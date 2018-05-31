Кует, пока горячо: Трамп пошел против всех

Американская администрация приняла решение о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Соответствующий документ подписал 31 мая президент США Дональд Трамп.

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Президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий для довольно большого числа стран 23 марта. Правда, тогда же он временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая.

Президент принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в их отношении будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи»,

— сказал журналистам министр торговли США Уилбур Росс.

Таким образом, партнеры из ЕС, а также соседние Канада и Мексика оказались в одинаковом положении перед американским регулятором со всеми остальными странами, включая Россию и Китай, в отношении которых ограничительные пошлины на эти металлы уже действуют с марта.

В ожидании решения Дональда Трампа по пошлинам европейские лидеры уже приготовились к худшему. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 31 мая на пресс-конференции, что если США распространят действие пошлин на сталь и алюминий на Евросоюз, то страны ЕС в ответ будут действовать «грамотно, решительно и единодушно». Чем именно это чревато для Соединенных Штатов, Меркель не уточнила.

В течение часа после выступления Росса Еврокомиссия выпустила официальное заявление.

«Это протекционизм в чистом виде. США теперь не оставляют нам выбора, кроме как приступить к делу о разрешении споров в ВТО и с наложением дополнительных обязанностей по ряду импортных товаров из США. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с законодательством о международной торговле», — пообещал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Поскольку эти меры США явно противоречат согласованным международным правилам, мы также будем налагать меры по уравновешиванию и предпринимать любые необходимые шаги для защиты рынка ЕС от торговли, вызванной этими ограничениями в США», — подчеркнула комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Так, в ЕК подсчитали, что американские меры влияют на экспорт ЕС в размере €6,4 млрд. В рамках правил ВТО ЕС готовит и согласовывает список продукции из США, в отношении которой будут введены встречные ограничительные меры. Ранее Брюссель уже отмечал, что готов пойти на введение пошлин на товары, импортируемые из США, в размере €2,8 млрд. Представители ЕС допускали введение 25%-х пошлин на виски, табак, мотоциклы, джинсы, косметику, сельскохозяйственную продукцию из США. Такие меры допускаются правилами ВТО.

Кроме того, с 1 июня ЕС начнет судебное разбирательство против США в ВТО.

Аналогичные разбирательства уже начали ряд стран, включая Россию, Китай и Японию.

Представители Еврокомиссии ранее предупреждали, что параллельно с ведением торговых переговоров с США в канцелярии ЕС готовится как симметричный, так и асимметричный ответы на ввод пошлин.

«Мы не сможем оставаться без реакции, если удару подвергнется ЕС», — подчеркнул министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр по итогам встречи с американским коллегой Уилбуром Россом. Чиновник также назвал эти действия «необоснованными, неоправданными и опасными».

Ответные меры на пошлины обсуждаются и в Канаде. Так, газета Toronto Star со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что правительство готовит «целый набор вариантов» на случай ввода пошлин, в том числе и ответные торговые меры.

Мексика также пообещала ввести ответные пошлины на ряд товаров из США. «Перед фактом пошлин, введенных США, Мексика применит равнозначные меры к различным продуктам», — заявили РИА «Новости» в министерстве экономики Мексики.

Мексиканские пошлины затронут такие американские товары, как плоская сталь, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы, виноград, черника и различные сыры.

Между тем, сам Росс отметил также, что несмотря на принятое Трампом решение, США намерены продолжать вести переговоры по пошлинам.

«Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение»,

— цитирует министра ТАСС.

Как отмечает The Wall Street Journal, действия администрации США по повышению ввозных пошлин критиковали и сами американские потребители импортной стали и алюминия из-за последующего роста цен. Против выступали также некоторые члены Конгресса.

«Мы не видели никакого анализа, показывающего, что этот экспорт представляет собой угрозу национальной безопасности», — цитирует издание Дэвида О'Салливана, посла Европейского союза в Вашингтоне. «Если Соединенные Штаты хотят открыть дискуссию о возможной торговой сделке, мы не думаем, что пошаговые тарифы на наш экспорт из алюминия и стали — подходящий способ сделать это», — добавил он.

Ожидаемый дефицит алюминия на мировом рынке в 2018 году составит около 2 млн тонн, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Суммарно Канада, Мексика и Европа экспортировали в США стали на $23 млрд. В прошлом году — почти половину от общего импорта стали США ($48 млрд).

Европа, безусловно, может думать над ответными мерами, но маловероятно, что она станет действовать вопреки США. В частности, в качестве ответных мер Европа может отказаться закупать СПГ в США, полагает аналитик.

Введение любых протекционистских мер будет способствовать росту спроса на алюминий и приведет к дальнейшему росту цен на металлы. В результате этого бенефициаром данного ценового ралли станет американская компания Alcoa. Кроме того, враждебные действия со стороны США могут способствовать росту поставок на мировой рынок алюминия от российского «Русала», если Минфин США примет решение о снятии санкций с компании, добавляет Меркулов.

Впрочем, США уже дали понять, что на пошлинах на сталь и алюминий останавливаться не собираются. Как сообщает германское издание Wirtschaftswoche, администрация Трампа занялась исследованием автомобильной промышленности и, в частности, озаботилась тем, как ей вредит импорт автомобилей. И здесь основной удар может прийтись на германских автопроизводителей, которые контролируют 90% американского рынка премиальных авто: BMW владеет брендами Rolls-Royce и BMW, Daimler управляет Mercedes-Benz, а Volkswagen — брендами Bentley, Bugatti, Porsche и Audi.

По данным отраслевой ассоциации VDA, в прошлом году автопроизводители ФРГ собрали 804 тыс. автомобилей на заводах в США, еще 657 тыс. машин было экспортировано в Северную Америку из Германии.

Как пишет издание,

Трамп во время одной из недавних бесед сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что хочет, чтобы Mercedes-Benz исчезли с улиц Нью-Йорка.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что Трамп 23 мая поручил Уилбуру Россу проверить, сказывается ли импорт автомобилей на национальной безопасности США, и проанализировать возможные шаги для защиты национальных интересов в этой области. По данным издания, Трамп может ввести пошлины в размере до 25% на ввозимые автомобили.

Между тем, согласно отраслевой ассоциации ACEA в Брюсселе, импорт легковых автомобилей в ЕС из США в 2017 году составил €6,2 млрд ($7,3 млрд).

«Эскалация торговой войны между США и ЕС, включая потенциальные защитные меры против автомобилей, изготовленных в Европе, могла бы привести к крайне негативным последствиям для мирового рынка стали в среднесрочной перспективе», — отмечает старший аналитик БКС Глобла Маркетс Олег Петропавловский. «При этом мы оцениваем этот риск как довольно низкий, поскольку реальная торговая война была бы негативной для обеих сторон», — добавляет он.