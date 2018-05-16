Страсти по картофелю

Жизнь до импортозамещения

Пять лет назад Валерий Гриневич и подумать не мог, что в ближайшем будущем превратится из преуспевающего бизнесмена в работника сельского хозяйства, пусть и на руководящей должности. Именно тогда он и двое других предпринимателей из Смоленска купили Козинский тепличный комбинат, находившийся на грани разорения.

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«Козинский тепличный комбинат – старое предприятие, ему уже 35 лет. Он бы наверняка разорился, как многие другие хозяйства, если бы мы его не приобрели 5 лет назад. Мы все были далеки от сельского хозяйства. У меня был бизнес по торговле овощами и фруктами, это направление было интересно, но через какое-то время ввели санкции, и возможности продолжать этот бизнес не стало. Бизнес стал разваливаться. То есть, он до сих пор работает, но это уже не те объемы, не та прибыль», — вспоминает Гриневич.

Политика импортозамещения внесла коррективы в планы бизнесмена на будущее. «Мы торговали и оптом, и в розницу, были филиалы в других городах – в Москве, Брянске, Курске, Екатеринбурге, сейчас уже ничего этого нет. Все овощи и фрукты, которые мы продавали, были импортными, но из-за санкций все каналы наших поставок оказались перекрыты. Хотя мы продолжаем ввозить апельсины и некоторые другие фрукты, обороты уже совсем не те, — рассказывает предприниматель. — Я сейчас уже отошел от этого бизнеса и плотно им не занимаюсь – я теперь больше в сельском хозяйстве, фактически только этим и занимаюсь. Я руковожу комбинатом и являюсь председателем нашего кооператива «Содействие», и это занимает всё мое время».

Из-за сложившейся ситуации партнеры были вынуждены возродить Козинский тепличный комбинат. «На тот момент, когда мы его приобретали, мы не всё учитывали, не всё знали, но раз были вложены деньги, пришлось из этого каким-то образом искать выход. Другого пути уже не было. Во всем пришлось разбираться самому, потому что иначе правильно все настроить не получилось бы. Какие-то специалисты на комбинате остались, и к ним были уже другие требования, они вынуждены были идти по новому пути, каких-то новых подобрали. Сейчас в штате предприятия около 180 человек», — говорит Гриневич.

Вместе легче

Следующим шагом стало создание сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Содействие».

«В России есть множество факторов, влияющих на развитие кооперации, и я не знаю, насколько они правильные. На организацию кооператива с фермерами уходит 2-3 года, но желающих пока немного. У нас всё это получилось, потому что первоначально одним из учредителей являлся наш Козинский тепличный комбинат, который и вложился туда деньгами, и плюс к этому дал уже готовые склады для работы – три картофельных склада. Кооператив в прошлом году построил еще один склад за счет государственного гранта. Если бы Козинский комбинат не влился в этот кооператив, ничего бы не получилось», — полагает Гриневич.

В создании кооператива были заинтересованы и предприятие, и фермеры: комбинат получал доступ к государственной поддержке, а сельские трудяги – к каналам сбыта своей продукции. «Мы вошли пайщиками в этот кооператив – комбинат как юридическое лицо и еще 9 человек, имеющих личные подсобные хозяйства. Это люди со своими участками земли – очень разными, от 20 соток до полутора гектаров, — поясняет глава «Содействия». — Идея создания кооператива появилась, так как государство готово выделять таким структурам гранты. Раз есть такая возможность получить господдержку – почему бы не попробовать».

Эта тактика себя полностью оправдала — летом 2017 года кооператив «Содействие» получил грант от департамента сельского хозяйства Смоленской области на 2,5 млн рублей. Деньги пошли на строительство картофелехранилища, одновременно вмещающего до 2250 тонн клубней. Склад с вентиляционным и холодильным оборудованием, а также автоматизированной системой микроклимата, был введен в эксплуатацию в конце октября 2017 года.

Будни кооператоров

Государственная поддержка позволяет комбинату и кооперативу развиваться, но и налагает на них существенные ограничения.

«Кооператив в связи с грантовой поддержкой должен в течение 5 лет заниматься строго тем, что прописано в его уставе, это требование Минсельхоза, а во-вторых – показывать определенные результаты. Ежегодно должна расти выручка, увеличиваться количество работающих людей. Изначально кооператив – это не производственное объединение, а сбытовое, он имеет право только покупать и продавать. Кооператив продает картофель и овощи, которые выращивает Козинский тепличный комбинат, плюс индивидуальные фермеры на своих участках», — разъясняет механизмы своей работы Гриневич.

Пока ситуация со сбытом у смоленских кооператоров непростая: служба логистики пока не построена, потому что на это нужны финансы, а их сейчас не хватает. «Нужно закупать технику, набирать дополнительных людей, поэтому торгуем с места – приезжают оптовики и покупают наши овощи. Кто-то давно нас знает, на кого-то выходим через биржи или при помощи бизнес-навигатора МСП», — объясняет предприниматель. В навигаторе к весенней страде – в этом марте — запущены новые онлайн-ресурсы по развитию сельхозкооперации: не только по мерам господдержки, но и каталог продукции. Ее можно заказать на сайте, а получить, например, на ярмарке.

Но все же предприятие видит перспективы для развития. «Комбинат производит не только картофель, но и мед, выращивает овощи на закрытом грунте – помидоры и огурцы, зерно, рапс. Вполне возможно, если всё сложится и динамика будет положительной, то и льном займемся через год-два. Здесь между развитием комбината и кооператива есть некоторая взаимосвязь – почему, например, кооператив не может продавать тот же рапс на маслозавод? Если будет в этом необходимость, то будем развиваться в этом направлении», — резюмирует Гриневич.

Денежный вопрос

Грант уже позволил кооперативу «Содействие» и его пайщикам перейти на новый уровень совместной работы.

«Кооператив был реанимирован в связи с этой грантовой программой. Хотя он существовал давно, но в какие-то годы осуществлял активную деятельность, а в какие-то – умеренную из-за отсутствия достаточной материально-технической базы, — рассказал «Газете.Ru» экономист Козинского тепличного комбината и кооператива Сергей Веремьев. – В прошлом году мы получили грант на строительство картофелехранилища, оно было построено, но сельхозпродукция носит сезонный характер, поэтому результаты от этого мы видим уже в 2018 году».

Кооператив нацелен на помощь своим членам в области хранения и реализации их продукции. Соответственно, осенью она принимается от членов кооператива, а уже весной продается по сезонным ценам, которые обычно выше. В результате основная прибыль, которая покрывает операционные расходы на деятельность кооператива, поступает весной. Дополнительная прибыль, полученная от продажи картофеля, распределяется между членами «Содействия», либо направляется на дальнейшее развитие по решению общего собрания пайщиков, разъясняет Веремьев принципы кооперативной работы фермеров.

Результаты от строительства хранилища: в 2017 году продано около 340 тонн продукции, а только за I квартал 2018 года – 627 тонн. Динамика выручки тоже пошла вверх – от 12 млн рублей за весь 2017 год до 9,8 млн рублей за I квартал текущего года. «Для нас это большие деньги», — говорит Веремьев.

«Мы работаем над тем, чтобы заключить контракт с федеральными сетями, которые есть у нас в регионе – это «Магнит», «Пятерочка» и так далее, но пока это в планах. Менеджмент кооператива только приступает к работе, ему необходимо установить эти связи и заключить договора, а на это уходит, как правило, несколько месяцев, - рассуждает экономист о будущем. – У нас в планах расширение деятельности за счет строительства еще одного модуля для хранения и закупки оборудования для предпродажной подготовки овощей».

«Грантовая поддержка очень сильно сказалась на нашем кооперативе – мы смогли создать материально-техническую базу, которая позволяет «Содействию» привлекать и новых членов, и задумываться о расширении деятельности. Главное сейчас – наладить стабильную сбытовую цепочку, чтобы иметь уверенность в реализации продукции и завтрашнем дне», — заключает Веремьев.