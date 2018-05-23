Попал под санкции: Booking.com предлагают закрыть

В России могут запретить деятельность международной компании Booking.com. Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с просьбой рассмотреть предложение о запрете международного поисковика по бронированию отелей.

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В Ростуризме «Газете.Ru» подтвердили наличие письма. Оно поступило в ведомство еще 21 мая. Позиция федерального агентства по туризму должна быть представлена до 4 июня этого года.

«Федеральное агентство по туризму не имеет полномочий по запрету на использование сервиса онлайн-бронирования Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности», — говорится в официальном комментарии Ростуризма.

Со своей стороны, «Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж».

Представители Booking.com в России пока ситуацию не прокомментировали.

Решение о запрете деятельности Booking.com может быть принято в рамках готовящихся контрсанкций. Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был 22 мая одобрен в третьем чтении депутатами Госдумы. Он предполагает возможность принятия целого ряд мер воздействия по отношению к другим странам — в частности, прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с недружественными странами и организациями.

Сервис Booking.com был основан в 1996 году, он принадлежит американской Booking Holdings, поэтому вполне может попасть под контрсанкции.

Сторонником ограничения работы сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Как рассказал в «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, то предложение, которое Войтович выдвинул еще в апреле, предполагало не масштабный запрет, а лишь уточнение работы сервиса в России. В частности, это исключение бронирование россиянами российских отелей через эту систему.

«Немного странно, что человек бронирует отель в своей же стране через иностранный сервис»,

— поясняет он.

При этом если россиянин хочет забронировать отель в Париже, а парижанин, например, в Москве, такие возможности должны сохраниться, то есть мы «останемся встроены в международную систему бронирования», поясняет суть Ромашкин.

«Вряд ли введут запрет на сервис», — отреагировал на предложение Минкульта вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

По его словам, запрет деятельности Booking.com в России будет слишком заметен, потому как это один из крупнейших сервисов по бронированию отелей для самостоятельных туристов.

При этом не все туроператоры видят какие-то риски как для своего бизнеса из-за запрета использовать сервис.

«Изменения могут коснуться только сервиса Booking.com. Отели переориентируются на другие площадки»,

— заметили в TUI.

Впрочем, есть и иная точка зрения.

«Наверно, отели будут против, так как есть те, которые «подсели» на «Букинг». Есть такие отели, у которых до 50% туристов заходят через сервис», — сказал Ромашкин из компании «Дельфин».

По его словам, появление любого монопольного игрока в перспективе не очень хорошо для отелей, потому что может пострадать баланс интересов. Например, американские отели, которые раньше также «подсели» на Booking.com, уже увидели опасность монополизации и сами поставили задачу за пять лет снизить процент бронирования через сайт с 40 до 10%.

«Для российских отелей станет меньше каналов продаж, поэтому в целом оцениваем негативно. Получается, просто уберут с рынка одного из конкурентов, но проблемы отрасли это не решит», — считает Барзыкин.

По его мнению, сейчас нужно не говорить о запрете Booking.com, а продолжать дискуссию о том, что онлайн-системы бронирования и продаж должны выполнять все те же требования, что и традиционные операторы. Споры об этом идут уже несколько лет.

%«Если формируешь комплексный продукт, то обязан входить в реестр, вносить обеспечение. Сейчас этого нет, и если онлайн-сервис исчезнет, то никто ничего по их обязательствам не исполнит. Второе, конечно же, это хранение персональных данных. Очень много проблем, которые касаются не столько Booking.com, а онлайн-продаж в целом, которые в России все больше набирают обороты и нуждаются в контроле. А так, если просто запретить, значит, навредить»,

— сказал Барзыкин.

Ромашкин соглашается с ним. Сайт не является зарегистрированным профессиональным участником рынка, как российские туроператоры: он не состоит в отраслевом объединении, не платит взносы в ассоциацию «Турпомощь», отмечает он. Просто нужно донести до Booking.com, что раз сайт работает на российской территории, то нужно выполнять нормы российского законодательства, сказал собеседник издания.

Между тем в Минкультуры России позднее заявили, что обращение носит технический характер.

«Минкультуры не имеет планов по регулированию деятельности сервиса Booking.com на территории РФ», — заявили агентству ТАСС в ведомстве. «Сервису ничего не угрожает», — подчеркнули в Минкультуры.

В соответствии с законом, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа.

Как пояснил директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова, в ведомство «поступило обращение гражданина, С. М. Войтовича, руководителя группы компаний «Свой туристический сервис», с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории Российской Федерации». В соответствии с законом, Минкультуры направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. «Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», - отметила представитель Минкультуры.