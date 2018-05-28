Кассовая реформа: что ждет бизнес

В 2017 году началась кассовая реформа, направленная на обеспечение прозрачности обращения наличности. Она предполагает использование предпринимателями онлайн-касс, которые подключены к интернету и в режиме онлайн могут отправлять сведения о каждой операции в ФНС.

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Если на первом этапе перейти на обслуживание клиентов с помощью онлайн-касс должны были крупные компании, то на втором этапе к ним присоединились малые предприятия сферы торговли и общепита, имеющие наемных сотрудников и работающие по патентной системе налогообложения или использующие единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для них установили дедлайн 1 июля 2018 года. Через год, до 1 июля 2019 года, реформа затронет также организации и ИП без наемных сотрудников.

Согласно данным Росстата, в России более 5 млн компаний малого и среднего бизнеса, включая ИП. И второй этап реформы затронет около 1 млн компаний.

Несмотря на то, что дедлайн близко, пока что не все компании установили новую технику.

Так, 36% участников второго этапа реформы заявили, что уже используют онлайн-кассы, а еще 6% компаний вместе с онлайн-кассами используют кассы старого образца, сообщает НАФИ.

Каждая пятая компания-участник второго этапа реформы (23%) планирует купить и установить онлайн-кассу в течение мая, еще треть сделают это не позднее 1 июля.

38% предпринимателей пока не определились с критериями выбора аппарата, для 36% стоимость будет решающим фактором, сообщают в НАФИ.

Сейчас за продажу товаров или оказание услуг без кассы предпринимателю грозит штраф. Он составляет от 25% до 100% от выручки предпринимателя, полученной без применения оборудования. Однако, как пояснил заместитель начальника управления оперативного контроля ФНС Александр Сорокин, налоговые органы на данном этапе реформы не ставят своей целью наказать предпринимателей. Более того, государство предоставляет тем, кто зарегистрирует онлайн-кассу в срок, налоговый вычет до 18 тыс. рублей, компенсируя стоимость самого устройства и услуг по подключению и настройке.

В целом в ФНС считают, что большинство предпринимателей, как обычно, все начнут делать в последний день, поэтому основной ажиотаж по установке ККТ будет непосредственно перед дедлайном.

При этом если во время первой волны реформы отмечался дефицит ККТ и рост цены в последний момент, то сейчас этого не предвидится. По словам Сорокина, на текущий момент используются 1,7 млн ККТ, а в реестре зарегистрировано 3,9 млн и 3,01 млн экземпляров фискальной нагрузки.

По словам Сорокина, на рынке работает 41 производителей ККТ, 18 операторов фискальных данных, в реестре зафиксировано 126 моделей ККТ. За прошедших полтора года новые производители и продавцы появились буквально с нуля, отмечает он.

При этом эксперты подчеркивают выгоды для предпринимателей от установки нового оборудования. Благодаря подключению к интернету, кассу можно использовать не только для печати чеков. Андрей Романенко, генеральный директор компании «Эвотор», производителя «умных» онлайн-касс, считает, что они открывают для малого бизнеса новые возможности: «Это несложная автоматизация, но она позволяет использовать те же технологии, что и у крупных ресторанных и торговых сетей, и более успешно конкурировать с ними. И все это – в один клик и за доступные деньги, как на привычных уже всем смартфонах». «Эвотор» первым на рынке стал развивать технологию маркетплейса и сейчас в «Эвотор.Маркете» уже более 230 приложений для онлайн-касс, которые позволяют настроить ее под любой вид бизнеса и под любые задачи.

Функционал можно добавлять или убирать, когда того требует бизнес, и предпринимателям не придется покупать новую более дорогую кассу, когда произойдут очередные изменения в законодательстве. Например, с 1 июля 2018 года продуктовые магазины, в ассортименте которых есть товары животного происхождения, должны будут подключиться к системе учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». В «умных» онлайн-кассах «Эвотора» решение для ФГИС «Меркурий» уже есть.

Одна из популярных опций – подключение эквайринга, что позволяет предпринимателям больше зарабатывать, поскольку потребители тратят больше, расплачиваясь картами, а не наличными. В рамках первой волны реформы «Эвотор» уже установил более 200 000 онлайн-касс, 63% из них принимают карты, по ним пробиваются 26% чеков. По словам Андрея Романенко, средний чек по картам выше в 1,8 раза, чем наличными. «Среднее количество чеков за последние 30 дней на точках, которые принимают карты, в 4,5 раза выше, чем на точках, где можно расплатиться за покупку только наличными», – говорит эксперт.

Динамика на кассах «Эвотор» с апреля прошлого года по апрель этого года позволяет оценить, как онлайн-кассы развивают малый бизнес. По данным компании, количество чеков выросло за это время на 187%, средний чек – на 9%, а среднедневной оборот – на 48%.