговли его результатами и правами на интеллектуальную собственность в противовес традиционным факторам производства.

Согласно данным, озвученным на ПМЭФ-2018 во время панельной сессии «Экспортный потенциал креативных индустрий России», капитализация творческих индустрий по всему миру составляет 2,3 трлн долларов, в этой сфере создано свыше 30 млн рабочих мест. Культурные и творческие индустрии являются драйверами экономик развитых и развивающихся стран, причем это наиболее быстрорастущие глобальные сектора, отмечали присутствующие на форуме эксперты. По их словам, креативный сегмент влияет на формирование доходов, создание рабочих мест и экспортные поступления.

Контент тоже приносит доллары в госбюджет

«Креативные индустрии – это, несомненно, одно из перспективных направлений развития российского несырьевого экспорта, и это направление сейчас переживает подъем. По данным исследования Фонда кино, с 2015 года количество российских картин, вышедших в прокат на территориях иностранных государств, увеличилось на 44%, а совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на зарубежных рынках возросли в 4 раза (с $11 млн до $44 млн), что подтверждает интерес зарубежного зрителя к российским проектам», — сказал на панельной сессии генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Совокупный объем продаж российского киноконтента на иностранные рынки в 2017 году составил около 1,2 млрд руб.

«Не менее активно развивается российская анимационная индустрия. Некоторые русские мультипликационные фильмы и сериалы стали успешными коммерческими продуктами — «Маша и Медведь», «Смешарики», «Снежная королева», «Три кота» и многие другие», — добавил Слепнев.

В 2017 году РЭЦ начал кампанию по поддержке и продвижению индустрии производства аудио-визуального контента, включая анимационные, телевизионные и киностудии.

Осенью прошлого года была проведена деловая миссия в Китай — Russian Cartoon Week, организовано участие в международных выставках Brand licensing Europe (Лондон), Mipjunior (Канны), Mipcom (Канны) в формате комплексных российских стендов.

При поддержке РЭЦ проведены презентации новых российских проектов: премьера Первого канала и продюсерского центра «Среда» сериала «Троцкий», анимационный сериал «Герои Энвела» от компании «0+ Медиа».

Поддержку РЭЦ получают как лидеры национального проката, известные по фильмам «Лед» компании «Арт Пикчерс», «Тренер» компании «Централ Партнершип» (ЦПШ), трилогия «Гоголь» от кинокомпании «Среда» и канала ТВ-3, так и начинающие продюсеры. Среди новых проектов — «Мой домовой» и «Детский мир» группы компаний «Рики», хоррор «Русалка. Озеро мертвых» (ЦПШ), фильмы «Проект Gemini» и фэнтези «Эбигейл» от компании «Киноданц».

«Совместные финансовые и организаторские усилия со стороны компаний-экспортеров и РЭЦ позволяют значительно увеличить интерес иностранной аудитории к продукции российского производства. В последние месяцы кратно выросло количество переговоров о продаже контента на зарубежных ТВ- и кино- рынках», — сказал Слепнев.

Российские лидеры экспортных продаж в киноиндустрии (компании «Planet Inform film distribution» и «Central Partnership Sales House») прогнозируют увеличение экспортных сделок на 25-50% в 2019 году. Но, конечно же, при условии продолжения поддержки отрасли со стороны государства.

«Для того чтобы продвинуться изнутри, чтобы поддержать креативную индустрию внутри страны, нужно сначала между собой объединиться на базе какой-то общей платформы, потому что всё это связано между собой. Мы производим контент, балет сегодня использует видеоконтент, который может быть поддержан, мода передает смысл и хочет использовать анимационных персонажей в одежде, потому что это трогательно и модно, фарфор сегодня продает «Ёжика в тумане», созданного студией «Союзмультфильм». Промышленный дизайн, технологии, работа с данными — нам всем нужно знать, какие мультфильмы делать, какой контент создавать. Сегодня нужна платформа, которая все креативные индустрии объединит. Я очень надеюсь, что РЭЦ сможет стать такой платформой. Тогда мы сможем системно продвигать свой контент на международном уровне», - заявила на ПМЭФ глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Мягкая сила» как источник роста ВВП

Кроме того, продукция КИ — весьма востребованный на внешних рынках продукт, она еще является частью «мягкой силы» государства. Такая разновидность несырьевого экспорта способствует росту гуманитарного присутствия за рубежом и развитию имиджа России.

Трудно переоценить роль креативных индустрий и как драйвера экономического роста страны.

По оценке Аналитического центра при правительстве РФ, выручка российской креативной индустрии составляет примерно 8 трлн. руб. ежегодно и имеет существенный потенциал для роста.

Среди отечественных отраслей креативной индустрии первая строчка принадлежит сфере информационных технологий, программного обеспечения и компьютерных услуг, вторая — рекламе и маркетингу, а тройку лидеров по доходности замыкает издательская деятельность. При этом, доля занятости населения России в креативной индустрии, по некоторым оценкам, составляет около 4% от общей численности трудоспособного населения страны, говорится в материалах АЦП. При этом порядка 30% приходится на малый и средний бизнес и еще около 2% — доля самозанятых в данной сфере.

По словам президента Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александра Шумского, одним из таких драйверов российской экономики может стать мода.

«Годовой оборот мировой индустрии моды – 2-2,5 трлн долларов. Эта индустрия интересна тем, что непосредственно промышленная часть занимает в ней 10% от стоимости конкретной вещи, а 90% — это эмоции, желание, философия, которые покупаются потребителями. Любые бренды продают некую концепцию, а молодые потребители хотят покупать уже не конкретный бренд, а определенную философию, стиль жизни. Эксперты говорят о том, что глобальный рынок одежды к 2025 году увеличится в 2 раза. И произойдет это за счет небольших брендов. Эти маленькие, нишевые компании благодаря интернет-торговле получили возможность продаваться на весь мир. Это главный тренд 3-4 лет. Только за последний год их появились сотни тысяч. Они создают уникальный продукт, и готов продавать его за меньшие деньги», — пояснил Шумский в рамках выступления на ПМЭФ.

В Палате моды уверены, что современные технологии позволят России сделать серьезный скачок в развитии креативной индустрии на мировой арене. «Мы вдруг обнаружили, что интерес к России очень высокий, и количество пиара, освещения, которое генерируют показы в Москве сейчас во всем мире колоссальное. По итогам нашего показа в Москве одежду минимум 10 российских дизайнеров стали одевать такие звезды, как Гвен Стефани, Леди Гагу и так далее. При этом они не выезжали из Москвы. Это все происходит, потому что у нас уже новая экономика, произошла техническая революция – нам не надо никуда ездить, мы можем все отправить. Логистика и доставка работает идеально даже из России. И это открывает новые возможности, которые нужно использовать. Вот сейчас как раз и нужно этим заниматься», - подчеркнул Шумский.

Рост креативной индустрии по сравнению с традиционными отраслями экономики является более интенсивным. Создавая новые направления экономической деятельности, креативная индустрия формирует условия для диверсификации экономики.

Доля занятости населения России в креативной индустрии, по некоторым оценкам, составляет около 4% от общей численности трудоспособного населения страны. При этом порядка 30% приходится на малый и средний бизнес и еще около 2% — доля самозанятых в данной сфере.

По прогнозам аналитиков MACS и Universal University, ключевыми трендами креативной экономики России к 2020 году станет рынок digital-рекламы. Он вырастет в России в 5 раз и составит порядка 335,5 млрд рублей. Для PR-агентств аналитики прогнозируют рост бизнеса до 30% по сравнению с 2017 годом. К 2020 году сектор цифровой экономики вырастет в 8,5 раз быстрее, чем все остальные секторы экономики России.

Для 72% сотрудников критерий интересной и креативной работы станет главным фактором при выборе работодателя.

При этом спрос работодателей на специалистов креативной индустрии уже сейчас в 3 раза превышает количество профессионалов на рынке, отмечают эксперты.

«Очень важно понимать роль интеллекта в будущей экономике, которая будет предполагать максимальную автоматизацию и освобождение все большого количества людей от рутины и переход на более творческие работы. В этом смысле именно креативные индустрии станут драйвером. Появляется такой термин, как «экономика эмоций» - когда значительная доля продуктов будет нацелена на эмоциональную сферу человека, и не только в плане потребления, но и в плане развития и самореализации», — рассказал Слепнев.