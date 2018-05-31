Пришли за «потоком»: приставы описали офис Nord Stream 2

В Швейцарии судебные приставы пришли в штаб-квартиру компании Nord Stream 2 AG по адресу Баарерштрассе, 52, в кантоне Цуг и провели там опись имущества. Однако никакого ареста, по словам источника РИА «Новости», произведено не было.

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Президент Украины Петр Порошенко незадолго до этого заявил, что Киев начал активные действия по принудительному взысканию $2,6 млрд с российского «Газпрома». По словам украинского главы,

процесс имплементации решения Стокгольсмского арбитража между «Нафтогазом» и российской газовой компанией перешел «в практическую плоскость».

В своем aейсбуке Порошенко заявил, что «обременение» активов и акций ПАО «Газпром» было начато не только в Швейцарии, но и в других странах Европы — Нидерландах и Великобритании.

При этом президент Украины отметил, что им лично был дан указ «не ограничиваться» этой тройкой стран и акциями операторов российских газопроводов в Балтийском море.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил старт арестов «газпромовских» активов: по его словам, начать Киев решил с акций «Северного потока» (СП) и «Северного потока — 2» (СП2). Поэтому приставы и пришли на Баарерштрассе, 52 вечером среды, 30 мая.

В Nord Stream 2 AG, компании-операторе СП-2, инцидент со швейцарскими приставами комментировать отказались. «Газпром» подтвердил, что Украина начала попытки арестовать российские активы, но официальных уведомлений в рамках исполнения решения арбитража получено не было. В холдинге подчеркнули, что будут защищать свои права в судебном порядке.

Между тем, осведомленный источник в нефтегазовой отрасли подтвердил «Интерфаксу», что выполнение решения Стокгольмского арбитража может задеть акции компаний, управляющих балтийскими газопроводами СП и СП-2.

Согласно нормам по исполнению решений международных судов, «Нафтогаз», в случае неисполнения «Газпромом» своих обязательств, может начать процесс взыскания в любых национальных юрисдикциях, подчеркнул старший юрист практики «Стратегия и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Киреев в разговоре с «Газетой.Ru» накануне.

Вариант наложения обеспечительных мер на акции, где компания-ответчик имеет определенную долю, вполне может произойти как один из вариантов получения положенного долга по решению суда. При этом,

обеспечительные меры не предусматривают ареста акций; в этом случае можно говорить о темпоральной заморозке пакета, сохраняющего принадлежность владельцу.

30 мая из материалов самого «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) стало известно, что российский холдинг передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами.

Акции были переданы голландскому Wintershall, австрийской OMV, британско-нидерландскому концерну Shell, французской Engie и немецкой энергокомпании Uniper.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия действующего контракта до 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа, снизив обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях take-or-pay до 4 млрд кубометров в год и привязав цену топлива к его стоимости на одном из европейских хабов — Баумгартене в Австрии. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» $2,07 млрд.

Следующее решение арбитража, обнародованное в феврале 2018-го, вызвало резкое возмущение у «Газпрома». Транзитный контракт шведский суд практически не изменил, но обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. С учетом требуемых от «Нафтогаза» средств, российский газовый концерн остался должен Киеву $2,56 млрд.

Москва отказалась выполнять требования суда, и в «Газпроме» решили в судебном порядке добиваться отмены или пересмотра решения.

28 мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по газотранзитному контракту. В заявлении российской компании значится, что «всемирно признанный эксперт-лингвист» помог установить, что солидная часть решения арбитража написана «иным лицом», а вовсе не судьями.

Из-за вмешательства посторонних лиц в процесс вынесения решения и «серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма» российская газовая компания требует полностью отменить вердикт о взыскании с «Газпрома» денег.

Юристы отмечают, что попытку заморозки активов и принудительного взыскания штрафа с российской монополии до решения апелляционного суда «Газпром» также может оспорить в судебном порядке. С учетом уже имеющихся исков и апелляций судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом» могут затянуться на неопределенный период.

Ранее в Nord Stream 2 заверили, что происходящее не отразится на планах и срока сооружения газопровода «Северный поток — 2».