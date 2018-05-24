«Народ США настроен на улучшение отношений с Россией»

— На Санкт-Петербургском экономическом форуме, где мы сейчас находимся, традиционно большое внимание уделяется российско-американским отношениям. В этом году основная тема форума — доверие. Есть ли место доверию в отношениях России и США в условиях все усиливающегося санкционного давления?

Реклама

— Очень хорошо, что вы упомянули слово «доверие». Ведь именно оно является неотъемлемой частью любых взаимоотношений. В данный момент уровень доверия между нашими странами нуждается в серьезном улучшении. И сделать это мы сможем только путем переговоров, стремясь решить проблемы, которые нас разделяют. Невозможно постоянно находиться в изоляции друг от друга. То, что нам всем действительно необходимо – это собраться вместе и разрешить наши проблемы.

— Как вы считаете, есть ли надежда на конструктивные переговоры между руководством наших стран? Может ли в обозримом будущем состояться встреча на самом высоком уровне? Идет ли какая-то подготовка к таким переговорам?

— Ну, наш президент (Дональд Трамп – «Газета.Ru») с самого первого дня говорил о том, что США необходимо улучшить отношения с Россией. И когда я встретился с президентом [РФ Владимиром] Путиным, он мне сказал то же самое: необходимо, чтобы отношения между Россией и США становились лучше. Как вы видите, оба наших руководителя поддерживают сближение и развитие отношений между странами в позитивном ключе.

Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято. Как вы понимаете, тут многое еще зависит от логистики: когда эта встреча произойдет, где она будет проходить. Но это не самое главное. Гораздо важнее, что именно будет обсуждаться на этой встрече.

Таким образом, мы приходим к более комплексному ответу на вопрос: как мы сможем улучшить доверие между нашими странами и что для этого надо сделать. Во-первых, нужно встретиться. Затем важно выявить проблемы, над которыми мы бы хотели поработать. И дальше уже продумать, как именно мы будем их решать.

— А подготовительная работа такой встречи на уровне посольств уже ведется? Готовится ли список тем, которые потенциально можно было бы обсудить?

— У посольства всегда очень много работы. И когда будет уже вестись активная подготовка такой встречи, конечно же, мы будем частью этого процесса. Что касается окончательного решения в отношении президентского саммита, то это будет зависеть от воли обоих наших президентов. Сейчас же я бы хотел сказать, что

мне очень приятно занимать должность посла США в Российской Федерации.

За это время я узнал, что между нашими народами гораздо больше общего, нежели того, что нас разделяет. Наши две страны представляют собой две великие цивилизации. Они очень похожи. Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, что оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней, и обеспечить устойчивое будущее.

— Да, а пока нарастает санкционное противостояние: количество ограничений со стороны США увеличивается, Россия предпринимает ответные меры. Как Соединенные Штаты оценивают встречные санкции со стороны России, так называемые контрсанкции? Как они могут отразиться на США и отношениях между нашими странами?

— Да, конечно, озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее. Я бы хотел сказать, что все-таки американский народ нацелен на решение этой проблемы. Это такой практический подход.

Вместо того, чтобы обсуждать санкции и контрсанкции, люди, скорее всего, будут думать о том, какие причины привели к этому.

За время своего пребывания послом в России я также понял, что и российский народ мыслит в том же направлении и нацелен на решение именно причин, которые привели к такой ситуации. И я думаю, что в этом и есть здравый смысл.