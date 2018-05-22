Ответ на полмиллиарда: Россия начинает торговую войну с Трампом

Россия может ввести повышенные пошлины на американские товары стоимостью в $3,16 млрд. Соответствующий документ направлен во Всемирную торговую организацию (ВТО). Увеличение ставок позволит России получить дополнительно $537,6 млн.

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Данная мера станет ответом на решение администрации Дональда Трампа с 23 марта этого года ввести пошлины импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Россия 19 апреля запросила консультации с США в рамках ВТО. Но американцы не смогли в отведенные 30 дней предложить компенсацию за введенные пошлины на металлы. Поэтому Москва подготовит эквивалентный ответ. На него отводятся все те же 30 дней с момента подачи соответствующего уведомления. Таким образом, во второй половине июня могут начать действовать новые российские ставки на американский импорт.

В Минэкономразвития 7 мая прошло заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле комиссии правительства по экономическому развитию и интеграции.

Обсуждался, в том числе и вопрос, связанный с повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий. «Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях», - отмечалось в сообщении МЭР.

По данным Минэкономразвития, объем товарооборота между Россией и США в 2017 году составил $23,1 млрд. Это на 15,8% больше чем годом ранее. Экспорт российской продукции в США вырос на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% до $12,5 млрд.

В 2017 году США занимали 6-е место среди внешнеторговых партнеров России, 10-е место по объемам экспорта и 3-е место по объемам импорта.

Россия в основном поставляла в США нефтепродукты, алюминий, чугун, платина, двигатели и силовые установки, минеральные удобрения, нефть, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, титан и изделия из него.

У американцев Россия покупала летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, иммунные сыворотки, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Что из этого перечня будет обложено более высокими пошлинами, пока неизвестно. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил во вторник, что окончательное решение по конкретным товарным позициям еще не принято.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что список будет мало чем отличаться от списка, который был принят, например, в Китае.

Учитывая, что уже после 2014 года поставки из США товаров и продуктов и так претерпели изменения, пошлины могут быть введены практически на все что поставляется из США, включая табачную и алкогольную продукцию, сельхозтовары, лекарства и пр.

Помимо России против США собирается инициировать аналогичное разбирательство Евросоюз. Объявляли о таких планах и в Пекине. Но с ЕС и КНР сейчас американские эмиссары во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным и министром торговли Уилбором Россом ведут активные переговоры.

На днях Белый дом выпустил сообщение, что во время консультаций американской и китайской делегациям удалось договориться о мерах по выравниванию торгового баланса.

Как отмечается, стороны решили увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии», а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.

«Для удовлетворения растущего потребительского спроса народа Китая и учитывая необходимость высококачественного экономического развития КНР значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Кроме того, американская сторона направит в Китай делегацию, которая будет заниматься проработкой деталей договоренностей. С европейцами переговоры продвигаются менее успешно, но стороны все еще выражают надежду на благополучный исход. Правда, ситуация осложнилась выходом США из ядерной сделки с Ираном.

«Шансы на получение Россией разрешения на ответные эквивалентные американским запретам пошлины достаточно высоки, поскольку по факту американское правительство по-своему интерпретировало международные правила ВТО», - считает Управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.

Согласно правилам, они должны были следовать механизму соглашения о специальных защитных мерах, которые предусматривают консультации с торговыми партнерами перед введением таких мер, но США объяснили свои действия как «защита национальной безопасности», что якобы позволяет игнорировать общепринятые правила участников ВТО, поясняет он.

Учитывая, что механизм соглашения о защитных мерах обошли стороной, вариант с ответными мерами – это нормальный путь, по которому уже пошли другие пострадавшие страны – Евросоюз, Китай, Индия и другие страны Азии, пострадавшие от ограничений со стороны США. Россия точно также имеет на это право, подчеркивает Александр Базыкин.

Разумеется, торговая война с США не приведет к решению основной проблемы – американский рынок сбыта для стали и алюминия окончательно закрыт на неопределенное время, участники этого рынка уже начали адаптацию к новым условиям, говорит Илья Жарский.

«Ввязывание в торговую войну со стороны РФ полностью может найти оправдание, поскольку страна всеми доступными способами пытается защитить свою экономику и право в рамках ВТО на открытую и честную торговлю»,

- считает Александр Базыкин.

Но, по его мнению, ответных эквивалентных мер, скорее всего, будет недостаточно, чтобы покрыть все потери, которые понесут российские экспортеры стали и алюминия от закрытия американского рынка сбыта, а также потери самой экономики РФ, которая оказалась вновь уязвленной новым пакетом санкций.