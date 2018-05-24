Экология на благо экономики: как победить свалки

Один из рывков России, согласно майскому указу президента, к 2024 году предстоит сделать в сфере экологии: ликвидировать несанкционированные свалки в городах и вообще сформировать систему обращения с отходами, очистить от мусора некоторые реки и озера, уменьшить выбросы в наиболее загрязненных городах на 20%, повысить качество питьевой воды, увеличить площадь особо охраняемых территория на 5 млн гектаров. Одномоментно решить все экологические вопросы невозможно, признает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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«Мы, конечно, в Кремле реалисты и прекрасно понимаем, что одномоментно решить все экологические проблемы не только у нас в России, но и вообще в мире, в любой отдельной стране, невозможно», — сказал он в ходе Петербургского экономического форума.

От состояния окружающей природы зависит качество жизни, которое не надо путать с уровнем жизни.

«Я всегда любил подчеркивать, что уровень жизни и качество жизни – это разные вещи. Можно быть богатым, или даже супербогатым, но когда вокруг тебя помойка – это не качество жизни. Качество жизни – это более широкое понятие, в том числе, конечно, учитывающее и состояние окружающей среды, по крайней мере, вокруг того населенного пункта, где ты живешь», — пояснил чиновник.

Чужие грехи

«Может быть, неправильно говорить о национальных чертах, но одна из российских черт – заниматься самокопанием и самобичеванием. Мы почему-то стесняемся говорить, что мы экологический донор планеты. Возьмите объемы наших лесов, тундры, степей, которые поглощают СО2. Территория РФ поглощает углерода намного больше, чем производит. Мы берем чужие грехи на себя и поглощаем их. Да, мы до сих пор не ратифицировали Парижское соглашение (по климату. – «Газета.Ru»), но тут дьявол скрывается в деталях. По американским нормативам каждое растение, выше 1 метра – это дерево. Теперь нам нужно тщательно, из космоса пересчитать всё, что мы имеем, и может оказаться, что мы давно выполнили условия этого соглашения», - отметил Иванов.

Политизация свалок

Одной из самых актуальных и запущенных экологических проблем в стране является ситуация со свалками, что доказали в том числе протесты жителей Московской области. Там по решению президента уже пришлось закрыть полигон «Кучино», но споры вокруг других свалок и системы утилизации мусора в целом продолжаются. Дело принимает политический характер, констатировал Иванов. Свалке около 35 лет, и несколько лет назад вплотную к ней построили дома. Разрешение на строительство было дано в 2008 году. Тут могут быть замешаны немалые прибыли, предположил чиновник.

«У нас есть и чем гордиться – например, по особо охраняемым природным территориям, сохранности диких животных, у нас много чего хорошего. У нас даже норма по очистке воды жестче, чем в большинстве государств мира, но вот по части мусора мы проседаем. Давайте признаем: а почему мы 60-70 последних лет не только ничего не говорили об этом, но ничего и не делали. И вдруг в течение одного года это стало острой социальной и политической проблемой. Как говорил незабвенный Виктор Степанович: «Никогда такого не было, и вот опять»», — сказал спецпредставитель главы государства.

В прошлом году в рамках инициативы «Генеральная уборка» выявлены десятки тысяч нелегальных свалок

«А что, местные власти муниципальные не знали, что у них под боком нелегальная свалка? Да знали прекрасно. Скажу не совсем красиво – может быть, они и в доле были, я этого не исключаю», — сообщил Иванов, отметив, что в прошлом году в экологических мероприятиях приняли участие около 20 миллионов человек.

В прошлом году активистами выявлено 19 000 несанкционированных мест складирования отходов размером до нескольких тысяч кубов мусора, уточнил депутат Госдумы Владимир Гутенев. По словам парламентария, более половины из них уже не существует. «В 85 субъектах РФ была выдвинута инициатива о создании лесопарковых охранных зон. Сейчас эти территории уже нарезаются – это сотни, тысячи гектар. На некоторых территориях мы видим противодействие этому процессу», — заявил Гутенев, обвинив в возникших сложностях «ангажированных экологов».

При этом одинаковых решений для всех российских регионов в деле утилизации ТБО быть не может.

«Россия огромная страна, и даже планировать одинаковую утилизацию отходов в Москве и на Чукотке – это маразм. Около 20% ТБО нужно сжигать. При этом вырабатывается энергия, но она в 2-3 раза дороже, чем классическая энергетика – например, газовая ТЭЦ намного дешевле. Иначе тариф на электроэнергию нужно до космоса поднять», - указал Иванов.

Проблема заключается не только в чиновниках, но и в рядовых россиянах. «Миллионы простых людей, которые едут за город, разводят мангал, но никто не удосуживается собрать за собой мусор. Это же не люди, а свиньи какие-то. Почему нельзя донести это до мусорного бака? Потом наши школьники выходят и убирают это всё. Ежегодно на остров Ольхон высаживается десант из 500 человек, убирающих бытовой мусор, оставленный туристами. Чиновники не дорабатывают, но нужно и чтобы сознание людей изменилось, иначе ничего не получится», - подчеркнул Иванов.

Между ростом экономики и природой

Вместе с тем развитие предприятий и создание новых производств – что необходимо для роста экономики страны – может усиливать экологическую нагрузку. Можно много говорить про здоровье, образование, инфраструктуру, но без создания условий для работы промышленности налогов и доходов у государства не появится, признал министр промышленности Денис Мантуров. Пример возникновения таких противоречий – переработка меди: вывозить катанку или катоды за рубеж не так выгодно, как производить медную фольгу (один из основных элементов при производстве батарей для электромобилей).

«Создание любого производства – это определенная нагрузка экологическую составляющую. Другой вопрос – как создать условия, при которых нагрузка на экологический сегмент будет минимальной. Могу привести пример – «Русская медная компания». Компания получила в 2003 году лицензию на недропользование. Речь идет о меди, медном концентрате, золоте, серебре, получаемым из руды на Доменском разрезе. Это пример экологической дисциплины во всех ее описаниях – когда ты приезжаешь на Михеевский ГОК, ты сначала не понимаешь, куда попал. Это парк или горно-обогатительный комбинат? То же самое коллеги реализовывают на Томинском ГОКе», - привел пример глава ведомства, вспомнив и критику ряда активистов. Тем не менее под ее давлением требования к предприятиям пришлось ужесточить.

Решение проблемы, по словам Мантурова, найти удалось. «Чтобы найти компромисс, мы ужесточили требования к инвестору, что даже не требовалось. Мы поставили задачу перед инвесторами обеспечить отказ от гидрометаллургии, от выщелачивания руды при получении медного концентрата и обезвоженные «хвосты», которые получаются от технологического процесса, направлять по пульпопроводу, чтобы обеспечить отсыпку в Коркинском разрезе, доставшемся нам в наследство от советского прошлого. Он давно уже не работает и относится к угольной отрасли. Но за определенное количество лет этот разрез, который сейчас и дымит, будет полностью отсыпан. Поэтому люди чуть-чуть перепутали – говорить о Томинском ГОКе и Коркинском разрезе, с которого ветер действительно приносит на Челябинск дым от самовозгорания, как о едином целом, нельзя. За 5-6 лет там будет произведена отсыпка, и появится озеро, а вокруг – парк», - подчеркнул министр.

Экологи против экологии

Еще одна проблема, которая волнует чиновников, — деятельность организаций, называющих себя экологическими. Опасение состоит в том, что намерения некоторых экологов могут быть связаны далеко не с нуждами природы. «К сожалению, очень часто под флагом экологических инициатив решаются совсем не экологические задачи – либо финансово-хозяйственные, либо политические. Меня самого удивила цифра, что среди чистых «иностранных агентов» было 29 экологических организаций, и их деятельность была запрещена. Двадцать девять из 150 – это общее число «иностранных агентов». То есть одна пятая из них действовала под флагом экологии. У нас и протестные экологические акции сейчас активно организуются через соцсети – сначала запугивают людей, пользуясь их безграмотностью, затем выдвигаются какие-то экономические и политические цели, и самое главное, что организаторы этих акций занимаются самопиаром, объявляя себя знатоками экологических проблем. В этой недобросовестной игре ставка, прежде всего, делается на неосведомленность населения и подтасовку фактов», - заявил Иванов.

По словам спецпредставителя президента, «в мире есть международные экологические организации, у которых есть своя разведка, контрразведка, боевые подразделения, а бюджет их превосходит бюджет многих африканских государств».

По словам главы Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев. По его словам, из-за деятельности экологических активистов оказались заблокированы инвестиции более чем на 1 трлн рублей, не удалось создать около 60 000 рабочих мест, из-за чего ущерб от действий протестующих сопоставим с убытком от введения санкций.

Рецепт от первого вице-президента РМК Олега Сиенко – разработка совместных программ бизнесом и экологами, депутата Ирины Яровой – государственная экспертиза самих экспертов по безопасности.