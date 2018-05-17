Россия отвечает Америке: Госдума принимает контрсанкции. LIVE

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«Сейчас главное не навредить ни людям, ни российскому бизнесу», - говорит Калинин. По его словам, в законе четко приписано, что российским компаниям и отдельным территориям, пострадавшим от санкций США, может оказываться поддержка.
«Мы, бизнес, хотим, чтобы в постановлении Госдумы о введении этого закона обязательно было указано, что при введении конкретных санкций правительство России обязано провести обязательные дополнительные консультации с бизнес-сообществом и потребителями», - сказал «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин.
23 мая Госдума проведет заседание Совета по законотворчеству для обсуждения проекта об ответственности за исполнение санкций США. Ранее сообщалось, что третье чтение по этому законопроекту должно состояться 22 мая.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что РСПП и банковское сообщество обратилось с просьбой провести консультации по законопроекту о внесению изменений в проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс в целях обеспечения закона о контрсанкциях. По его словам, чем тщательнее будет проводиться экспертная оценка, тем качественнее будет законопроект.
Наконец, может быть введен запрет или ограничен ввоз на территорию РФ любых иных товаров, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах, по перечню, определяемому Правительством РФ.
Депутаты также предложили запретить или ограничить ввоз на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.
Еще одна предлагаемая мера - это запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.
Предусмотрен и запрет или ограничение на вывоз с территории РФ гражданами США и (или) иных иностранных государств, организациями, находящимися под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, продукции и оборудования из редкоземельных металлов.
Также депутаты планировали повысить сборы на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, при использовании ими воздушного пространства РФ.
Одно из самых одиозных предложений Госдумы - исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому Правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и (или) иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, а также организации, находящиеся прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств.
Кроме того, депутаты предлагали запретить или ограничить участие организаций, находящихся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, а также организаций, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, в выполнении (оказании) ими работ (услуг) по организации от имени Российской Федерации продажи федерального имущества и (или) по осуществлению функций продавца федерального имущества.
Предлагается запретить или ограниченить допуск американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества.
Может быть запрещено или ограничено выполнение (оказание) организациями, находящимися под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, отдельных видов работ (услуг), в том числе консалтинговых, аудиторских и юридических услуг, на территории РФ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц.
Может быть запрещен или ограничен допуск технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечения, определенному Правительством РФ
В числе мер - прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, в атомной отрасли, в отрасли авиастроения, в ракетно-двигательной отрасли.
Россия может запретить въезд граждан США и (или) иных иностранных государств по определенному списку.
Может быть запрещен ввоз или ограничен ввоз на территорию РФ алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства.
К текущим мерам относятся запрет ввоза или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких продукции, сырья и продовольствия, определяемому Правительством РФ.
Как ожидается, ко второму чтению число ограничений должно существенно сократиться: с утвержденных в первом чтении 16 ответных мер до 6.
Речь идет о штрафах от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от конкретного случая, размера заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, сроках лишении свободы от 3 до 4 лет, а также принудительных работах.
При этом уголовная ответственность за исполнение санкций предусматривается как за совершение действий, повлекших ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами операций или сделок, так и за совершение гражданином умышленных действий, говорится в пояснительной записке.
Вторым законопроектом депутаты предлагают установить уголовную ответственность за исполнение западных санкций со стороны россиян. Один из авторов нововведений Андрей Исаев во время первого чтения заявил, что речь не идет о том, чтобы наказать российских граждан, а «наказать противников».
Предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении. В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.
Согласно утвержденной первой версии законопроекта, предлагается ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольных и табачных продуктов, лекарственных препаратов, а также запретить въезд гражданам Америки и других стран по определенному списку.
«Проект федерального закона предоставляет правительству Российской Федерации полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных, прежде всего, на устранение Соединенными Штатами Америки так называемых актов недружественного характера», — говорится в пояснительной записке к первому законопроекту.
Напомним, что 15 мая Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях, а также законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций: за потворство США гражданам грозит срок лишения свободы до четырех лет и штрафы до 600 тыс. руб.
Добрый день, уважаемые читатели. Мы ведем онлайн-трансляцию из зала Госдумы, где сегодня во втором чтении должны рассмотреть два законопроекта, касающихся ответа России на санкционную политику Запада.